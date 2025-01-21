Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

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19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.

21.01.2025 13:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün akşam Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, gece saatlerinde İstanbul'a getirildi.

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE İFADESİ ALINDI

Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi.

"DOSYA TERÖR SAVCILIĞINA VERİLDİ"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın dosyasının "terör savcılığına" verildiğini bildirdi. Çolak ayrıca dosyaya gizlilik kararı getirildiğini kaydetti.

Çolak'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi'nin 19 Ocak Pazar günü Antalya'da gerçekleştirdiği İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Özdağ, "Emin olun ki son 1.000 yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" demişti.

Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

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Son Dakika Güncel Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Kartal:
    sokak köpekleri toplatılsın 166 162 Yanıtla
  • Apple User:
    Darısı rte nin başına !İşine geldimi akp başkanı işine gelmedimi cumhurun başkanı …Ne ala memleket . 200 101 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Her zaman yanındayız Reis?????????? 106 183 Yanıtla
  • Recep Keskin:
    ne cumhur başkanımız be adama kim ne derse tut içeri at kim bu adam Allah mı peygamberim kendini ne sanıyor parti başkanı cumhur başkanın hatası varsa söyler bunun adı siyaset erkek gibi çık mücadele et başkanlığını göster herkese adalet dagit diye başkan oldun öğle susturanasin bu milleti 85 milyonun 35 milyonu seni sevmiyorsa suç değil bu yaptığın birgün sanada yapılır bunu unutma adalet hepimize lazım osavcilar varya en son kacacaklar bunu bilyorsun sayın başkan haksinin yanında duran seytandir 188 61 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    İrkçılığının hesabını verir inşallah. 27 185 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    yine bir ekepe tiyatrosu görüyoruz ümitle anlaşmalı milliyetçi oylar chp ye gitmesin diye rol gereği ümit bir süre hapse atılacak akılları sıra millet ümite oy verecek olası bir seçimde ümit SİNAN OĞAN. gibi villasını parasını alıp oyları ekepeye satacak SAKIN İNANMAYIN bu net bir TİYATRO 57 119 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    yazıklar olsun ama bu iş yine Ümit beye yarayacak. izleyin görün erken seçim geliyor 108 57 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bence bütün muhalefeti toplayın!!tam olsun...Nasıl olsa,ülkede tek adamın dediği oluyor... 131 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş Olsun Sırada Ki Gelsin 48 90 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    sıraya bak apo meclise cagıranlar af verecekler ülkeyi carşısını pazarını kariştırmaya calişiyor 78 36 Yanıtla
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