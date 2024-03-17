Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya mitinginde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, yine DEM'le gizli saklı bir işbirliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar." dedi.

Erdoğan, partisinin, Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Geçmişte kaçırılan fırsatların çoğunun gerisinde, vesayetin kendisine alan açmak için körüklediği zayıf siyasi yönetimlerin yol açtığı boşlukların bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bugün de aynı oyunun peşindeler. Geçen seçimleri hatırlayın. Birbirlerine yolda görseler selam vermeyecek olanları bir araya getiren işte bu odaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masayı hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bunlar bu. Bugün Mahalli İdareler Seçimi'nin kendine mahsus özelliklerini kullanarak cepheyi biraz daha genişlettiler. CHP, yine DEM'le gizli saklı bir işbirliği halinde. Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügatten yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyu aldığı yerlerde bile şehirleri yönetecek değil örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar yani nereden? Kandil'den. CHP ile yaptığı pazarlıkta payına düşen yerlerdeyse siyasi tabanı olan değil yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu iki partinin kazanmak için kurduğu sinsi oyuna, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bu figüranların tek görevi, Cumhur İttifakı'nın gücünü zayıflatarak CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır."

"Hepsinin de sonu hüsran oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin kifayetsiz muhterislerinin, yıllardır laiklik, Atatürkçülük ve irtica gibi kavramları istismar ederek varlığını sürdürmeyi başardığını söyledi.

Şimdi aynı anlayışın farklı bir sürümüyle karşı karşıya olduklarını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak ülkenin ve milletin hayrına hiçbir program ortaya koymadan, hiçbir adım atmadan siyasette tırnak tutturmanın hevesindeler. Aynı yöntemi daha önce partimizden ayrılan birileri de denemişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Partimizden ayrılıp ondan sonra altılı masaya ne oldular? Misafir oldular. Şimdi ne alemdeler? Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin de sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı, kendileri Meclise bile giremediler. Sadece sandıkta değil milletin vicdanında da kaybettiler. Hiç şüphesiz bunların da akıbeti aynı olacak çünkü aynı yoldan gidiyorlar."

"Davası, vizyonu, programı olanların durumu farklı"

Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumuna gönüllerinin razı olmadığını belirten Erdoğan, hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiler, 'Selden gelen suya gider.' derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir. Halbuki bir davası, bir vizyonu, bir programı olanların durumu farklıdır. Hele bir de bunları destekleyecek projelere ve onları millete anlatacak samimi, tutarlı, hakikatli bir dile sahipseniz siyasette de gönüllerde de kalıcı olursunuz." ifadelerini kullandı.

"Demet demet dolarları, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar"

AK Parti'nin kurulduğu günden beri girdiği her seçimden birinci çıkmayı başardığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konya, bizim bu davamızın da mücadelemizin de eser ve hizmetlerimizin de maruz kaldığımız saldırıların da en yakın şahididir. Soruyorum sizlere: Konya, AK Parti döküntüleriyle, tek parti faşistlerinin ve terör örgütü uzantılarının başarısı için çalışanlara itibar eder mi? Konya, CHP gibi adı her türlü kirli pazarlıkla ve şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Şimdi bu ara ne yapıyor? Demet demet dolarları topluyorlar, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak. Bunlara bu ülke teslim edilir mi? Şimdi burada Mevlana Hazretleri'nin huzurunda öyle bir ses verin ki Toroslar'dan Hasan Dağı'na, dört bir yandan duyulsun. Konya, Selçuklunun çift başlı kartalı, medeniyetimizin mümbit pınarı Konya, gönül sultanlarının emaneti Konya, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Konya'yla birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Hedefimiz, Ramazan-ı Şerif'in bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmektir. Seçim tarihine sayılı günler kaldı. Sandıkları patlatmak, Konya'da tarihi bir oy oranı rekorunu yakalamak için gece gündüz çalışacağız. Maşallah, Konya kararını şimdiden vermiş."

"Şehirleri, görülmemiş yatırımlara kavuşturduk"

Eser ve hizmet siyaseti konusunda Türkiye'de ellerine su dökecek kimseyi tanımadıklarını belirten Erdoğan, bundan 30 yıl önce belediyelerde başlattıkları bu siyaseti hükümette de sürdürerek şehirlerin her birini eşi benzeri görülmemiş yatırımlara kavuşturduklarını söyledi.

Bu anlayışla son 21 yılda Konya'ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptıklarını anlatan Erdoğan, eğitimde 9 bin 249 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre 4 yeni üniversite kazandırdıklarını, gençlik ve sporda 28 bin 931 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını bildirdi.

Erdoğan, Konya'ya biri stadyum olmak üzere 114 spor tesisi inşa ettiklerini dile getirerek, Konyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 11 milyar lirayı aşkın destek verdiklerini kaydetti.

