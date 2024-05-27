Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 128 Sayılı Bülteni Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 128 Sayılı Bülteni Yayımladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 128 Sayılı Bülteni Yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 128 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi' iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Ayrıca, diğer asılsız iddialar da detaylı bir şekilde açıklandı.

27.05.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 128 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

11 ilin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiği, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Bültende, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılmak için İran'a gideceğini söyledi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Çelik'in açıklamasında, Reisi'nin Tahran'da düzenlenen cenaze programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığını aktardığı, Cumhurbaşkanının törene katılacağına dair herhangi bir ifade kullanmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın tarihte planlı bir İran programının da bulunmadığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmadığı, haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğunun tespit edildiği ve konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan " Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte zeytinyağına ruhsat vermeye başladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği kapsamında, zeytinyağı olmayan bir sıvı yağın aroma ve renklendirici ile zeytinyağı algısıyla piyasaya arz edilmesinin kesinlikle yasak olduğu, ayrıca tebliğ kapsamında zeytinyağının başka sıvı yağlarla karıştırılmasının da yasak olduğu aktarıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarla ilgili " Almanya'da çöplerin atık kovalarına atılması için Türklere özel uyarı yapıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Fotoğrafların Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgisi yok"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in yapay zeka aracılığıyla değiştirilen konuşması ve TUSAŞ'ın logosu kullanılarak "yatırım fırsatı" veya "ek gelir" gibi başlıklarla yapılan paylaşımların "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık girişimi olduğu kaydedildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında paylaşılan, " İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor" iddiasının manipülasyon olduğu ifade edildi.

İddiaya konu okulun özel bir okul olduğu, ilgili kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verildiğinin belirtildiği bültende, bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebildiği, bahse konu okulun da bu kapsamdaki okullardan biri olduğu bildirildi. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, " Elazığ'da AK Parti'den DEM Parti'ye geçen Karakoçan Belediyesinin GES için tahsis edilen arsası geri alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddia edilenin aksine söz konusu taşınmazların, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra değil 13 Aralık 2021'de Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Karakoçan Belediyesinden geri alındığı belirtilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, bahse konu fotoğrafların, ocak ayında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na ait bir helikopterin karıştığı kazanın ardından kaydedildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Fotoğrafların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon, Sosyal Medya, Milli Yas, Deprem, Dolandırıcılık, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 128 Sayılı Bülteni Yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
17:29 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis’te deprem riski var Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
19:05 Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarı tutuklandı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:18 Bu çağda kuma Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü Bu çağda kuma! Eşinin şiddetinden kaçan kadını, kardeşi de dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 20:51:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 128 Sayılı Bülteni Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement