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ELAZIĞ SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:25  Güncelleme: 02:27
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MERKEZ

Toplam Sandık : 813
Toplam Seçmen : 268.476
Açılan Sandık : 812
Açılan Sandık Oranı : % 99,88
Kullanılan Oy : 182.183
Geçerli Oy : 171.907
Katılım Oranı : % 67,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞAHİN ŞERİFOĞULLARI% 38,1665.590
YENİDEN REFAHFARUK SEPTİOĞLU% 21,1336.322
CHPCOŞKUN ÇAĞLAR DURAN% 16,4928.353
MHPMURAT AYGEN% 10,9318.789
SAADETABDULLAH AKIN% 6,811.696
DEM PARTİHAYRETTİN KAYA% 2,333.999
HÜDA PARYASİN KAVAKLI% 1,252.155
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ONUR OMRAK% 1,021.757
İYİ PARTİBURAK ÖZGÜL% 0,581.001
DEVA PARTİSİRECEP CEYLAN% 0,36621
BTPMUHAMMED TAHA OMAÇ% 0,16279
DSPHİKMET AYDEMİR% 0,15255
YTPYASİN DOĞAN% 0,09147
MİLLİ YOLOSMAN İNDİBAY% 0,09145
DİĞER% 0,08143
TKPDİDEM KURTULMAZ% 0,08140
HAK-PARSİRACETTİN SARI% 0,07125
VATAN PARTİSİKAHRAMAN TAŞKIN% 0,06108
HKPÖZCAN BOZKUŞ% 0,0589
BAĞIMSIZMUSTAFA BOYDAK% 0,0579
MİLLETHAFİZE ŞENAY URAL% 0,0470
TKHAHMET KARADAŞ% 0,0344
AĞIN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEREF ÇAKAR% 47,57538
MHPALİ USLU% 42,08476
CHPTANER ÖĞÜNÇ% 8,495
SAADETABDULKADİR YILMAZ% 0,8810
YENİDEN REFAHREMZİ NAZLI% 0,718
HÜDA PARABDULMECİT KARATAŞ% 0,182
BTPFATİH KIVIK% 0,091
DEVA PARTİSİÇİYDEM AKYOL% 0,091
ALACAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHZAFER ALTINIŞIK% 51,69994
AK PARTİBAŞARAN YAŞLI% 45,35872
MHPŞAHİN YILDIRIM% 2,3946
SAADETERDOĞAN ÇELİK% 0,316
DEVA PARTİSİÖNDER YAĞIZ% 0,163
BTPFATİH ASLAN% 0,12
ARICAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILMAZ YALÇINKAYA% 71,861.583
YENİDEN REFAHCAFER ARAN% 25,55563
ZAFER PARTİSİVOLKAN GÖKMEN% 1,3229
SAADETPEMBEGÜL KINAT% 0,5913
BTPNERİMAN ASLAN% 0,419
MHPYAĞIZ ATAGÜN% 0,276
BASKİL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTUNCER TURUS% 46,121.604
AK PARTİİHSAN AKMURAT% 44,251.539
CHPVELİ BAYGELDİ% 5,38187
YENİDEN REFAHMEHMET KÜKEY% 3,16110
SAADETMEHMET KÜNKÜL% 0,5218
ZAFER PARTİSİFATİH ÇAPAN% 0,27
HÜDA PARMUHAMMED KILIÇ% 0,27
BTPEBRU AYDIN% 0,114
DEVA PARTİSİAHMET ÖZDEMİR% 0,062
KARAKOÇAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCAFER OĞUR% 36,822.925
AK PARTİMUSTAFA AYDIN% 33,582.667
YENİDEN REFAHNURETTİN ARSLAN% 25,662.038
SAADETBİLAL BULANIK% 1,76140
HÜDA PARİSMAİL KARAMAN% 1,27101
DEVA PARTİSİONUR BİÇER% 0,4838
BTPSONER BOZTAŞ% 0,4334
KEBAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜCEL DOĞAN% 32,14891
AK PARTİFETHİYE ATLI% 27,71768
İYİ PARTİFEVZİ ÇAKMAK% 26,7740
CHPAHMET ALAGÖZ% 10,86301
YENİDEN REFAHÖMER FARUK ÖZDEMİR% 1,1532
ZAFER PARTİSİMUSTAFA DOĞAN% 0,4312
SAADETİMAM KIRĞIZ% 0,4312
HÜDA PARMETE ÇELİK% 0,226
BTPHÜSEYİN ÖZMEN% 0,185
VATAN PARTİSİİSMET SEVİM% 0,185
KOVANCILAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKVAHAP GÖK% 27,113.248
AK PARTİMEHMET NURİ ÇOLAK% 25,763.087
SAADETMUHAMMED ZAHİT AKALIN% 22,812.733
HÜDA PARMETİN SUİÇER% 10,481.256
YENİDEN REFAHBEKİR YANILMAZ% 7,08848
MHPHASAN AYDIN% 5,23627
DEVA PARTİSİSUAT KARAMAN% 0,84100
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIRIM% 0,3542
BTPÖZLEM BAKİ% 0,3441
MADEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSA ORHAN% 52,481.556
YENİDEN REFAHORHAN YAVUZ% 32,21955
MHPSELÇUK KARACA% 11,87352
CHPYILMAZ ÖZER% 1,4242
DEM PARTİAYŞE ÇİFTÇİ% 0,7723
SAADETHASAN ATEŞ% 0,5416
ZAFER PARTİSİMUHAMMET ÖZDEMİR% 0,247
BAĞIMSIZŞABAN YÜREKLİ% 0,247
DEVA PARTİSİGÜLER ÜZEK% 0,26
BTPSALİM BALAK% 0,031
PALU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMUHAMMET SEPTİOĞLU% 58,783.077
AK PARTİVAHDETTİN DEMİRTAŞ% 36,831.928
SAADETHASAN MEYDANOĞLU% 1,99104
DEM PARTİMEHMET ŞAHİN% 0,9952
İYİ PARTİMEMET YAŞAR% 0,5931
MHPMEHMET YAZAR% 0,2915
DEVA PARTİSİMAHİR YILMAZ% 0,2312
ZAFER PARTİSİFURKAN SAĞMAN% 0,137
BTPGÜLİZ DEMİRELLİ% 0,137
MİLLİ YOLYUNUS TEKELİ% 0,042
SİVRİCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHEBUBEKİR IRMAK% 35,9984
AK PARTİFETHİ ATAGÜN% 34932
MHPTURGAY GÜNDOĞAN% 29795
SAADETNURULLAH DENİZ% 0,4813
ZAFER PARTİSİAHMET DEMİR% 0,339
HÜDA PARABDULMUTALİP YILDIRIM% 0,185
BTPFATMA GÜNER% 0,113

Kaynak: AA

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