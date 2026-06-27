Fuat Koku Sitesi davasında ihmaller zinciri: 1 yıldır imza incelenmedi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde en az 69 kişinin yaşamını yitirdiği Fuat Koku Sitesi'ne ilişkin davada, bir sanığa ait imzanın 1 yılı aşkın süredir incelenmediği, diğer sanık için "sehven" işlem yapılmadığı görüldü. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesinin ardından dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gitmesine karar vererek duruşmayı 13 Kasım'a erteledi. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, davanın "koordinasyonsuzluk nedeniyle sürüncemede bırakıldığını" belirterek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu en az 69 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin müteahhitler Fuat Koku ve Murat Fuatoğlu (Koku), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ile kontrol elemanı Emrah Bulğurcu hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 6. duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları hazır bulundu.

SANIĞIN İMZA ÖRNEĞİ 1 YILI AŞKIN SÜREDİR İNCELENMEDİ, DİĞER SANIK İÇİN "SEHVEN" İŞLEM YAPILMADI

Mahkeme Başkanı, daha önceki celselerde alınan kararlar doğrultusunda, sanık Emrah Bulğurcu'ya ait imza örneklerine ilişkin Adana Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye cevap verilmediğini; sanık Serdal Sıkar'ın birleşen dosya yönünden savunmasının alınması için "sehven" işlem yapılmadığını söyledi.

BİNANIN ALTINDA BULUNAN İŞ YERLERİNE AİT BİLGİ VE BELGE YOKMUŞ

Aynı zamanda Antakya Belediye Başkanlığı'na, davaya konu binanın altında yer alan iş yerlerine ilişkin ellerinde bulunan bilgilerin, varsa video, fotoğraf kayıtları ile röleve kayıtlarının mahkemeye gönderilmesi için yazılan müzekkereye ise, "İlgi yazınızda bahsedilen iddianameye konu Odabaşı Mahallesi 1027 Sokak Fuat Koku Sitesi A Blok, B Blok ile ilgili Müdürlüğümüz kayıtlarında yapılan incelemede, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge kaydı bulunmamaktadır" diye yanıt verildiğini bildirdi.

"99 DEPREMİ" HATIRLATMASI

Müşteki avukatlarından Esmani Kırmızı, sanıkların "olası kasttan" yargılanmaları gerektiğini belirterek, "Ülkemizde birçok deprem meydana gelmektedir. 1999 yılında meydana gelen deprem sonucunda failler daha yüksek cezalar alsalardı, bu depremde bu kadar insan vefat etmezdi" dedi.

Diğer müşteki avukatı Mehmet Ali Karakavuk ise dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesini, bu süreçte bilirkişilere sorulacak hususlara ilişkin yazılı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini, sanıklar hakkındaki bağışıklık taleplerinin kaldırılmasını ve sanıkların duruşmada hazır edilmesini talep etti.

"MÜVEKKİLİMİN İMZASI TAKLİT EDİLDİ"

Sanık Emrah Bulğurcu'nun avukatı, "müvekkilinin Antakya'da 8 bina inşa ettiğini, hiçbirisinin yıkılmadığını, Fuat Koku Sitesi'nde fiilen görev almadığı halde imzasının taklit edildiğini" ileri sürdü.

Bazı sanık avukatları da dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti.

EKSİKLİK GİDERİLDİKTEN SONRA DOSYAYA YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, kamu görevlilerine yönelik dosyanın akıbetinin sorulmasına, sanık Bulğurcu'ya ait imza örneklerine ilişkin Adana Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'ne yazılan müzekkereye dönüş yapılmasına, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan sanık Fuat Koku'nun birleşen dosya yönünden ifadesinin alınması için hakkında yakalama emri düzenlenmesine, sanık Serdal Sıkar'ın birleşen dosya yönünden savunmalarının alınması için gerekli işlemlerin kalem personelince yapılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, taraf avukatlarına, bilirkişilerce aydınlatılmasını istedikleri hususlara ilişkin yazılı olarak beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine; eksiklik getirildikten sonra gün beklenilmeksizin dosyanın kusur durumunun tespiti yapılmak üzere bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 13 Kasım'da görülecek.

