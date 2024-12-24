Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası İzmir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası İzmir'de

Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası İzmir\'de

İzmir'deki turnuvada 16 ülkeden uluslararası öğrenciler bir araya gelerek kardeşlik mesajı veriyor.

24.12.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ilk kez düzenlenen Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası, kentteki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrencileri bir araya getiriyor.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya, 16 farklı ülkeden 16 takım katıldı.

Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 26 Aralık'a kadar sürecek turnuvada, takımlar kura çekimleriyle belirlenen eşleşmelerde maç yapacak.

İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici, AA muhabirine, etkinliğin kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajlarını taşıdığını söyledi.

Eskici, "Kentimizde yaşayan yabancı uyruklu gençlerimizi bir araya getirerek hem sportif hem sosyal anlamda bir iletişim platformu oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşların yaşandığı bir dönemde spor aracılığıyla birlik ve beraberlik mesajı vermek istiyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya Türkiye, Tacikistan, Azerbaycan, Libya, Özbekistan, Endonezya, Somali, Suriye, Kazakistan, Mısır, Filistin, Kırgızistan, Yemen, Afganistan, Fas ve Irak'tan üniversite öğrencileri katılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Aralık, Futbol, Dünya, Yaşam, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası İzmir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:40:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kardeşliği Futbol Turnuvası İzmir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.