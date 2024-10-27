Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlanacak

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Cumhuriyet'in 101. Yıldönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlanacak. Kutlamalara ilişkin bir video paylaşan İBB Başkanı Ekrem Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlanacak. Kutlamalara ilişkin bir video paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm İstanbulluları 29 Ekim’de Yenikapı Meydanı’na bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yaşını sanatla, kültürle ve konserlerle coşkuyla kutlayacağız" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi'nde resmi törenler, Şişli Atatürk Evi önü, Bağdat Caddesi ve Kartallı Kazım Meydanı olmak üzere çok sayıda yerde yürüyüşler, fener alayları düzenlenecek. SOLOTÜRK, Maltepe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek" dedi.

27.10.2024 13:58  Güncelleme: 14:01
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(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle, coşkuyla kutlanacak. Kutlamalara ilişkin bir video paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm İstanbulluları 29 Ekim'de Yenikapı Meydanı'na bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yaşını sanatla, kültürle ve konserlerle coşkuyla kutlayacağız" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi'nde resmi törenler, Şişli Atatürk Evi önü, Bağdat Caddesi ve Kartallı Kazım Meydanı olmak üzere çok sayıda yerde yürüyüşler, fener alayları düzenlenecek. SOLOTÜRK, Maltepe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek" dedi.

İstanbul, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü törenler, yürüyüşler, konserler ile coşku içinde kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalara ilişkin videolu bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanacak. Tüm İstanbulluları 29 Ekim'de Yenikapı Meydanı'na bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yaşını sanatla, kültürle ve konserlerle coşkuyla kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak

İBB tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise'nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek. 29 Ekim Salı günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Cumhuriyet Bayramı'nda M7 Kabataş- Mahmutbey Metro Hattı'nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti de başlayacak.

Resmi kutlamalar Taksim'de başlayacak

Cumhuriyet Bayramı resmi tören programı yarın Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Akşam İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlenecek. 29 Ekim salı sabahı İstanbul Valiliği'nde tebriklerin kabulu ve 10.30'da da  Vatan Caddesi'nde tören geçişi gerçekleştirilecek.

Yürüyüşler, gösteriler, konserler

SOLOTÜRK, salı günü saat 16.00'da Maltepe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. 29 Ekim Salı günü saatler 19.23'ü gösterdiğinde Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na 'Büyük Fener Alayı Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Kartal Belediyesi'nin düzenleyeceği yürüyüş bitiminde Bengü'nün vereceği konser 20.30 itibarıyla izlenebilecek. Kadıköy Belediyesi'nin bayram günü 19.00'da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'dan başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ise Göztepe Işıklar'a kadar devam edecek.

Üç belediyeden ortak kutlama programı

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde "Cumhuriyet'in İzinde Daima İleriye" parolasıyla bir araya gelen Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, bayramını özel etkinliklerle kutlayacak.

Beyoğlu Pera Palas'ta "Cumhuriyet Balosu", Şişli Atatürk Evi önünde Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Beşiktaş'ta ise Athena grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

İstanbul'da belediyelerin düzenlediği diğer Cumhuriyet etkinliklerinden bazıları ise şöyle:

Silivri'de 19.00'da 19 Mayıs Meydanı'nda gerçekleştirilecek fener alayının ardından 20.00'da Silivri Sahili'nde İlyas Yalçıntaş konseri.

Bayrampaşa'da 28 Ekim'de saat 22.00'de Adapark Amfi Tiyatro'da Haluk Levent konseri.

Çatalca'da 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Merve Özbey konseri.

Gaziosmanpaşa'da 20.00'de Belediye Bahçesi'nde Ebru Yaşar konseri.

Eyüpsultan'da 18.00'de başlayacak fener alayından sonra 20.00'de Artistanbul Feshane'de Melek Mosso konseri.

Büyükçekmece'de 19.23'te başlayacak Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından saat 20.30'da Yüksek Sadakat konseri.

Beylikdüzü'nde 18.00'de Beylik Pazar Alanı'nda Cumhuriyet Yürüyüşü, 221.30'da Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda Gökhan Türkmen konseri.

Esenyurt'ta, 28 Ekim 19.30'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda Gökhan Göçmen konseri.

Avcılar'da 19.00'da Merkez Halide Edip Adıvar Parkı'nda Cumhuriyet Yürüyüşü'nün ardından 19.30 ve 21.00'de Sahil İspark'ta Ali Altay ve Sıla konserleri.

Küçükçekmece'de 20.00'de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Hande Yener konseri.

Bakırköy'de 19.30'da fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Simge Sağın konseri.

Sarıyer'de 18.00'de fener alayının ardından Çayırbaşı Stadı'nda Anadolu Ateşi gösterisi.

Sancaktepe'de 18.00'de Demokrasi Caddesi'nde düzenlenecek fener alayının ardından 20.00'de Meydan Park'ta Aleyna Tilki konseri.

Üsküdar'da, 18.00'de Harem Etkinlik Alanı'nda Duman ve Ekin Beril konserleri.

Ataşehir'de 19.30'da fener alayı ve Ataşehir Bulvarı'nda DJ Del Castio performansı.

Maltepe'de 19.00'da belediye önünde meşaleli yürüyüşün ardından 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Moğollar konseri.

Adalar'da, 18.45'te Büyükada İskelesi'nden başlayacak yürüyüşün ardından 19.23'te Atatürk Korosu konseri.

Cumhuriyet\'in 101. yılı coşkuyla kutlanacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

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