"DEPREMDEKİ KOORDİNASYONSUZLUĞUN BİR BENZERİ BUGÜN..."

Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kaya, şöyle konuştu:

"31 Ocak 2025 tarihindeki ilk duruşmadan beri sanık Emrah Bulğurcu'nun imzasının sahte olup olmadığının tespiti amacıyla evrakların Adana Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesi talep edildi. Aradan bir yıl beş ay geçmiş olmasına rağmen halen bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Bununla birlikte, sanık Serdal Sıkar'ın birleşen dosya yönünden savunmasının alınması hususunda 'sehven' hiçbir işlem yapılmadığını öğrendik dün. Dosya, sırf bu ihmaller ve koordinasyonsuzluk yüzünden açıkça sürüncemede bırakılmaktadır. Depremin ilk günlerinde hayatlara mal olan koordinasyonsuzluğun bir benzerinin bugün de adaleti, sorumluların cezalandırılmasını beklerken bir 'usul hatası', bir 'sehven unutulma' ya da bir laboratuvarın veya mahkemenin hantallığı şeklinde karşımıza çıkması sabrımızı sonuna kadar zorluyor… Bizler, ilk günden beri sanıkların tutuklu yargılanmasını ve duruşmalardan vareste (bağışık) tutulmamasını ısrarla talep ettik. Ancak mahkeme, bu taleplerimizi reddederek tutuklama kararı vermediği gibi sanıkları duruşmalardan bağışık tutma ısrarından da vazgeçmemiştir. Geldiğimiz nokta, adaletin geciktirilmesinin ve sürecin işlemez hale getirilmesinin somut bir örneğidir."

"MAHKEMELER VE ADLİYEDEKİ MEMURLAR LÜTFEDİP İŞ YAPARLARSA DAVALAR İLERLEYECEK"

Sadece kendi bireysel davamda değil, Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak takip ettiğimiz dosyaların çoğunda durum maalesef bundan ibarettir. Dosyalar bilinçli bir şekilde sürüncemede bırakılmaktadır. Depremin üzerinden 3 yıl 4 ay geçmiş olmasına rağmen hala mahkemelerin, adliyelerde iş yapan memurların veya sanıkların keyfini bekliyoruz; lütfedip iş yaparlarsa davalar ilerleyecek. Aradan bu kadar zaman geçmişken mahkemenin kurduğu bir ara kararın yerine getirilmesi ya da talep edilen bir evrakın dosyaya girmesi aylar, hatta yıllar almaktadır. Bu nasıl bir yargılama, bu nasıl bir hukuk sistemidir? En az 53 bin insanın adaleti bu ülkede böyle mi sağlanacaktır? Hukuk kimin için, adalet kimin için vardır? Halk için olmadığı artık kesindir.

Geçtiğimiz günlerde Venezuela'da benzer büyüklükte iki deprem art arda meydana geldi. Bizim yaşadığımız felakette ise iki büyük deprem arasında 8-9 saatlik bir zaman dilimi vardı. Buna rağmen 'dünyada görülmemiş' ve 'asrın felaketi' söylemlerinin arkasına sığınarak sorumluluğu üzerlerinden atmak isteyen yetkililer, bu tablo karşısında şimdi ne diyecektir? Platform olarak Venezuela'da yaşanan depremde yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz; ancak görünen o ki aynı şiddette depremler olmasına rağmen oradaki can kaybı bizim 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53 bin insanımızın yanına bile yaklaşmayacaktır. Demek ki bu insanlar depremin şiddetinden ölmemiştir… Sadece övünmekten ve övülmekten iş yapmaya fırsat bulamayan Türkiye'deki sorumlular bu acı tabloyla da övünebilirler artık: 'Görevlerimizi yerine getirmediğimiz için depremlerde en çok insan bizim ülkemizde ölüyor ve bu kadar insanın ölümünün ardından adaleti sağlamamak için elimizden geleni yapıyoruz' diyerek gurur duyabilirler. Türkiye hukuku, Türkiye adaleti."