Sağlıkta şehre 850 yataklı Karatay Şehir Hastanesi'nin de aralarında olduğu 3 bin 290 yataklı 37 hastane ile 109 sağlık tesisi yaptıklarını ifade eden Erdoğan, toplamda 500 yataklı 7 hastanenin de içinde olduğu 18 sağlık tesisinin yapımının sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, Konya'ya iki önemli sağlık tesisi daha kazandıracaklarına işaret ederek, "İlki, Meram'ın Ateşbazı Veli Mahallesi'nde yapılacak olan 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Diğeri ise 1000 yatak kapasiteli Meram Millet Bahçesi'nin karşısındaki Dutlukır bölgesinde inşa edilecek şehir hastanesi konseptindeki hastanedir. Her iki sağlık tesisinin de şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"27 bin 499 konutu hak sahiplerine teslim ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 250 yataklı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nin çarşamba günü itibarıyla hasta kabulüne başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"TOKİ eliyle 27 bin 499 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 203 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde toplam 54 bin 273 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Mevlana Meydanı çevresini yeni baştan düzenleyerek şehre önemli bir cazibe merkezi kazandırdık. Şehrimizdeki 18 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık, üçünün yapımına, beşinin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaştırmada 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 1282 kilometreye çıkardık. Konya'da toplam 16 bin 837 metre uzunluğunda 291 adet köprü ve viyadüğü tamamlayıp hizmete açtık. Ülkemizin en yüksek ayak yüksekliğine sahip Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü inşa ettik. Konya çevre yolunun ilk etabını hizmete açtık. İkinci etabın 18 kilometrelik kesiminde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bittiğinde güzergahı 7 kilometre kısaltacak olan Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarını 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz."

Beyşehir-Seydişehir bölünmüş yolunu şubat ayında trafiğe açtıklarını anımsatan Erdoğan, demir yollarında Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattını, Kayacık Lojistik Merkezi'ni, Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garı'nı, Konya-Karaman hızlı tren hattını tamamlayıp işletmeye açtıklarını söyledi.

"Havalimanımızın yolcu trafiği 900 bine ulaştı"

Erdoğan, Konyaray Projesi kapsamında Kayacık ile mevcut gar arasındaki 20 kilometrelik kesimi 4 hatlı hale getireceklerini belirterek, bunun iki hattında yüksek hızlı tren, 2 hattında ise banliyö ve konvansiyonel işletmecilik yapılacağını dile getirdi.

Uzunluğu 21 kilometreyi bulan 22 istasyonlu Necmettin Erbakan Üniversitesi-Yeni Gar-Meram raylı sistem hattıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Stadyum-Şehir Hastanesi tramvay hattının devamı olan 10 kilometrelik ikinci etap ihale aşamasında. Amacımız, Konya'da halen 27 kilometre olan raylı sistem hattı uzunluğunu önümüzdeki 5 senede Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık işbirliği ile 105 kilometreye çıkarmaktır." dedi.

Konya-Karaman hızlı tren hattının devamı olan 135 kilometre uzunluğundaki Karaman-Ereğli-Ulukışla hattındaki yapım çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hava yollarında, Konya Havalimanı'mıza yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası yaptık. Havalimanımızın 2003 yılında 76 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 900 bine ulaştı. Tarım ve ormanda şehrimizde Bağbaşı, Afşar Hadimi ve Bozkır başta olmak üzere 25 baraj, 41 gölet, 76 sulama tesisi ve 6 yer altı depolama tesisi inşa ettik. 7 baraj ve bir göletin inşası sürüyor. Ülkemizin en büyük altyapı yatırımlarından Mavi Tünel Projesi ile Konya'nın topraklarını ilave bir su kaynağı ile buluşturduk. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Konya'da yaklaşık 1,5 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 12 sulama tesisimiz ile 410 bin dekar araziyi daha sulayacağız."

"Çok daha fazlasını ekleyeceğiz"

Erdoğan, son 21 yılda Konya ve ilçelerinde inşa edilen 150 taşkın koruma tesisiyle, şehir merkezinin 189 yerleşim yeri ve 46 bin dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğunu söyledi.

Konya'da 177 bin hektar alanda çalışma yaparak 143 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Çiftçilerimize yaklaşık 119 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 21 araştırma geliştirme merkezi ile bir tasarım merkezi kurduk. Karapınar Sanayi Sitesi'ni bu yılki yatırım programımıza aldık. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketleri arasına giren Aselsan, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ndeki tesisinde faaliyete geçti. İstihdamı desteklemek için Konyalı işverenlerimize 9 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide Konya'nın 27 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Halkapınar'a da 2026 yılında doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı güneş enerji santralleri arasında yer alan Karapınar Güneş Enerji Santrali'ni kurduk. Büyükşehir Belediyemiz de bilim merkezi, kongre merkezi, Kelebekler Vadisi gibi yatırımlarıyla bu çalışmaları destekledi."

Mitinge katılan vatandaşlara şehre yapılan hizmetlere ilişkin video izleten Erdoğan, "Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz." dedi.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Konya'daki belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak vatandaşları selamladı.

Mitinge Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile bazı milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından miting alanına geldiği yol güzergahında halkla sohbet etti, kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içinde yer alan haritada Konya'nın üzerini raptiyeyle işaretledi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanındaki konuşmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, daha sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.

(Bitti)