Erdoğan: Daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye\'ye bırakacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceklerini belirterek, "Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler." dedi.

Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Isparta'nın 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 241 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Isparta şehir geçişi alt geçitli kavşağını, Isparta- Eğirdir yolunu, Isparta- Keçiborlu yolunu ve Keçiborlu- Dinar yolunu tamamladıklarını söyledi.

Isparta- Burdur yolunun yapımına devam ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta- Konya yolunun 17 kilometrelik kısmının ihalesine 29 Mart'ta, Isparta-Eğirdir Kışla kavşağı ve Şukuf Yeni Otogar kavşağının ihalesine 26 Mart'ta çıkacaklarını duyurdu.

Erdoğan, "Antalya Dereboğazı-Isparta yolunun kalan 68 kilometrelik kısımdaki 8 çift tüp tünel ve 12 çift köprü için proje çalışmalarını tamamladık, kısımlar halinde ihalelerini yapıyoruz. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur mevcut demiryolu hattını modernize ediyoruz. Süleyman Demirel Havalimanımızı yeniledik." diye konuştu.

Şehre 21 baraj, 8 gölet ve 145 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, 9 baraj, 1 gölet ve 12 sulama tesisinin yapımına devam ettiklerini, hizmete verdikleri 69 sulama tesisiyle 500 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, yapımı süren tesislerle 47 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.

Ispartalı çiftçilere 25 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini anımsatan Erdoğan, sanayide üniversitelerin ve sanayicilerin el ele vererek teknoloji üretmeleri için şehre bir teknopark kurduklarını ifade etti.

İstihdamı desteklemek için Ispartalı işverenlere 1,5 milyar lira prim teşviki verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Enerjide Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Kuleönü, Sav, Senir, Senirkent, Şarkikaraağaç, Uluborlu ve Yalvaç'a doğal gaz arzını sağladık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'ya yapılan yatırımların izletilmesinin ardından, 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerle işbirliği içerisinde çok daha fazlasını ekleyeceklerini söyledi.

"Deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar"

Kendileri için en büyük mükafatın insanların gönüllerinden koparak söze döktükleri "Allah razı olsun" duası olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız eserlerle gök kubbede hoş bir seda bırakmadıktan sonra siyasetin, hükümetin, ünvanların ne önemi var? Hep 'medeniyet' diyoruz, 'medeniyet davası' diyoruz değil mi? Medeniyet içi boş kavgalarla, kimseye faydası olmayan polemiklerle ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez, geliştirilmez. Deste deste dolarlarla, nereye gidersin? İşte şimdi CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ben Ispartalı kardeşlerime İstanbul'daki hemşehrilerini arayarak, onları da dikkatle uyarmalarını istiyorum.

Ecdat, gece gündüz harama uçkur çözmeden, harama eyvallah etmeden, helalinden kazandılar helalinden yediler ve böyle ter döktüler. Şimdi Selçuklunun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in bu topraklarda vurduğu her mührün, miras olarak bizlere emanet ettiği her bir eserin gerisinde işte böyle zorlu mücadele var. Ne diyor o güzel Isparta türküsünde bakalım bilecek misiniz? Bahçelerde pazı olur/gül açılır yaz olur/ben yarime gül demem/ gülün ömrü... Ecdadın bize bıraktıklarıyla yetinmeye kalkarsak, milletçe bu vatan topraklarındaki ömrümüz az olur. Sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceğiz ki devraldığımız emanetin hakkını verelim. Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler."

Birilerinin hiçbir iş yapmadan, hiçbir eser ve hizmete imza atmadan sadece eleştirerek, sadece hata yapılmasını bekleyerek siyaset yaptığını sandığını ifade eden Erdoğan, "Bu, 'armut piş ağzıma düş' zihniyetini hasbelkader yönetimini ele aldıkları şehirlerimizin nasıl geriye götürdüklerinin çevrenizdeki örneklere bakarak sizlerde görüyorsunuz. Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten, eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öte gitmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin Isparta'daki belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak vatandaşları selamladı.

Isparta Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in de konuştuğu mitinge, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Miting alanına, "İki laf etse biri iman, biri vatan, işte budur siz vatan hainlerine batan", "Çöl yağmura, ağaç toprağa, bülbül güle, gül laleye, biz sana sevdalı", "Uğrunda bir ömür verilir" yazılı afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından miting alanına geldiği yol güzergahında çocuklara oyuncak hediye etti.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içinde yer alan haritada Isparta'nın üzerini raptiyeyle işaretledi.

