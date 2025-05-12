DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Geniş Video İzle

TBMM resepsiyonunda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile ayaküstü samimi bir görüşme gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Görmüyor musunuz terör örgütü zaferini ilan ediyor. Okuduğunuzu anlamıyor musunuz? Kazanan PKK ise kaybeden Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" ifadelerine yer verdi.

12.05.2025 16:50  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşıp samimi bir şekilde muhabbet eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin konuştu. Dervişoğlu, "Görmüyor musunuz terör örgütü zaferini ilan ediyor. Okuduğunuzu anlamıyor musunuz? Kazanan PKK ise kaybeden Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" dedi.

TBMM'DE DEM PARTİLİLERLE TOKALAŞTI, PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINA KARŞI ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda DEM Partililerle tokalaşıp samimi bir sohbet gerçekleştiren Dervişoğlu, PKK'nın zafer ilan ettiğini öne sürdü.

DERVİŞOĞLU: BUNUN ADI AÇIKÇA İHANET

Dervişoğlu şunları söyledi: " Beştepe, Balgat ve ve küresel ortaklarının bölücü terör örgütünün sözde kongresinin dört gözle bekledikleri sonuç bildirgesi nihayet bugün açıklanmıştır. Varoluşunu ve eylemlerini Türk devletini, Türk milletini, Türk bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti'ni inkar ve büyük Türk milletinin aziz yurttaşlarının toplumsal huzurunu imha üzerine inşa etmiş bir hain terör örgütü, cumhuriyet tarihimizde örneğine rastlanamayan ihanet ve kalkışmanın cüretini bu iktidar ve ortaklarından almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti bu ihanet açıklamasını kabul etmez, edemez. Aksi durum Türk Devleti'nin hain terör örgütü ile mütekabil hale getirilmesi ve teröre teslim olmasıdır. Devleti yöneten iktidar ve ortakları için de bunun adı artık açıkça ihanettir.

DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

"PKK OLMAYAN BİR BARIŞIN AKTÖRÜ HALİNE GETİRİLDİ"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, emniyet güçlerimizin, bölgedeki korucularımızın mücadelesiyle bitirilme noktasına gelen terör örgütü maalesef iktidar ve yerel ortaklarının ömür boyu başkanlık ve siyasi hesapları küresel ortaklarının talimatları ve stratejileri ile PKK terör örgütü olmayan bir savaşın galibi, olmayan bir barışın aktörü haline getirilmiştir.

"HEDEF VE AMAÇLARINDAN GERİ ADIM ATMAMIŞTIR"

Yapılan açıklamadan anlıyoruz ki, PKK hedef ve amaçlarından geri adım atmamıştır. Özellikle altını çizmek isterim ki, 'Lozan' Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedidir. Açıklamada Lozan'ın inkar politikalarına karşı verilen silahlı mücadelenin başarıya ulaştığı iddia edilmektedir. Böyle bir durumda başarı ve müjdeden bahsedebilen iktidara ve çığırtkanlarına; birinci vazifesi Türk istiklalini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni daima koruma ve kollama olan Türk istikbalinin evlatları olarak soruyoruz. Terör örgütüne Lozan'ın hangi maddesini delme sözü verdiniz de Lozan'a karşı başardık demektedirler. Bir terör örgütü Lozan'a karşı zafer ilan ediyorsa Türk Devleti'ni ve bu süreci yönetenler kalkışmanın failleri olmaktan kaçamazlar.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ZAFERİNİ İLAN EDİYOR"

Görmüyor musunuz? Terör örgütü zaferini ilan ediyor. Okuduğunuzu anlamıyor musunuz? Kazanan PKK ise kaybeden Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu bildiriden sonra kuyruğa giren iktidar sözcülerinin açıklamaları da akıllara ziyandır. Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından birinin sözleri aslında nasıl bir ihanet ile karşı karşıya bulunduğumuzu göstermedktedir. Terör örgütünün bildirisi için, 'Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti ile bütünleşmesinin tarihsel teyidi ve ilanıdır' demek aklın ve vicdanın iflasıdır. Çünkü Kürt kardeşlerimizin, Cumhuriyetin onurlu yurttaşları oldukları 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile birlikte zaten teyit ve ilan edilmiştir.

