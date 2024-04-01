ERZURUM SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:14  Güncelleme: 02:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.333
Toplam Seçmen : 516.952
Açılan Sandık : 2.261
Açılan Sandık Oranı : % 96,91
Kullanılan Oy : 359.859
Geçerli Oy : 334.444
Katılım Oranı : % 71,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET SEKMEN% 50,49168.867
İYİ PARTİFATMA CANAN UÇAR% 22,5475.395
DEM PARTİGÜLDEREN VARLİ% 7,5525.259
CHPATLIHAN ATİLA% 6,2620.941
ZAFER PARTİSİFATİH AYGÜN% 5,1717.291
SAADETFAİK ÇALIK% 3,2710.935
DEVA PARTİSİYUSUF TÜRKMEN% 1,023.397
DPALİ OĞULCAN KAYA% 0,953.171
HÜDA PARKERBELA ŞANLI% 0,61.995
ANAPFARUK GÖZÜBÜYÜK% 0,351.176
BTPAZİZ KARACA% 0,29961
MİLLİ YOLAYDIN ELKOCA% 0,27906
DSPABDULBAKİ YILDIZ% 0,23787
YTPFERİT BOZDEMİR% 0,22741
VATAN PARTİSİMEHMET AKİF CEYLAN% 0,16524
TKHMAHİR MERTCAN KIZILIRMAK% 0,13426
DİĞER% 0,12412
MİLLETSEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK% 0,1342
AB PARTİELİF KIZILKAYA% 0,1334
HKPALİ KAAN EVCÜMEN% 0,1324
HAK-PARBİLAL AGGÜL% 0,08260
AŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 94,06
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL POLAT% 45,745.155
YENİDEN REFAHENVER BAŞARAN% 43,954.953
BÜYÜK BİRLİKÜNAL KILINÇ% 3,27368
CHPMUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU% 2,17244
İYİ PARTİKADİR KABA% 1,98223
SAADETYAKUP ÇELİK% 1,64185
ZAFER PARTİSİYAKUP FIRAT% 0,7989
BTPSONGÜL KARACA% 0,2225
VATAN PARTİSİOĞUZ KARLIBEL% 0,223
DİĞER% 0,045
AZİZİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHEMRULLAH AKPUNAR% 44,4613.996
AK PARTİEYÜP TAVLAŞOĞLU% 38,7812.207
İYİ PARTİFATİH ÇELİK% 6,662.095
ZAFER PARTİSİSERHAT BARBAROS% 3,741.178
SAADETERDAL KARAGÜL% 2,56806
CHPAHMET ULUSOY% 2,27715
DPÖMER FARUK TOPCUOĞLU% 0,6189
DEVA PARTİSİBÜLENT GENÇ% 0,51159
HÜDA PARABDULLATİF EKİNCİ% 0,2786
BTPABDULKADİR SARI% 0,1548
ÇAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF HİKMET KILIÇ% 48,594.125
AK PARTİSEYHUN SAYDIN% 44,133.746
YENİDEN REFAHŞERAFETTİN YÜZÜAK% 3,55301
DEM PARTİNİHAT YUCA% 2,08177
İYİ PARTİMUHAMMET KAYA% 0,8774
BTPERKAN CENGİZ% 0,4437
HÜDA PARABDURRAHMAN ÇELİK% 0,3429
HINIS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERDAL ŞAN% 47,755.290
DEM PARTİGÜRSEL EREN% 33,463.706
CHPALİ MURAT KARABEY% 7,32811
YENİDEN REFAHSEZAYİ BEYAZTAŞ% 4,67517
DEVA PARTİSİRAHİM AYDIN% 3,24359
SAADETSADRETTİN DOĞAN% 1,27141
İYİ PARTİNASIR AYDIN% 0,93103
TKPÖZKAN GÜN% 0,7583
BTPDOĞUKAN EROGUL% 0,444
HÜDA PARHÜSEYİN ASLAN% 0,2123
HORASAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİHAYRETTİN ÖZDEMİR% 32,115.684
YENİDEN REFAHABDULHATEM BASTEM% 31,865.640
AK PARTİRECEP KARATAŞ% 31,275.537
DEM PARTİŞAHABETTİN GÜLDÜR% 2,47438
CHPÇETİN YALÇIN% 0,85151
SAADETABDULVAHAP AKSAKAL% 0,81144
ZAFER PARTİSİZEYNEP UZUN% 0,3358
HÜDA PARADNAN ŞİMŞEK% 0,235
BTPMUSTAFA KESKİN% 0,118
İSPİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,18
Katılım Oranı : % 76,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKOSMAN ÇAKIR% 41,473.821
MHPAHMET COŞKUN% 41,313.806
YENİDEN REFAHMUSTAFA DAĞ% 11,431.053
İYİ PARTİNİZAMETTİN ARAS% 2,46227
CHPADEM UMUT EFE% 1,68155
ZAFER PARTİSİTAHA GÜNEŞ% 0,8276
BTPMUSTAFA KILIÇ% 0,7670
DİĞER% 0,076
KARAÇOBAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKAZİM ERHAN% 49,484.776
AK PARTİSEDAT GÜMÜŞ% 30,52.944
