Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Çorum mitinginde konuştu: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen Çorum mitinginde vatandaşlara hitap etti.

"Son 10 yılda yaşadıklarımızı bir başka ülke yaşasa, bırakın bizim gibi istikrarını, barışını, büyümesini sürdürmeyi yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı." diyen Erdoğan, Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiç kimsenin bu kadar kısa sürede bu derece zorlu mücadeleleri başarıyla veremeyeceğini belirtti.

Tüm sıkıntıları göğüslediklerini, tüm badireleri atlattıklarını, projeleri hayata geçirerek hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren Erdoğan, "Yani milletçe hem şeytan taşladık hem de tavafımızı yaptık. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. İnsanımızın işini, aşını, istihdamını korumasını sağladık. Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50'ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey 'emeklinin maaşlarını artıralım.' İşte söylüyorum yüzde 50'ye varan bu tür artışları yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, emeklinin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldıklarını hatırlattı.

Aylık miktarına göre 8 ila 12 bin liraya yükselen promosyon ödemeleri için kamu bankalarının başvuruları almaya başladığını dile getiren Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatıracaklarını bildirdi.

Depremin ekonomiye yüklediği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen bu adımları attıklarının altını çizen Erdoğan, 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ardından inşa çalışmalarına süratle başlayarak vatandaşları çaresiz bırakmadıklarını ifade etti.

Erdoğan, geçen hafta kurası çekilenlerle birlikte yaklaşık 80 bin konutun ve köy evinin depremzedelere teslim edildiğini, her ay 15-20 bin konutu tamamlayarak, yıl sonunda 200 bin konut rakamına ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

"Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum"

"Depremin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan, Çorum'da da olsak, hiçbirimiz rahat edemeyiz." ifadesini kullanan Erdoğan, en büyük baş ağrısı olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları attıklarını söyledi.

Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili bakanlıkların denetimlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çorumlu kardeşlerim içlerini ferah tutsun. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşmesi demek, pastanın büyümesi demektir. Pastanın büyümesiyle imkanlarımız da genişleyecek. Bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecek. Biz işte bunun çabasındayız, işte bunun derdindeyiz. 'Kelebek ömürlü' geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla, hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum.

Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok ama bizim var.

Onlar meydanlarda atıp tutmayı, sonra da 'hatırlamıyorum' diyerek verdikleri sözlerin üstüne yatmayı çok sever. Ankara'dan İstanbul'a kadar yönettikleri belediyelerde hep bunu yaptılar. Vatandaşın aklını çelmek, oyunu almak için bol keseden vaat dağıttılar. Ama göreve gelince verdikleri sözlerin, 'yapacağız' dedikleri projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediler.

Bunların becerebildikleri tek iş, kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar, avro balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayrimeşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil. Biz ne 30 yıllık belediyecilik ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde asla böyle olmadık. Hep 'söz namustur', 'ağızdan çıkan her söz senettir' düsturuyla hareket ettik. Hesapsız, kitapsız, ülkemize ve milletimize zarar verecek, Türkiye'ye ekonomik olarak bedel ödetecek taahhütlerden uzak durduk. Zor da olsa her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. Bugün de bu çizgimizi koruyoruz."

"Referansımız eserlerimiz, yatırımlarımızdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "İnsanın ayinesi işidir, lafına bakılmaz. Bizim de referansımız eserlerimiz, yatırımlarımızdır. Ziya Paşa ne diyor? 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'." ifadesini kullandı.

Bu anlayışla 21 yılda Çorum'a 96,5 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 1762 yeni derslik inşa ettiklerini, Hitit Üniversitesini şehre kazandırdıklarını söyledi.

Gençlik ve sporda, 5 bin 972 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını bildiren Erdoğan, içinde 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyumun ve 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonunun da olduğu 61 spor tesisi yaptıklarını aktardı.

Erdoğan, Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar liranın üzerinde kaynakla destek olduklarını, 825 yataklı Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere toplam 1760 yataklı 14 hastanenin de aralarında olduğu 30 sağlık tesisi inşa ettiklerini, 3 sağlık tesisinin yapımını sürdürdüklerini belirtti.

Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinin eski yerindeki C blokta güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Erdoğan, bu hastaneye 100 yataklı ek bina yaptıklarını söyledi. Erdoğan, böylece Çorum merkezindeki hastanelerde 1025 yatak kapasitesine ulaşılacağını dile getirdi.

"Hızlı tren projemizin etüt-proje çalışmaları bitti"

Çorum'da 7 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerine işaret eden Erdoğan, 1133 konutun yapımına devam edildiğini bildirdi.

İnşa ettikleri 13 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 93,4'üne hizmet verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 2'sini bitirdik, kalanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada, 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 372 kilometreye çıkardık. Kırkdilim Geçişi tünellerindeki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu önemli projeyi inşallah önümüzdeki yıl içinde tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çorum-Laçin-Osmancık yolu, Çorum-Mecitözü-Amasya yolu, Çorum-İskilip yolu, İskilip-Laçin yolu, Kargı-Saraydüzü yolu ve Kastamonu Hududu-Osmancık-Merzifon yolunun yapımına devam ediyoruz. Merakla beklediğiniz hızlı tren projemizin etüt-proje çalışmaları bitti, Kırıkkale-Çorum arasını 2024 yatırım programımıza aldık. Böylece hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı tren hattının devreye girmesiyle Çorum, bir taraftan Karadeniz'e bir taraftan da İç Anadolu'ya hızlı tren hattıyla bağlanmış olacak."

"Savunma sanayinin merkezlerinden biri haline getireceğiz"

Erdoğan, Çorum'a Koçhisar ve Oğuzlar barajları başta olmak üzere 15 baraj, 22 gölet, 23 sulama tesisi ve 72 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini, 1 baraj ve 8 göletin yapımının sürdüğünü söyledi.

Son 21 yılda inşa edilen sulama projeleriyle 201 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtıklarını anlatan Erdoğan, yapımı devam eden tesislerle 100 bin dekar araziyi daha sulamaya açacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçhisar Barajının 75 bin dekar sulama ve yıllık 15 milyon metreküp içme suyu ile vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Erdoğan, Çorumlu çiftçilere 21 yılda 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptıklarını, Osmancık ve İskilip'e Organize Sanayi Bölgesi kurduklarını, 1 teknopark, 1 araştırma geliştirme merkezi açtıkların ifade etti.

Çorum'u, temeli atılan barut fabrikasıyla savunma sanayinin yeni merkezlerinden biri haline getireceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarımıza 2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği sağladık. Bu desteklerle şehrimizde 36 bin ek istihdam oluştu. Kültürde, şehrimizin en önemli tarihi simgelerinden olan 7 asırlık Ulucami'yi restore edip tekrar ibadete açtık. Enerjide Çorum, Alaca, Aşdağul, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ'a doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki yıl Boğazkale'ye, sonraki yıl Düvenci'ye doğal gaz arzını sağlayacağız."

Şehre yapılan yatırımlara ilişkin videonun gösterildiği mitingde Erdoğan, "Çorum'u özledik ve bugün Çorum'dayız. İnşallah 31 Mart akşamı Çorum'dan muhteşem bir müjde almaya var mıyız? Buradan İstanbul'u arıyor musunuz? Ankara'yı arıyor musunuz? Bütün Çorumlu hemşehrilerimizi arıyor musunuz? İşi hafife almak yok. Sağlama alacağız. İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Şimdi 31 Mart'ta Çorum'dan güzel haberler bekliyorum." diye konuştu.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti'nin ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşları selamladı.

Alana, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, "Reis'e sorulur mu, Aşgın'a doyulur mu", "Bu şehirde bitmez reis aşkı, pazara kadar değil mezara kadar" yazılı afişler ile "Kimine şehrin çilesi, kimine para kulesi, laf var icraat yok budur CHP belediyesi" pankartları asıldı.

Mitinge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile MHP Çorum Milletvekili Vatih Kayrıcı ve AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.

(Bitti)