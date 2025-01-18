Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle gidip mücadele etsene. Şayet harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Gazze halkını muhabbetle selamladığını vurguladı.

İşgalci İsrail güçleri karşısında topraklarını ve şereflerini kahramanca savunan Gazze'nin yiğit evlatlarından şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Desteğimiz ve duamız Filistinli kardeşlerimizle olacaktır." dedi.

Hem Suriye ihtilafında hem de Gazze krizinde mazlumdan, mağdurdan, adaletten yana tavır aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Batı'nın veya emperyalist güçlerin ne dediğini değil, kendi inanç, kültür ve medeniyet kodlarımızı referans aldık. Avrupa, Amerika bize ne der, siyonist lobi bize ne der? Bunların hiçbirine aldırmadık. Hiçbirine kulak asmadık. Bizim yerimiz mazlumun yanıdır, dedik. Bütün dünya sağır ve dilsiz kesilmişken bu kardeşiniz hakkı söyledi, hiç kimseden çekinmeden haklının yanında yer aldı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu duruşları nedeniyle ciddi bedel ödediklerini, haksız eleştirilere muhatap olduklarını, ahlaksız ve alçakça iftiralara maruz kaldıklarını söyledi.

"Üç beş oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık, unutmayacağız"

Muhalefetin oy devşirmek için kendilerine iftira attığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aslını çok iyi bildikleri halde, ticaret konusundan silah ve yakıt meselesine kadar ellerine ne geçerse hoyratça üzerimize fırlattılar. Sadece şahsımıza, hükümetimize değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bühtan edecek kadar hırslarının esiri oldular. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye için dua ettiği bir dönemde, üç beş oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız.

Filistin davası gibi milli bir meselede Türkiye düşmanlarının kuklası haline gelenleri unutmadık ve unutmayacağız. Bakın açık ve net söylüyorum. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Bunların derdi hiçbir zaman Gazzeli masumlar, mazlumlar olmadı. Bunların derdi hiçbir zaman Suriyeli muhacirler olmadı. Sadece siyaset yaptılar. Sadece mazlumları istismar ettiler. Bu insani trajedileri oy devşirmek için pervasızca kullandılar."

Erdoğan, tarihin en büyük hakem olduğunu, zamanın haklı ve haksızı ortaya çıkardığını, gelecekte Suriye ve Gazze konusunda da Türkiye'nin nasıl izzetli, vicdanlı ve yürekli bir duruş sergilediğinin daha iyi anlaşılacağını kaydetti.

"Sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında çok boyutlu, çok kapsamlı, her aşaması hesaplanmış strateji yürüttüklerini, ana muhalefetin ise halinin ortada olduğunu söyledi.

"Vizyon, proje, eser, ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hadi bunların bir tarafa bıraktık biraz ciddiyet ve ağırbaşlılık arıyoruz, onu dahi bulamıyoruz. Siyaset mi yapıyorlar, lunaparkta oyun mu oynuyorlar? Anlayabilene aşk olsun. Gençlerin, çocukların adeta eğlencesi haline geldiler." dedi.

Ana muhalefetin kendi içlerinde hiç eksik olmayan kavgalarının bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kim kimi hançerliyor, kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak, hizmet üretmek yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Artık ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük vakalarını burada saymıyorum bile. Çünkü orası tam anlamıyla bir gayya kuyusu. Deşildikçe üzerine gidildikçe, kabuğu kazındıkça altından daha beter, daha utanç verici skandallar patlak veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Adli ve emniyet birimlerince tespit edilen usulsüzlükler üzerine, beytülmale uzanan kirli ellerin hesabının hukuk önünde sorulduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları ve ihale yolsuzlukları dışında 'işte bizim eserimiz' diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok. Şimdi de çıkmışlar 'savaş ilanı'ndan söz ediyorlar. Bir de 'Biz bilmiyoruz, sen nasıl biliyorsun?' diyorlar. Sayın Özel'e buradan soruyorum; Allah aşkına, sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Neyi takip ediyorsun da bunları takip edeceksin? Esenyurt'u mu, Beşiktaş Belediyesini mi takip ediyorsun? Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa sen artık bu görevi bırak, herhalde birileri de gelip zaten elinden bu görevi alacaklar.

Esad uçakla kaçarken 'Bir an önce Esad'la görüşülmeli' diyecek kadar hadiselere bigane olan sen değil misin? Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle gidip mücadele etsene. Şayet harami arıyorsan, etrafını çevreleyen haramilere baksana."