"PAZARLIK YOKSA BU NE DEMEKTİR?"

Bir başka soru da evlatlarımızın katiline özgürlük vaadidir. Yasa dışı örgütün, yasa dışı kongresinde alınan kararlar için sarf edilen şu sözlerin üzerine de düşünmek gerekir. Terörist başının süreci yürütüp yönlendirmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve hukuki güvence talep ediliyor. Bu aşamadan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de rolünü oynaması isteniyor. İktidara soruyorum; pazarlık yoksa bu ne demektir? Pazarlık yaptıysanız bu alçağa özgürlük verip elini kolunu sallayarak siyaset yapmaya müsaade mi edeceksiniz? Büyük Türk milletinin alacağı ve üstleneceği sorumluluk nedir? Yüce Meclis'i daha başka nasıl bir tuzağa çekmek niyetindesiniz?

Türk-Kürt kardeşliği gibi ekran koruyucu sözlere sakın bakmayın. Kardeşliğe kırk yıl kurşun sıkmış alçak bir örgüt kardeşlikten asla bahsedemez çünkü bu kardeşlik nutuklarıyla bizleri kandırmak isteyen örgüt ve o örgütün yöneticileri silahlarını evlatlarımıza yöneltmiş kalleşlerdir.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DEVLETLEŞTİRME OPERASYONUDUR"

Geldiğimiz noktada uyanık olmak ve özellikle Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri dikkatle izlemek ve hatta müdahale etmek mecburiyetindeyiz. İktidara açık açık soruyorum; içeride PKK üzerinden PR yaparken KCK, PKK ve YPG'nin Suriye'de kurduğu ve 26 Nisan tarihinde Kamışlı'da ilan ettiği özerk yapı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? ABD, Fransa, PKK, PYD, SDG, DEM Parti ve Barzani ortaklığı ile 26 Nisan'da Kamışlı'da alınan kararlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu kararlarda, 'Suriye, ademimerkeziyetçi bir yapıya dönüştürülecektir.

Federal yapılar oluşturulacak. Devletin ismi, bayrağı, milli marşı değişecektir. PKK-YPG unsurlarının hakları yasal güvence altına alınacaktır.' Hani siz Suriye fatihiydiniz? Hani KCK, PKK, YPG Suriye'de silah bırakmıştı? Bilakis YPG, Suriye Devleti içine entegre edilerek meşrulaştırılıyor. Bu bir teslimiyet değil terör örgütünü devletleştirme operasyonudur. KCK'nın alt örgütlerinden biri PKK ise bir diğer unsuru da YPG ve PYD'dir. Hangi kararları alacaksınız ve hangi adımları atacaksınız? PYD-YPG'nin, Amerika bayrakları gölgesinde Suriye'de kuruluşunu yürüttüğü teröristana karşı ne yapacaksınız? 26 Nisan'da Suriye'de ilan edilen KCK, YPG, PKK otonom devlet yapısının devamı niteliğindeki toplantı 10 Mayıs tarihinde Diyarbakır'da yapılmıştır.

DEM Parti başta olmak üzere 301 etnik bölücü parti ve STK'nın katıldığı sözde Birlik İnisiyatifi'nin karar metninde aynen şu ifadeler yer almaktadır: 'Ulusal birliğin önünü açan bu konferansa emek veren dört parça Kürdistan'daki tüm örgütleri, liderleri ve kurumları kutluyoruz.' Dört parçalı Kürdistan'ın ulusal birliği önündeki engellerin aşılması beyanı, alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanması hezeyanıdır. Bu hezeyanlar ile Cumhuriyet Devleti'nin üniter ve milli devlet yapısının hedef alanları buradan uyarıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Türk milletinden toprak talep edenlerin akıbeti bizim tarihi sicilimizden bellidir.

DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

"PKK'NIN AÇIKLAMASINI KİM MUHATAP ALIYORSA GÜN GELECEK HESAP VERECEK"

Terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti'ni soykırım ile suçlanan açıklaması, bu açıklamanın da başarı ya da müjde olarak sunulması artık gaflet ve delalet değil doğrudan doğruya ihanettir. Türk Milleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni soykırımcı olmakla isnat eden bu açıklamayı muhatap alan ve zımnen de olsa kabullenen her kim varsa tarih ve millet nezdinde gün gelecek mutlaka hesap verecektir.

"TÜRK VATANI AÇISINDAN TEHLİKELİ BİR KALKIŞMA"

AK Parti iktidarı ve ortağı tarafından 'Terörsüz Türkiye' başlığı adı altında başlatılan süreç bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve demokratik siyaset ambalajı ile Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı ve paydaşlarının terör örgütünün hiçbir pazarlık yapılmadan silah bırakacağı şeklinde savundukları sürecin geldiği noktada Türkiye'nin, bugününün ve istikbalinin pazarlık konusu olduğu ortaya çıkmıştır. Üzülerek ifade ediyorum ki, düğmeye bastıkları günden bu yana yaptığımız uyarılarda, sorduğumuz sorularda hep haklı çıktık. 'Pazarlık var' dedik, arsızca 'yok' dediler. Haklılarmış.

"DOĞRUDAN DOĞRUYA BİR TESLİMİYET"

Ortada bir pazarlık da yok. Doğrudan doğruya bir teslimiyet varmış. 'Öcalan'a özgürlüğün ve siyasetin yolu açılacak ve bunu Türk milletine yapamazsınız' dedik. 'Yalan' dediler. Ancak açıklamadan anlıyoruz ki terör örgütü bu konuda talepkar ve kararlı. İktidar ise terörist başına ikametgah arıyor. 'Türk milleti tanımını değiştirmeye cüret ediyorlar' dedik. 'Yok öyle bir şey' dediler. Ancak açıklamada tapu senedimiz Lozan'a yapılan saldırıdan anlıyoruz ki bu noktada teslim olmuşlardır. 'Lozan Anlaşmasına karşı verilen silahlı mücadele amacına ulaşmıştır' deniliyor. Görüyoruz ki burada da teslim olmuşlardır. Haklı çıkacağını bilse de insanın 'inşallah olmaz' dediği zamanlar vardır. O zamanlardayız. Haklı çıkacağımızı biliyorduk. Yine biliyoruz ki iktidarın ve ortağının aylardır söylediği kapkara yalanlar bugün gerçeğin aydınlığı ile gün gibi ortadadır.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇOK İYİ TANIYORUZ"

Çünkü biz hem ağababalarını, hem terör örgütünü çok iyi tanıyoruz. Varlık sebeplerini de çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi Lozan Antlaşması'nı hedef alan ifadeler bize gösteriyor ki, iktidarın da aralarında bulunduğu güçler artık gemi azıya almışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi Lozan'ı hedef alan açıklama gösteriyor ki, hain terör örgütü ile iktidar ve ortaklarının hedefleri en başından beri zaten aynıymış. Büyük Türk milletinin huzurunda bir kere daha ilan ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti onu idare ettiğini zannedenlerin değil, Cumhuriyeti koruma sevdasıyla donanmış büyük Türk milletinindir. Türkiye'nin cesur evlatları buradadır, İYİ Parti buradadır ve bu ihanete asla geçit vermeyecektir. Herkes müsterih olsun. Ey vatan, gözyaşların dinsin. Yetiştik çünkü biz."

"LOZAN PARKI'NDA BULUŞMAYA DAVET EDİYORUM"

