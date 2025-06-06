Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri - Son Dakika
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Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

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Diyarbakır\'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
06.06.2025 15:36
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Diyarbakır\'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
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Diyarbakır'da anne ve 3 evladının hayatını kaybettiği yangın faciasında 13 katlı binadaki ihmaller zinciri ortaya çıktı. Elektrik şaft boşluğunun beton ile kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kablolar çekildiği, yanıcı özellikte PCV kablolar kullanıldığı, boşluğun depo olarak kullanılıp piknik tüpü, ütü masası gibi eşyalar bırakıldığı ve havalandırma boşluğu olmadığı tespit edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde 564'üncü Sokak'ta bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda dün akşam saatlerinde çıkan yangında Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) hayatını kaybetti. 13 kişinin de yaralandığı yangın faciasında ihmaller zinciri ortaya çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, belediye önünde beraberinde eş başkan ve meclis üyesi Doğan Hatun, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Safiye Akdağ ve DEM Parti İl Başkanı Abbas Yeşil ile birlikte yangınla ilgili açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

İTFAİYE 9 DAKİKADA OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Serra Bucak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ihbarın 18.08 saatinde 112 komuta merkezine düştüğünü ve akabinde saat 18.11'de 112 komuta merkezince ekiplere bildirildiğini söyledi. Bucak, ekiplerin ihbarı alır almaz saat 18.12'de olay yerine doğru hareket edip, saat 18.17'de olay yerine vardığını belirterek, 3'ü merdivenli 6 adet arazöz araç ve 44 itfaiye eri ile müdahaleye başlandığını kaydetti. Bucak, duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı yetersiz olması, bina içerisinde biriken zehirli gazların bulunması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği ikazında bulunularak, mahsur kalan vatandaşların balkonlara yönlendirildiğini belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZIN BALKONLARDAN TAHLİYELERİ SAĞLANDI"

Bucak, "Yönlendirilen vatandaşlarımızın balkonlardan merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliyeleri gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorları da kontrol edilerek panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımızın temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyeleri sağlanmıştır. Maalesef bütün çabalarımıza rağmen 4 vatandaşımız soludukları zehirli gazdan kaynaklı hayatını kaybetmiştir" dedi.

Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

"MESKEN YANGINI DEĞİL, KOMPLE BİNA YANGINI"

Gelen ilk ihbarın mesken yangını olarak 112 komuta merkezine bildirildiğine değinen Bucak, olay yerine intikal edildiği anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple bina yangını olduğunun görüldüğünü ifade etti.

İHMALLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

Bucak, tespit ettikleri birtakım eksiklikleri de paylaşarak konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Aynı zamanda yapıdaki eksiklikler şu şekilde tespit edilmiştir. Binanın zemin katından başlayarak son katına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman ve ısı tahliyesini engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmadığı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmadığı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste konularak çatıya kadar çekildiği, elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken beton ile kısmen kapatıldığı, köşelerden kırılarak kabloların çekildiği, kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasite olarak yetersiz kaldığı, elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu, elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp çeşitli eşyalar (piknik tüpü, ütü masası, bebek arabası vb.) bırakıldığı, elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde bitirildiği tespitleri yapılmıştır. Yukarıda sıralanan sebepler nedeniyle 26735 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik tespit edilmiştir. Olayla ilgili tarafımızca idari soruşturma başlatılmıştır."

Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri

MÜTEAHHİT İLE BELEDİYEYE SORUŞTURMA

Binanın müteahhidi, ruhsat veren ilgili belediye, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye birimine yönelik de soruşturma başlatıldığını söyleyen Bucak, "Soruşturmanın detaylarının şeffaf sonuçlandırılacağı sözünü veriyoruz. Savcılık, bina mevzuatına dair detaylı soruşturma başlatmıştır. İfade için itfaiye birimimiz yazılı ve sözlü ifade etmiştir. Arife gününde yaşadığımız bu acının tarifi zor. Bütün sorumlular açığa çıkana ve asla bir daha böyle bir olay yaşanmaması adına sözümüzü veriyoruz. Kederli aileye başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

Yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış, bir başsavcıvekili koordinesinde 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Öte yandan, hayatını kaybedenler ise yakınları tarafından gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri - Son Dakika

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