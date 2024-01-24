Erdoğan ve Reisi, terörle mücadelede iş birliğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşunuz İran ile ilişkilerimizi ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bölgenin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Asırlardır komşumuz olan İran ile ilişkilerimizi ülkemizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anlaşmaların imza töreni ve basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan, sözlerine Reisi ve heyetine 'hoş geldiniz' diyerek başladı. Erdoğan, "Sayın Reisi'nin ülkemizi ziyaretini teyit etmesine neden olan Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran ile ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Görüşmelerimizde bu iradeyi bir kez daha teyit ettik. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların yalnızca ülkelerimiz için değil bölgemizin istikrar ve refahı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

'10 YENİ ANLAŞMAYA İMZA ATTIK'

Bugünkü görüşmelerinde somut iş birliği alanları ile Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası görüşmeleri ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime, ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık. İran ile yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hedefimiz doğrultusunda özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Öte yandan bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kapsamda atacağımız adımları ele aldık. İş dünyamızın karşılaştığı sorunların çözülmesinin bu gayretlerimize önemli katkıda bulunacağına da işaret ettik. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK, PYD, YPG ve PJAK'a karşı iş birliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık."

'İRAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ İLERİ TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Filistin meselesi hem Türkiye'nin hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri bakanlarımız dün Newyork'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin konuşu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini El Ariş'e gönderdik. Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son olması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki işbirliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık. Asırlardır komşumuz olan İran ile ilişkilerimizi ülkemizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE İLE DOST VE KARDEŞ ÜLKE OLARAK KAPASİTELERİMİZ ÇOK DAHA YÜKSEK'

Reisi ise yaptığı açıklamada kendilerinin uzun senelerdir Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyeye getirmek istediklerini ifade ederek, "Bundan eminiz ki İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti dost ve kardeş ülke olarak kapasitelerimizin çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Bu kapasitelerimize dayanarak ilişkilerimizin seviyesi çeşitli alanlarda gelişebilir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde her 2 taraf olarak Filistin davasını desteklemek hususunda ve de Filistin halkının hak ettikleri hukuklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız. Bu Filistinlilerin hakkıdır. ve Filistinlilere karşı zulüm uygulayanların hepsi yargılanmalıdır. Hem bu zulümlerin bitirilmesi gerekiyor hem de zararları karşılamaları gerekiyor. 75 yıldır Filistin topraklarını ele alıp, onlara zulüm ediyorlar. Soykırımla, cinayetle oradaki halkı yerinde ediyorlar" diye konuştu.