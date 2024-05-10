Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Protesto Etti

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Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Elazığ, Mardin, Batman ve Bingöl'de eğitim sendikaları Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesine üye öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, burada yaptığı açıklamada, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımların atılması gerektiğini dile getiren Tekdemir, "Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz." dedi.

Açıklamaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı.

Siirt

Eğitim-Bir-Sen ve Eğitim-İş'e üye öğretmenler, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda toplandı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, burada yaptığı açıklamada, yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çektiklerini ve tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını söyledi.

Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini anlatan Şeker, bununla beraber bir hafta sürecek dilekçe kampanyası da başlattıklarını bildirdi.

Elazığ

Elazığ'da öğretmenler, Eğitim Bir-Sen öncülüğünde, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen öğretmen ve idareciler, slogan atarak, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadı.

Grup adına açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen Başkanı İbrahim Bahşi, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Eğitimcilere yönelik şiddeti önleyecek bir yasal düzenleme talebinde bulunduklarını anlatan Bahşi, "Genel Başkanımız Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in daveti üzerine bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın Bakanın davetini ve eğitimcilere şiddeti önlemek üzere yapılacağı ifade edilen çalışmaları önemli ve kıymetli görüyoruz." dedi.

Bingöl

Bingöl'de Eğitim Bir-Sen üyeleri, Genç Caddesi'nde bir araya gelerek, olaya tepki gösterdi.

Memur-Sen ile Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Kava, burada yaptığı açıklamada, şiddet olaylarına yönelik tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını söyledi.

Tüm eğitim çalışanlarına ve kamu görevlilerine yönelen şiddeti lanetlediklerini belirten Kava, "Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı." ifadesini kullandı.

-Şırnak

Şırnak'ta Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde toplanan sendika üyeleri ve öğretmenler, Cumhuriyet Meydanı'nda siyah elbise giyerek Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti.

Şube Başkanı Abdullah Çatı, burada yaptığı açıklamada, eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasasının çıkarılmasını gerektiğini anlatarak, "Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha Şırnak'tan lanetliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, şiddet yasasının çıkarılması için TBMM'ye dilekçe yazdı.

Cizre ilçesinde de Sanat Sokağı'nda bir araya gelen eğitimciler Oktugan'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Mardin

Mardin'de Eğitim Bir-Sen öncülüğünde merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bir araya gelen öğretmen ve idareciler, slogan atarak, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir, bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkilerini sert şekilde ortaya koyduklarını aktardı.

Demir, "Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir." dedi.

Batman

Batman'da Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitimciler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Batman Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Sedat Aydın, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Aydın, "Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir." ifadelerini kullandı.