Dünya Kadınlar Günü'nde 'Hayata Dokunan Kadınlar' Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kadınlar Günü'nde 'Hayata Dokunan Kadınlar' Sergisi

Dünya Kadınlar Günü\'nde \'Hayata Dokunan Kadınlar\' Sergisi
08.03.2026 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi düzenledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Hayata Dokunan Kadınlar' fotoğraf sergisi düzenlendi. Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bizim kültürümüzde kadın yalnızca önemli bir değer değil, toplumu kuran, dönüştüren ve ayakta tutan asli bir öznedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla siyasetten iş dünyasına, spordan sanata, fabrikadan tarlaya, evden okula, hayatın her alanında var olan, emeğini, yüreğini, sabır, şefkat ve özveriyle ortaya koyarak hayata dokunan kadınların hikayesini fotoğraflarla görünür kılmak amacıyla 'Hayata Dokunan Kadınlar' sergisi düzenlendi. 5 Mart günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekerken aynı zamanda tarihe tanıklık eden kareler aracılığıyla kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki varlığını ve emeğini gözler önüne sererek onların cesareti, azmi ve kararlılığıyla şekillenen hikayelerini geçmişten bu güne taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılışını yaptığı sergide çay hasadı yapan kadınlardan, seramik fabrikasında çalışan kadınlara, Ankara Radyosu'nda yayın yapan kadın spikerden Türkiye'nin ilk kadın taksi şoförüne, eğitimden sanata, kamusal alandan gündelik yaşama kadar hayata dokunan kadınlarımızın arşiv fotoğraflarına yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dijital görsel arşivinden derlenen siyah beyaz fotoğraflardan oluşan sergide 1934-1986 yılları arasında kadınların yaşamın farklı alanlarında iz bıraktığı anlara tanıklık eden 41 fotoğraf karesi yer alıyor. Serginin açılış programında konuşan İletişim Başkanı Duran, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu sergide sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Elbette bugün sadece bir takvim günü değil. Kadın emeğinin, kadın aklını, kadın iradesini ve kadınların bu ülkenin geçmişindeki ve geleceğindeki üstlendiği belirleyici rolü güçlü bir biçimde ortaya koymak için toplandık. Sergimizde yer alan görseller, kadın emeğinin tarihsel dönüşümünü ve hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluğu açıkça göstermektedir. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Kadının onuru, emeği ve toplumsal kıymeti bizim için modern bir hak arayışının ötesinde medeniyetimizin temel değerleri arasında yer alan köklü bir anlayışın ifadesidir" dedi.

'KADININ GÜÇLENMESİ YALNIZCA HUKUKİ KAZANIMLARLA DEĞİL, TOPLUMSAL GERÇEKLİKLE ÖRTÜŞEN POLİTİKALARLA MÜMKÜNDÜR'

Türk kültüründeki kadının yerinin vurgulayan Duran, "Bizim kültürümüzde kadın yalnızca önemli bir değer değil, toplumu kuran, dönüştüren ve ayakta tutan asli bir öznedir. Yakın ve uzak tarihimiz bunun en açık şahididir. Kurtuluş Savaşı'ndan, Cumhuriyet'in inşasına, 28 Şubat'tan, 15 Temmuz direnişine kadar kadınlarımız milletimizin kader anında önemli sorumluluklar almış ve belirleyici rol üstlenmiştir. Hepimizin malumu Cumhuriyet'le birlikte kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına birçok Batı ülkesinden önce kavuşmuş, kamusal ve mesleki hayatta erkeklerle eşit şartlarda varlık göstermeye başlamıştır. Ancak açıkça ifade etmek isterim ki, kadının güçlenmesi yalnızca hukuki kazanımlarla değil, toplumsal gerçeklikle örtüşen politikalarla mümkündür" ifadelerini kullandı.

'28 ŞUBAT SÜRECİNDE YAŞANAN ENGELLEMELER ARTIK AŞILMIŞTIR'

28 Şubat döneminde kadınların yaşadığı zorlukların sona erdirildiğini hatırlatan Duran, "Nitekim kapsamlı sosyolojik araştırmalar, kadınların iş hayatına katılım konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu, aynı zamanda çalışma hayatında eşit muamele beklentisinin hala tam anlamıyla karşılanamadığını göstermektedir. Bununla birlikte, kadınların inançlarından dolayı iş ve eğitim hayatının engellendiği ve açıkça dışlandığı dönemlerde ne yazık ki yaşanmıştır. 28 Şubat sürecinde yaşanan üniversite hayatından kamuya ve özel sektöre kadar uzanan engellemeler şükürler olsun bugün artık aşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanç özgürlüğünün önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmıştır" diye konuştu.

'KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA DA DAHA ETKİN BİÇİMDE YER ALIYORLAR'

Türkiye'de son 25 yılda kadın haklarının güçlendirilmesi için atılan adımlardan bahseden Duran, şöyle konuştu:

"Türkiye özellikle son 25 yılda kadın haklarını güçlendirmeye yönelik kamu politikaları ve anayasal düzenlemelerle kadın erkek eşitliğini müesses hale getirme adına önemli adımlar atmıştır. Yine bu süreçte kadın istihdamını arttırmaya yönelik teşvikler hayata geçirilmiş, girişimci kadınların kredi ve hibe programları sunulmuş, doğum süt izni ve çocuk yardımı gibi uygulamalarla hukuki eşitliğin fiili zemini güçlendirilmiştir. Artık Türkiye'de kadınlar yalnız sahada değil, karar alma mekanizmalarında da daha etkin biçimde yer almaktadır. Bizim için kadınlarımızın gerçek anlamda güçlenmesi, şiddetten arındırılmış bir hayat, sosyal ve siyasal hayata etkin katılıp ekonomik güvence ve saygın bir çalışma ortamıyla doğrudan ilgilidir. Zira güçlü kadının güçlü aileyi, güçlü ailenin de güçlü toplumu inşa edeceğini düşünmekteyiz."

'KADININ VE AİLENİN GÜÇLENMESİ, BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ UNSUR OLARAK GÖRÜLMELİ'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Duran, "Kadının güçlenmesiyle ailenin güçlenmesi birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan iki unsur olarak görülmelidir. Bu minvalde, İletişim Başkanlığı olarak sorumluluk alanımız çerçevesinde aile değerlerimizin medyada ve iletişimin her sahasında görünür ve özendirici olması için son derece gayret gösteriyoruz. Bu konuda her birimizin sergilemiş olduğu katkıyı ve hassasiyeti değerli buluyorum. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. İletişim ve medya alanında yürüttüğümüz her çalışmada kadın çalışma arkadaşlarımızın emeği ve sorumluluk bilinci kurumumuzun taşıyıcı kolonlarından biridir. Bu katkı niceliksel olduğu kadar niteliksel bir güçtür. Bu düşüncelerle hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Politika, 8 Mart, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Günü'nde 'Hayata Dokunan Kadınlar' Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım

09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
08:07
Trump’tan dev Avrupa ülkesine tehdit “Bunu unutmayız“ deyip rest çekti
Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
04:59
EGM kaosa el attı 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
04:54
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
04:52
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
04:26
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
01:11
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
00:28
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu
Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
00:20
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 09:34:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Günü'nde 'Hayata Dokunan Kadınlar' Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.