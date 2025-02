Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın Birlikteliği" kampanyası

Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, devlet ve millet olarak gösterilen dayanışmayı vurgulamak ve bölgedeki yeniden inşa ile ihya çalışmalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla "Asrın Birlikteliği" kampanyasını düzenledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kampanya kapsamında, 3-5 Şubat'ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarının yerinde görülmesi amacıyla Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı kapsayan medya turu düzenlendi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen programa, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi birçok farklı ülkeden ve ulusal basından 100 basın mensubu katıldı.

Afet sonrası tamamlanan ve devam eden yeniden yapılanma projelerinin yerinde incelendiği programda gazeteciler afet konutları, hastaneler, okullar, köy evleri, altyapı projeleri ve kültürel mirasın yeniden inşasına yönelik çalışmalara dair yetkililerden detaylı bilgi alarak kamuoyunun istifadesine sundu.

Üç gün süren programda katılımcılar, Türkiye'nin en büyük yapı inşa alanı olan İndere Kalıcı Deprem Konutları, Adıyaman Ulu Cami, Hatay Habib-i Neccar Cami ve Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi gibi önemli noktaları da ziyaret etti.

Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara-6 Şubat Depremleri Sempozyumu

İletişim Başkanlığı tarafından, 4 Şubat'ta, Ankara'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara-6 Şubat Depremleri Sempozyumu" da düzenlendi.

Afet, kriz yönetimi ve iletişim alanında uzmanlar, akademisyenler, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerin bir araya geldiği sempozyumda, "Asrın İhyasında Kamu Yönetimi", "Deprem Sürecinde Medya ve Yerel Aktörlerin Rolü", "İnsan Hikayeleriyle Asrın Dayanışması" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumda, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmaları, deprem sürecindeki dayanışma, arama kurtarma faaliyetleri, afet iletişimi ve medyanın rolü ele alındı. Ayrıca, afet döneminde yürütülen sistematik dezenformasyonlara karşı mücadele konusu da detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İnşa ve ihya çalışmaları kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla, iki yıllık süreci detaylı bir şekilde ele alan "Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" adlı kitabı yayımladı.

Asrın birlikteliğine ilişkin görseller ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı video da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital gösterim ekranında yayınlandı.

Deprem sonrası Türkiye'nin başarısı yurt dışında da anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, asrın felaketi sonrası devlet-millet dayanışması ve inşa seferberliğinin uluslararası kamuoyuna anlatılması amacıyla uluslararası bir iletişim kampanyası da başlatıldı.

Kampanya kapsamında deprem ve deprem sonrası görüntüleri içeren ve inşa ve ihya faaliyetlerini anlatan görseller, aralarında ABD'nin CNN, New York Times, Washington Post, İngiltere'nin The Guardian, Almanya'nın DPA ve ZEIT, Fransa'nın France 24, Avusturya'nın Krone'un da bulunduğu 24 ülkenin 72 önde gelen haber portalında ve sosyal medya mecralarında hafta boyu yayınlanacak.

"Bu millet yeniden doğmayı bilir"

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından asrın felaketine ilişkin "Nefes" filmini paylaşarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asrın felaketini yaşadığımız o meşum gece, yalnızca binalar yıkılmadı, şehirlerimiz harap olmadı, sadece enkaz altında kardeşlerimiz kalmadı... O gece bir milletin yüreği de enkaz altında kaldı, nefesi sıkışan bütün bir millet oldu... Yitirdiğimiz her can, yüreğimizden bir parçayı alıp götürdü. Her çığlık, her feryat, hepimizin yüreğine ve zihnine kazındı. Ama biz, ilk andan itibaren yıkılmadık. Bir olduk, kenetlendik, felaketi omuzladık. Devlet ve millet, tek bir yürek gibi attı. Bu felaket, karanlığın en koyusunda umudunu diri tutan, bir umut destanı yazan bir milletin hikayesiydi. Biliyoruz ki bu millet, en büyük yıkımlardan bile birlik ve beraberlik ruhuyla yeniden doğmayı bilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şehirlerimizi inşa ve ihya etmeye, umutları yeşertmeye devam edeceğiz."