Dervişoğlu, "Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmayı planladığımız grup toplantısını büyük bir katılım ile, bütün bu olanları protesto etmek amacıyla Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki Lozan Parkı'nda gerçekleştiriyoruz. Bütün Ankaralılara ve milletimizi Lozan Parkı'nda buluşmaya davet ediyorum. Çarşamba günü saat 12'de tapusu delinmek istenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve hukukunu savunmak üzere Lozan Parkı'nda buluşmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK\'nın silah bırakmasına karşı
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti, Tuncer Bakırhan, İYİ Parti, DEM Parti, Güvenlik, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bayram :
    Kan beslenen yvsklara kan lazim ondan. 18 1 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    PKK NEKİ DAHADA TEHLİKELİ OLANLAR VAR ASIL ONLARLA MÜCADELE ETMELİ 4 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    savaşın kazananı olmaz bizim korkumuz muhalefet partileri herkes miliyetci sanki hangi ülkede yaşıyorsun halk ne durumda siyasi partisi var bölücülük zihniyeti nin apo posteri karşısında milyonlarca insan nevruz kutladı ya bilmemezlikten ya menfaatleri için konuşuyorlar barışın mimarı iktidar olursa oy kaybı olur gözüyle bakıyorlar 4 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Sende mi bahceli gibi kanlı el diyip sonrada gülüşüyorsun yaptıgın lafa bak bıktık sizden yaya oldugun gibi görün yada göründügün gibi ol 0 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Şimdiki Silah teknologisini kim gercekleştirdi AKP. Ve bu Silah teknologisi yanında pkk ayakta dura bilmesi imkansız. Evet haklı, olmayan pkk kazanmış gibi gösteriliyor olabilir, Fakat böyleçe Silahları üreten pkk yı bitiren AKP Hakettiği gibi kazanan oldu. Böyleçe Ülkemisin güzel insanlarını birbirlerine kışkırtarak veya darbe yaparak başa geçmek isteyen çızhepe' nin tüm planları suya düşmüş oldu :)) 0 0 Yanıtla
  • Ömer Öztürk:
    Bu partinin başında boş biri vardı o gitti bomboş biri geldi konuşsa ne olur kim dinliyorki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?
Adana’da 8 yaşındaki çocuğa sokakta saldırı Yerde sürüklediler Adana'da 8 yaşındaki çocuğa sokakta saldırı! Yerde sürüklediler
Fatih Terim’in Al Shabab’ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Düğünlerde yeni dönem Müzik telifi için ücret ödenecek Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek
Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk’e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim Rıza Çalımbay, Ümit Öztürk'e ateş püskürdü: O penaltıları 3 büyüklere vermesin de göreyim
Malatya’da 3.5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi’nin askere alınmasına karar verdi Netanyahu, 2 yıl içinde 10 binin üzerinde Ultra Ortodoks Yahudi'nin askere alınmasına karar verdi
Solskjaer: ’En Önemli Odağımız Üçüncü Olmak’ Solskjaer: 'En Önemli Odağımız Üçüncü Olmak'
“Her şey çok güzel olacak“ sloganının mimarı Berkay Gezgin’in X hesabı askıya alındı "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in X hesabı askıya alındı
Demir Ege Tıknaz durdurulamıyor 3-3’lük maça damga vurdu Demir Ege Tıknaz durdurulamıyor! 3-3'lük maça damga vurdu

19:01
PKK’nın fesih kararı sonrası ilk Kabine Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
PKK'nın fesih kararı sonrası ilk Kabine! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
17:46
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul’a gelebilirim
ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim
16:15
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt
15:58
Selahattin Demirtaş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
23:57
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
23:35
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa’ya götüren hocayı azarladı Taraftar hocaya sahip çıktı
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı
23:29
Dairede doğalgaz patladı, panikleyip 7’nci kattan atladı
Dairede doğalgaz patladı, panikleyip 7'nci kattan atladı
23:14
Immobile’den geleceğiyle ilgili çok net açıklama
Immobile'den geleceğiyle ilgili çok net açıklama
23:07
Son dakika golü sahayı karıştırdı Çevik kuvvet sahaya indi
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi
23:01
Trump’ın Özel Temsilcisi, İsrail hükümetini “Gazze’deki savaşı uzatmakla“ eleştirdi
Trump'ın Özel Temsilcisi, İsrail hükümetini "Gazze'deki savaşı uzatmakla" eleştirdi
22:58
Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını Taraftarlar doyasıya eğlendi
Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını! Taraftarlar doyasıya eğlendi
22:57
Türkiye’ye özel teşekkür Hamas, son ABD’li esiri de serbest bırakacak
Türkiye'ye özel teşekkür! Hamas, son ABD'li esiri de serbest bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 19:25:21. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.