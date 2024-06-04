DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: \'Kayyım kararı Kızılcahamam\'da alındı\'

Güncel

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkan'ı Tuncer Bakırhan, "Biz biliyoruz ki kayyım kararı Kızılcahamam'da alındı. Kızılcahamam'da üç günlük kampı topladığında ne demişti AKP Genel Merkezi, yeni anayasayı, normalleşmeyi tartışacaklarmış. Üç gün toplandılar, tartıştılar, çıka çıka kayyım darbesi çıktı, gasp çıktı" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Grup toplantısına Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş katıldı. Grup toplantısında ön sıralara "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" dövizleri konuldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaptığı konuşmada, "Dün yine Türkiye'nin değişmeyen gerçeği olan bir darbeyle uyandık. Hakkari Belediyemiz alçakça gasp edildi. Geçmişte de en hukuk dışı işlerin yürütüldüğü bir kentti. Neredeyse Soylu'nun düzenli ziyaret ettiği, birçok kirli işin yapıldığı merkezlerden biri haline gelmişti. Kirli sermayeyle, itirafçılarla, devletin bütün kurumlarıyla, AKP- MHP iktidarıyla, JİTEM ittifakıyla orada yarıştık" dedi.

"Yerel yönetimleri alana kadar Hakkari'den ayrılmayacağız"

Bakırhan, "Hakkari'yi alana kadar ayrılmayacaklarını" belirterek şunları söyledi:

"Yine bir sabah geçmişte olduğu gibi kayyum atadılar. Zannediyorlar ki bir gasbedilen yerel yönetimlerde sessiz kalacağız. Yok öyle yağma. Van'da olduğu gibi Türkiye'nin ezilenleriyle Hakkari halkının iradesini savunmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimleri alana kadar Hakkari'den ayrılmayacağız. Bu düşman hukukuna 'yeter' diyoruz.

Trol medya tetikçileri tekrar harekete geçtiler. Neymiş belediye eş başkanımızın üzerinde 50 bin TL ile İran'a kaçacakmış. ya 50 bin lirayı zaten pul ettiniz. Saçma sapan algılarla Türkiye kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Yıllardır hangi Kürt'ü terör yaftasıyla yargılamadınız ki..."

Bakırhan, Yüksek Seçim Kurulu'nun, 31 Mart seçimleri öncesi Akış'ın Belediye Başkanlığını kabul etmesine ilişkin "Herhangi bir sorun var mıydı şu ana kadar. YSK devletin kurumu değilse bir örgüt yöneticisine nasıl izin verdi de aday yaptı. 2014'te açılmış dosyayı açan savcı gri listede aranan bir savcıdır. Darbe derken, gri listede aranan bir FETÖ'cü savcının hazırlamış olduğu iddianame ile kesinleşmeyen bir dosyayı gerekçe göstererek belediyemize kayyım atayacaksınız. İçişleri Bakanı'nı da buradan uyarıyorum, bugün MHP'nin, Ergenekon'un kayığına binerek gideceğiniz yer Soylu gibi tarihe 'suç işleri bakanı' geçmektir." dedi.

"Kürt'üm diyen her AKP'li ses çıkarsın"

Bakırhan, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Biz biliyoruz ki kayyım kararı Kızılcahamam'da alındı. Kızılcahamam'da üç günlük kampı topladığında ne demişti AKP Genel Merkezi; yeni anayasayı, normalleşmeyi tartışacaklarmış. Üç gün toplandılar, tartıştılar, çıka çıka kayyım darbesi çıktı, gasp çıktı. Normalleşme dedikleri Kobani kumpas davasında yüzlerce yıl ceza verilmesidir. Normalleşme dedikleri 28 Şubat darbecilerinin serbest bırakılmasıdır. Seferberlik yönetmeliğinin değiştirilmesidir., etki ajanlığı yasasının çıkarılmasıdır. Normalleşme dedikleri Hakkari'de atanan kayyım darbesidir. AKP-MHP ittifakının çimentosu Kürt düşmanlığıdır. Siz Kürt düşmanısınız dediğimizde de hopluyor, zıplıyorlar.

Saray ve MHP el ele vermiş Kürt halkının gerçekliğini inkar ediyor. Bu mesele artık bir ulusal onur meselesidir. Biraz vicdanı olan, onur sahibi olan, ben Kürt'üm diyen her AKP'liyi bu haksızlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz... Bugünlerde susan, bu zulmü izleyenleri de halkımızın unutmayacağını belirtmek istiyorum."

"Yeni anayasasının içeriğine dair güçlü ipuçları verdiler"

"Hakkari'de yaptıklarından, yeni anayasasının içeriğine dair de çok güçlü ipuçları verdiler" diyen Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk iki maddesini açıklıyorum; madde 1, Kürtler Türkiye'de sömürge bir halktır, 'sömürge kurallarıyla yönetilir' diye yazın. Madde 2, 'Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı yoktur, yaşadıkları kentleri yönetmeye hakkı yoktur' diye yazın. Bu iki maddeyi en başa yazsınlar. 'Kürtlerin bulunduğu yerlerde yerel seçim yapılmayacaktır' desinler. Kürtler genel seçimlerde eğer milletvekili seçerlerse yerleri cezaevleridir. Biraz şeffaf olun, ikiyüzlü politikalardan vazgeçin. Normalleşme iddiaları kayyım zihniyetinin altında ezilmiştir. İktidar kararını vermiştir. Normalleşmenin, ırkçı MHP'yi pusula yaparak çetelerle kol kola suç işlemek olduğunu bu karar ortaya koymuştur. Bir partinin genel başkanı bu haksız hukuksuz kararı verenlere 'Sizi yürekten kutluyorum' diyor. Emin olun biz yüreklerimizde bu kararı verenleri asla unutmayacağız."

"Normalleşmenizi de yeni anayasanızı da başınıza çalın"

Erdoğan'ın "kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyeceğiz herkesi kucaklayacağız" dediğini, "Ankara kriterleri" diyip durduklarını belirten Bakırhan, "Alın normalleşmenizi de yeni anayasanızı da başınıza çalın" ifadesini kullandı.

"28 Şubatçılara, Kenan Evren'e rahmet okuttular"

Bakırhan, "Recep Tayyip Erdoğan benim milletvekili olduğum Siirt'te bir şiir okuduğu için yargılandı ve ceza aldı. Beğenemedikleri o darbeciler bile Erdoğan görevden alındıktan sonra yeni belediye başkanını Meclis'in seçmesi için zemin hazırladılar. Ali Müfit Gürtuna, Erdoğan görevden alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Beledisyesi'nde seçildi. 28 Şubat darbe deyip, ağızlarını açıp oraya gönderme yapanlar 28 Şubat darbecilerinin bile gerisindeler. Kenan Evren'e rahmet okuttular." diye konuştu.