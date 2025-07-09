Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Senfoni Etiler projesinin tanıtımında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Senfoni Etiler projesinin tanıtımında konuştu Açıklaması

09.07.2025 14:32
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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Emlak Konut olarak doğru lokasyon, dengeli fiyatlama ve sunduğumuz alternatif ödeme yöntemleriyle faiz indirimi beklemeden bugünden güvenle yatırım imkanı sunuyoruz.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Emlak Konut olarak doğru lokasyon, dengeli fiyatlama ve sunduğumuz alternatif ödeme yöntemleriyle faiz indirimi beklemeden bugünden güvenle yatırım imkanı sunuyoruz. Bugün gayrimenkul sahibi olmak isteyenler, olası fiyat dalgalanmaları gerçekleşmeden ev sahibi veya yatırımcı olma fırsatına sahip olabiliyor." dedi.

Yılmaz, Emlak Konut GYO öncülüğünde hayata geçirilen Senfoni Etiler projesinin Beşiktaş'taki satış ofisinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, proje hakkında bilgiler verirken, sektördeki güncel gelişmeleri, Emlak Konut'un yürüttüğü stratejileri ve gelecek planlamalarını anlattı.

Bu yıl enflasyonla mücadelede olumlu sonuçların alınacağına inandığını belirten Yılmaz, haziran itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 35 seviyesine gelmesiyle faiz oranlarında aşağı yönlü seyrin sürmesini beklediklerini söyledi.

Bu durumun fiyat istikrarını kalıcı hale getireceğini, yatırım ortamına güven kazandıracağını dile getiren Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde sektördeki hareketliliği destekleyeceğini öngörebiliriz. Biz Emlak Konut olarak doğru lokasyon, dengeli fiyatlama ve sunduğumuz alternatif ödeme yöntemleriyle faiz indirimi beklemeden bugünden güvenle yatırım imkanı sunuyoruz. Bugün gayrimenkul sahibi olmak isteyenler, olası fiyat dalgalanmaları gerçekleşmeden ev sahibi veya yatırımcı olma fırsatına sahip olabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde nitelikli projelere yönelik güçlü talep de bu yaklaşımı destekliyor." diye konuştu.

TÜİK verilerine göre, 2025'in ocak-mayıs döneminde Türkiye genelinde ilk ve ikinci el konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 584 bin 170'e ulaştığını hatırlatan Yılmaz, "Bu tablo aslında vatandaşlarımızın konuta duyduğu güvenin somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Emlak Konut olarak 2025'in ilk çeyreğinde 3 bin 4 bağımsız bölümün satışını tamamladık. Bu rakamla birlikte 2025 yılı için belirlediğimiz 7 bin 522 adetlik bağımsız bölüm satış hedefimizin yüzde 40'ına ulaşmış olduk. İkinci çeyrek satış rakamlarımızı da bu ayın ortasında açıklamayı planlıyoruz. Böylece 2025 yılı toplam satış hedefimizi yüzde 50'nin üzerine taşıyacağımızı öngörüyoruz. Bu güçlü tablo, markamıza duyulan güvenin yanı sıra doğru zamanda doğru projelerle yatırımcıyla buluşma yaklaşımımızın da net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 393 ihalede 265 bin bağımsız bölümü hayata geçirdik"

Emlak Konut'un sadece konut üretmediğini, projelerle yaşam alanları tasarladığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her bir projeyi; okulu, camisi, sağlık tesisleri, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bütüncül bir şehircilik anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 393 ihalede toplam 265 bin bağımsız bölümü hayata geçirdik. 2024 yılı içinde 86 ihale gerçekleştirdik. 5 bin 595 bağımsız bölümün satışını tamamladık, yaklaşık 4 bin bağımsız bölümü de kullanıcıların teslim ettik. Yıl sonunda toplam 51 milyar lira gelir elde ettik. 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrek itibarıyla karımız 3 milyar 253 milyon liraya ulaştı. Aktif büyüklüğümüz ise 218 milyar lira olarak gerçekleşti, net aktif büyüklüğümüzü 167 milyar liraya taşımış olduk. Bu dönemde 2'si gelir paylaşımı olmak üzere toplam 29 ihaleyi şeffaflıkla tamamladık. Gelir paylaşımı modeliyle yapılan iki ihaleden toplam 7,2 milyar lira gelir elde ederken, bunun 3,4 milyar lirası Emlak Konut payı olarak gerçekleşti. Ortalama 2,09 çarpan değeriyle sonuçlanan bu ihaleler sektördeki liderliğimizi pekiştirdi. Ayrıca, yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz arsa alımları ile portföyümüzdeki toplam arsa alanı 4 milyon metrekareye ulaştı. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum, ülkemizin geleceğine olan güvenle önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde arsa alımına devam ediyor olacağız."

