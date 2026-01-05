Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
05.01.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Haber Videosu

TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,61 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 0,89, yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda, milyonlarca vatandaşın maaşlarını ilgilendiren ocak ayı zam oranları da netleşmiş oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12,19 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artış oranı 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendi. Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55, Kasım'da yüzde 0,87 ve Aralık'ta yüzde 0,89 olarak gerçekleşen artışlar sonucunda artışlar sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda yüzde 12,19 oranında zam alacak.

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisi zammı yüzde 18,61 oldu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklileri için zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplandı. Aralık verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu. Buna 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61 oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya yükseldi. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.

6 AYLIK ENFLASYON

Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.

  • TEMMUZ: %2,06
  • AĞUSTOS: 2,04
  • EYLÜL: 3,23
  • EKİM: 2,55
  • KASIM: 0,87
  • ARALIK: 0,89

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında anlaşmaya varılan 8. Dönem Toplu Sözleşme gereği kamu çalışanları bu yıl yüzde 11 zam verilecek. Memurlar yine toplu sözleşmede alınan kararlar doğrultusunda 1.000 TL seyyanen zam da alacak.

ENFLASYONA GÖRE MEMUR MAAŞ HESABI

  • Toplam enflasyon: %12.19
  • 5 aylık enflasyon farkı: %6.85
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam: %18.61

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları arasındaki fark geçtiğimiz yıl refah payı verilerek kapatılırken, bu yıl oluşan fark için gözler hükümetin alacağı tavra çevrildi. Refah payı konusu, bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek miktar açıkladıktan sonra TBMM'de görüşülecek olan torba kanuna bir önerge ile eklenecek.

İşte mesleklere göre yeni maaş tablosu;

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisi zammı yüzde 18,61 oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklisi zammı yüzde 18,61 oldu

Aralık, Güncel, Memur, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için gerekli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı
Manchester United’da Ruben Amorim dönemi sona erdi Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş Yakınları gözaltında Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
Yalova’da DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56’ya çıktı Yalova'da DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56'ya çıktı
Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış
Trump’tan dünya gündemini sarsan çıkış: Sırada Grönland mı var Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Sırada Grönland mı var?
Maduro’ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington’la gizli görüşme yapmış Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:30:45. #7.11#
SON DAKİKA: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.