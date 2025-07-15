Edirne Valisi Sezer: Bu milletin evlatlarını asla unutmayacağız

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, ülke genelinde 15 Temmuz ve sonrasında bütün vatandaşların sokaklara dökülüp devletine, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıktığını belirterek, "Bu devlete, bu millete ve bu bayrağa fedakarca sarılan bu milletin evlatlarını asla unutmayacağız" dedi.

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk Anıtı önünde etkinlik düzenlendi. Edirne Valisi Yunus Sezer, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kuran okunup, dua edildi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda büyük ekrana yansıtıldı.

'BU TARİHİ ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ'

Programda konuşan Edirne Valisi Sezer, 15 Temmuz'un 21'inci asrın dönüm noktalarından birisi olduğunu belirterek, "Aradan dokuz yıl da geçse, bin yıl da geçse bu tarihi asla unutmayacağız. Unutmamamızın iki tane sebebi var. En önemli sebeplerinden bir tanesi şudur; bu millet bu mübarek toprakları binlerce şehidimizin kanıyla elde etmiştir. Bu mübarek topraklar üzerinde bulunduğumuz Edirne'miz; bakın 52 bin şehide bugün ebedi mekan olarak durmaktadır. Hemen karşımızda Çanakkale 250 bin vatan evladının ebedi istirahatgahıdır. Bizim her şeyden önce bu tarihi unutturmamamızın sebebi bu şehitlere olan vefa borcumuzdur, gazilere olan vefa borcumuzdur. Çünkü bu toprakların her karışını bizler, bu şehitlerimizin aziz kanlarıyla ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde ettik. Unutursak mahvoluruz" dedi.

'BİZ HÜRRİYETİNE AŞIK BİR MİLLETİZ'

Türk milletinin 3 bin yıldır Anadolu topraklarında ve Rumeli'de hiçbir zaman esareti kabul etmediğini ifade eden Sezer, "Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'hürriyetine aşık' bir milletiz. Hürriyetinden asla ödün vermeyiz. Biz bu kadar fedakarlığı, bu kadar şehidi ayaklarımıza prangalar vurulsun diye vermedik. Biz bu kadar şehidi, bu kadar gaziyi ve bu kadar fedakarlığı birileri gelsin bizi kukla devlet gibi, bir manda gibi yönetsin diye vermedik. Bizler hürriyetine aşık bir millet olarak yaşadık ve sonsuza kadar da evlatlarımıza bırakacağımız en büyük emanet bu hürriyetine aşık bir ecdat, hürriyetine aşık bir evlat olacaktır. Bu emanete sahip çıkma iradesi bugün bizlere 15 Temmuz gecesi sokaklara dökülmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesidir" diye konuştu.

'BU MİLLETİN EVLATLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Ülke genelinde 15 Temmuz ve sonrasında bütün vatandaşların sokaklara dökülerek devletine, milletine, bayrağına ve ezanına sahip çıktığını kaydeden Sezer, "15 Temmuz gecesi tıpkı sura üflenmiş gibi herkes evlerinden, bulunduğu yerden nerede bir ateş varsa onun üzerine yürümüştür. Kimi annesine, babasına, kimi evladına, kimi eşine veda etmeden yola çıkmıştır. 9 yıl geçti ama lütfen hatırlayın; şehadete yürürken süs havuzlarından abdest alan bu milletin evlatlarını unutmayın. Genelkurmay kavşağını unutmayın. Külliyenin önünü unutmayın. Özel Harekat Polislerimizi Unutmayın. Demet Sezen'i unutmayın, Ahmet ve Mehmet kardeşleri özel harekat polislerimizi unutmayın. Unutursak biz devlet olamayız, biz millet olamayız. Bu devlete, bu millete ve bu bayrağa fedakarca sarılan bu milletin evlatlarını asla unutmayacağız" şeklinde konuştu.

'BU MİLLETİN VE DEVLETİN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU ÖĞRETTİK'

15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar değerli olduğunun bütün dünyaya bir kere daha öğretildiğini dile getiren Sezer, "Her fert bütün dünyaya, bu devletin ve bu milletin ne kadar değerli olduğunu bir kere daha öğretti. Elhamdülillah, çok güzel bir vatanımız var, çok güzel bir insanımız var. Sokağa dökülenlerin kimi Türk'tü, kimi Kürt'tü, kimi Çerkez'di, kimi Zaza'ydı, kimi Alevi'ydi, kimi Sünni'ydi, kimi Hristiyan'dı ama hepsinde ortak bir aşk vardı, hepsini ortak bir potada birleştiren tek bir yürek vardı, o da millet ve bayrak aşkıydı. Allah bizi bu bayrak aşkından, bu millet aşkından ve bu vatan aşkından ve bu güzel minarelerden nazlı nazlı göğe yükselen ezandan ve seladan mahrum bırakmasın" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLERİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Şehitlerin bıraktığı emanete sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Sezer, "Buraya sahip çıkacağız, buraya hizmet edeceğiz ve şehitlerin bize bırakmış oldukları emanete layık olmaya çalışacağız. Ahirette onların karşısına çıktığımız zaman başımız dik olacak. Şükrü Paşa'nın karşısında başımız dik olacak. Çanakkale şehitlerinin karşısında başımız dik olacak. Sütçü İmam'ın karşısında başımız dik olacak. Hasan Tahsin'in karşısında başımız dik olacak. Diyeceğiz ki; 'Siz canınızla bir emanet bıraktınız ama biz o emanete sonuna kadar sahip çıktık.' Allah emanete sahip çıkanlardan eylesin bizleri ve bu aziz vatanı da 15 Temmuz gibi hainlerin darbelerinden ve kötülüklerinden korusun" dedi.

Sezer, konuşmasının ardından sporcuların getirdiği Türk bayrağını teslim aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapılan resim, şiir yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerine mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yunus Sezer, 9'uncu Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp ve Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez tarafından takdim edildi. Program, konserler ve dinletilerle devam etti.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,