2025'in şubat-nisan döneminde İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de hayata geçirilen Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın yoğun talep gördüğünü aktaran Yılmaz, "Yatırımcılarımızdan güçlü bir karşılık buldu. Yıl sonunda aktif büyüklüğümüzü 245 milyar liraya, net karımızı 12 milyar liraya, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Deprem bölgesindeki konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda başlatılan "Asrın İnşa ve İhyası" süreciyle 12 milyon metrekarelik alanda 82 bin 980 bağımsız bölümün inşasına devam ettiklerini, bölgede 26 bin konutu kullanıcılarına teslim ettiklerini, kalan konutları yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası alanda da güçlü ortaklar geliştirerek kararlılıkla yola devam ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, ülkenin şehircilik tecrübesini küresel ölçekte güçlü bir markaya dönüştürmeyi ve bu birikimi dünyayla paylaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Senfoni Etiler

Yılmaz, Emlak Konut'un şehircilik birikimi ve mühendislik gücünü güçlü işbirlikleriyle bir araya getirerek, Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla Etiler'in merkezinde yeni bir yaşam senfonisini hayata geçirdiğini söyledi.

Proje detayları hakkında bilgiler veren Yılmaz, şunlar kaydetti:

"Senfoni Etiler, 13 bin 500 metrekarelik bir arsa üzerinde yatay mimari yaklaşımıyla tasarlandı. 1+1'den 6+1'e kadar farklı tiplerde toplam 205 konut ve 10 ticari üniteden oluşan projemiz toplam 215 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Senfoni Etiler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, metroya ve ana ulaşım hatlarına yakın konumuyla da İstanbul'un merkezinde erişim kolaylığı sağlıyor. Az katlı ve sakin bir yaşam kurguladık, her daireyi geniş teraslar, balkonlar ve ferah sosyal alanlarla destekledik. Böylece şehrin ortasında karmaşadan uzak, huzurlu bir yaşam alanı sunmuş olduk. Bizim çevre duyarlılığını bir seçenek değil, bir sorumluluk olarak gördüğümüzü tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle tüm projelerimizi sıfır atık uyumlu, yeşil bina kriterlerine uygun, enerji verimliliği yüksek sistemlerle donatıyoruz. Akıllı ev teknolojileri ve çevre dostu çözümlerle Senfoni Etiler, yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Bu özel projemizin yaklaşık 16 milyar lira gelir beklentisi bulunuyor, bunun da 6,4 milyar lirasının Emlak Konut payı olarak gerçekleşmesini planlıyoruz. Senfoni Etiler, şehrin değerini koruyan, yaşam kalitesini yükselten ve geleceğe katkı sunan projeler üretme vizyonumuzun güncel bir yansıması. Biz sadece konut değil, güven inşa ediyoruz, huzur inşa ediyoruz, sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz."

Esenler'de yeni bir ilçe büyüklüğünde proje hayata geçiriliyor

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Yılmaz, Esenler'in kuzeyinde yeni bir şehir kurma iddiasıyla yola çıktıklarını anlattı.

Bölgede yapımı devam eden projelerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, "Burayı hak sahiplerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı marifetiyle teslim edeceğiz. Bahsettiğim arsanın, kuzey Esenler'in güney tarafında da kendi aldığımız arsalar var. O bölgede 60 binin üzerinde konut planlanıyor. Yeni bir ilçe büyüklüğündeki konut projesi tamamı Emlak Konut eliyle olmasa da orta vadede hayata geçiyor olacak." dedi.

Söz konusu bölge içinde askeri arazilerin bulunduğunun sorulması üzerine Yılmaz, "Orası askeri araziler başta olmak üzere mülkiyeti devlete ait olan tahsisli araziler. Şu anda askerimize yönelik farklı yerlerde TOKİ tarafından çok hızlı şekilde projeler hayata geçiriliyor. Günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde aslında yine askerimizin kullanacağı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanacağı alanları da güçlü şekilde yapmaya devam ediyor TOKİ. Onların boşalttığı alanları da aslında bina ömrünü tamamlamış veya şehir merkezinde kalmış, ihtiyacı bu anlamda kalmamış alanları da bu anlamda dönüştürüyor oluyoruz. Yani mülkiyeti kentsel dönüşüme katkı sağlamış oluyor bu rezerv alanlar." diye konuştu.

Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit ile Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba da programda projeye dair bilgiler verdi.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Senfoni Etiler projesinin tanıtımında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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