Ülkü Tamer'in, "Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten" dizelerini anımsatan Erdoğan, "Sayın Özel'in yargıya akseden, yolsuzluk davaları üzerinden savurduğu tehditler de tam olarak böyle. Hem dersini bilmiyor hem de cehaletini bağırarak, çağırarak Türk siyasetine hiç yakışmayan ifadeler kullanarak kapatmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Büyük lokma ye, büyük laf etme" sözüne işaret eden Erdoğan, "Bunlar da her açığa düştüklerinde büyük büyük laflar ediyorlar ama sonra kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Her suçüstü yakalandıklarında üç beş gün aslan kesiliyorlar. Fakat daha sonra süt dökmüş kediye dönüyorlar. CHP lideri Sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur; siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın. Onlarla oynayın, onlarla oyalanın." ifadelerini kullandı.

"Adana'ya 922 milyar liralık yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da büyük yatırım ve hizmetlere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son 22 yılda güncellenmiş değerlerle Adana'ya 922 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 21 milyar lira, eğitimde 63 milyar lira, gençlik ve sporda 5,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 153 milyar lira, sağlıkta 27 milyar lira, çevre ve şehircilikte 109 milyar lira, ayrıca 70 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 97 milyar lira, tarım ve ormanda 201 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar lira yatırım ve 16 milyar lira destek olmak üzere toplam 22 milyar lira, enerjide 271 milyar lira, kültür ve turizmde 5 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 20 milyar liralık yatırım yaptık."

İkinci devlet üniversitesi olarak Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduklarını anlatan Erdoğan, gençlik ve sporda 33 bin seyirci kapasiteli stadyum yaptıklarını söyledi.

Sağlıkta 3 bin 821 yataklı 26 hastane dahil 73 sağlık tesisini inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, Adana'daki 8 millet bahçesi projesinden 3'ünü tamamladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bitirildiğine dikkati çekerek, "Köprünün hizmete girmesiyle şehir içi trafiğini büyük oranda rahatlattık. Adana- Karataş Yolu, Kozan- Kadirli Yolu, Ceyhan-Çukurköprü Yolu gibi 16 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Demir yolu iltisak hattı için proje çalışmalarını tamamladık. Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep hızlı tren projemiz de hızla devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"Çukurova Uluslararası Havalimanı 2 milyon 100 bin yolcuya hizmet verdi"

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos 2024'te hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon 100 bin yolcuya hizmet verdi. Şakirpaşa'yı havacılık eğitim merkezi haline getireceğiz. Adana Konteyner Limanı projemize başladık. Önce etüdünü tamamlayıp, ardından yapım aşamasına geçerek bu önemli projeyi Adana'ya, Mersin'e ve ülkemize kazandıracağız. Karataş Sera Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatlarına başlandı. Su Ürünleri Organize Tarım Bölgemiz yatırım programında, bu yıl altyapı inşaatlarına start veriyoruz. Bu projemiz faaliyete geçtiğinde 60 bin ton su ürünleri üretimi, 3 bin kişiye istihdam ve yıllık 350 milyon dolar ekonomimize kazanç sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da sanayi ve teknoloji alanında son 22 yılda teşviklerle tamamlanan 1089 özel sektör projesinde 139 milyar lira yatırım gerçekleştiğini, 41 bin kişiye de istihdam sağlandığını bildirdi.

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin yapım aşamasında olduğunu aktaran Erdoğan, "Enerjide Adana'nın bütün ilçelerine doğal gaz arzı sağladık. Rabbim ömür verdikçe Adanalı kardeşlerimiz için çalışmaya, koşturmaya, aşkla buralara hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde Serinevler Spor Salonu karşısında vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Kongrenin Adana'nın geleceği için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, el ele ve omuz omuza 2028'e hazırlanılacağını söyledi.

Birilerinin "kırmızı kart" göstermeye gayret ettiğini belirten Erdoğan, "Bunlar pişpirik mi, poker mi oynuyor? Ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Az önce Ömer Bey'in (Çelik) de ifade ettiği gibi kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama bunlar herhalde orta hakemliği filan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuştururuz, yola da devam ederiz. Benim tabii 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim ama bunlar bu işten anlamaz. Öğrenecekler hangi kart nerede, nasıl gösterilir. 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi ama bunlar, kırmızı karttan da kurtulamadı."

AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

(Bitti)