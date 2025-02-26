DEM Parti\'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayıp İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmelerle devam eden sürece ilişkin olarak Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret için onay çıktı. DEM heyetinin ziyareti yarın gerçekleşecek.

BAKAN TUNÇ: OLUMLU YANIT VERDİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in İmralı başvurusuna olumlu yanıt verdik. Üçüncü ziyaretlerini perşembe günü gerçekleştirecekler" açıklamasını yaptı.

AHMET TÜRK DE HEYETTE YER ALACAK

DEM Parti'den yapılan açılamada, "Heyetimize onay çıktığı bilgisi doğru. Heyet ve Ahmet Türk yarın 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı'ya gidecektir" denildi.

3. HEYET 7 KİŞİ

İmralı Heyeti bu kez 7 kişiden oluşacak. Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek, Faik Özgür Erol.

28 ŞUBAT'TA AÇIKLAMA YAPILACAK

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Heyetimiz yarın sabah itibariyle aldığı izin üzerine İmralı'ya 3'üncü ziyaretini gerçekleştirecektir. Bu görüşme tamamlandıktan sonra Heyetimiz 28 Şubat'ta Ankara'da yapacağı bir basın toplantısı ile görüşmeye ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir şekilde bilgilendirme yapacaktır" denildi.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI TALEBİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine ilişkin, "Yapılacak görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın, tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin, bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzubahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini de defalarca ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını ifade edelim" diye konuştu.

DEM PARTİ'DEN "AHMET TÜRK" BAŞVURUSU

Öte yandan DEM Parti, İmralı'ya gidecek heyete Ahmet Türk'ün de dahil edilmesi için başvuru yaptı. Ayşegül Doğan, "Ahmet Türk de heyette olacak şeklinde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Fakat başvurucular arasında var" dedi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ "HÜKÜMLÜ VİDEO İLE MESAJ VEREMEZ" DEMİŞTİ

Geride bıraktığımız günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM'in iki kez İmralı ile görüşmesi oldu. 3. kez olursa tekrar bir izin söz konusu olabilir. Burada henüz bir başvuru söz konusu değil. Olursa değerlendiririz. Hedefimiz burada terörsüz bir Türkiye" demişti.

"Hükümlü video ile mesaj veremez" diyen Tunç mevzuatı işaret edip "Hükümlülerin video ile dışarı ile temasını sağlayacak kanunumuz, yönetmeliğimiz, mevzuatımız söz konusu değil" demişti.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü.

Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti.

İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.