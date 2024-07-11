Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO izrvesi için gittiği ABD'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy'e Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adli bir barışla sonuçlanması için çabalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını söyledi.

11.07.2024 19:40
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NATO zirvesi kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİ'NDE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor. Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Vaşington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna- Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİN YENİDEN CANLANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye'nin çabalarıyla BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nı imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın talepleri arasında, Rus Ziraat Bankasının (Rosselhozbank) SWIFT sistemine yeniden bağlanması, Rusya'ya yönelik tarım makineleri ve yedek parça tedarikinin yeniden başlatılması, gemilerin sigortalanması üzerindeki kısıtlamaların ve limanlara erişim yasağının kaldırılması gibi maddeler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık - Son Dakika

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