CHPMAŞUK IŞIK% 16,611.603
TKPENGİN KUŞ% 1,1106
İYİ PARTİERHAN ÇELİK% 0,768
BTPFUAT KASIM% 0,6159
DEVA PARTİSİMESUT ZONGULDAK% 0,4543
HÜDA PARHASAN ÜRE% 0,2221
DPHÜSNÜ YILAN% 0,219
SAADETFERHAT YILDIRIM% 0,1313
KARAYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBAHAR GÖKSU% 53,415.846
AK PARTİSAVCI ŞAKA% 35,73.908
DİĞER% 3,78414
CHPMARUF ALACA% 2,89316
BAĞIMSIZMEHMET GÜNEN% 2,22243
BTPMESUD HAYDAR TÜTER% 1,07117
SAADETMUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK% 0,5864
HÜDA PARMUSTAFA ÖZMEN% 0,3538
KÖPRÜKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 96,23
Katılım Oranı : % 82,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNEVZAT KARASU% 53,813.670
AK PARTİOSMAN BELLİ% 37,82.578
DEM PARTİMEHMETRAŞİT TATLİ% 2,64180
DİĞER% 1,5102
İYİ PARTİABDULNAZİR GÜVEN% 1,2686
SAADETMEHMET HAFİT ÖZKAN% 1,2283
CHPATİLLAH UZUN% 0,8256
DEVA PARTİSİMEHMET TAHİR ERDOĞAN% 0,3725
ZAFER PARTİSİCENGİZHAN ARSLANTÜRK% 0,2517
HÜDA PARABDULSELAM OLAM% 0,2316
BTPERDAL ÇALIŞKAN% 0,17
NARMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYDEMİR ADEM KINALI% 43,082.989
BÜYÜK BİRLİKTEMEL DAŞ% 27,031.875
İYİ PARTİYÜCEL AHMET İŞLEYEN% 22,961.593
YENİDEN REFAHMEHMET ÇİL% 4,64322
DEVA PARTİSİAHMET CAN KOÇAK% 0,9566
CHPVARBİL ATEŞ% 0,5135
SAADETSAVAŞ DİLER% 0,2920
ZAFER PARTİSİDOĞUKAN ÖZSOY% 0,2719
BTPRIFAT IRMAK% 0,2719
OLTU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ÇELEBİ% 33,445.694
YENİDEN REFAHMEHMET AKYÜZ% 25,44.325
DPFUAT DEMİR% 14,542.476
BÜYÜK BİRLİKNAZİM KOŞAR% 6,061.031
İYİ PARTİERGUNHAN MUSAOĞLU% 5,71972
MİLLİ YOLNECMETTİN TAŞCİ% 4,88830
ANAPGÜVEN YAVUZ% 3,84654
SAADETMUSTAFA MACİT% 2,81479
CHPNUH BEKTAŞ% 2,59440
ZAFER PARTİSİABDULLAH EMRE AZİM% 0,62106
BTPFATMA BETÜL KARCI% 0,1119
OLUR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVEDAT ERGÜN% 49,092.178
BÜYÜK BİRLİKSIDDIK DEMİRCAN% 42,171.871
BAĞIMSIZMEVLÜT KAYA% 3,15140
İYİ PARTİŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL% 2,57114
CHPFERUDUN KAPLAN% 1,2857
BTPMURAT EFİR% 0,8839
YENİDEN REFAHAYTEKİN KALTAR% 0,8638
PALANDÖKEN

Açılan Sandık Oranı : % 99,74
Katılım Oranı : % 65,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET SUNAR% 40,731.001
İYİ PARTİÖMER ÖZDEN% 20,315.462
YENİDEN REFAHYUSUF KIZILTAŞ% 16,9412.903
ZAFER PARTİSİABDULHAMİT UZUN% 7,425.652
CHPCEMAL KOÇAK% 4,793.650
DEM PARTİİSMAİL KAYA% 4,53.425
SAADETAYHAN ERKEM% 2,351.793
DEVA PARTİSİEMRE OKUMUŞ% 1,28971
DPMUHAMMET AYDIN% 0,6457
MİLLİ YOLNACİ KIRIK% 0,46352
HÜDA PARHALİT DALDAL% 0,39295
BTPÖZCAN CENGİZ% 0,27208
PASİNLER

Açılan Sandık Oranı : % 96,84
Katılım Oranı : % 77,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜNSAL SERTOĞLU% 51,326.725
YENİDEN REFAHHİKMET ÇAKAL% 43,435.690
SAADETVASFİ CAHİT TOHUMCU% 1,78233
CHPİLHAMİ ÇİFÇİ% 1,18154
ZAFER PARTİSİMUHAMMED AKBEY% 1,01133
DEVA PARTİSİERCAN AKKAYA% 0,6585
DPÜMİT YAŞAR DURSUN% 0,2533
BTPMUSTAFA DÖNMEZ% 0,1621
BAĞIMSIZNUH NACİ MİNDİVANLİ% 0,1621
DİĞER% 0,068
PAZARYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ŞAHİN% 51,421.283
BÜYÜK BİRLİKYAHYA ÖZTÜRK% 43,771.092
İYİ PARTİTEVHİT TURAN% 1,8546
YENİDEN REFAHSELAMİ ÖZER% 0,9624
CHPENES BEKİROĞLU% 0,8822
BTPFATİH KARCI% 0,615
SAADETNURİ CORUH% 0,5213
ŞENKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 75,28
Katılım Oranı : % 74,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÖRBİL ÖZCAN% 50,473.062
AK PARTİYAVUZ BEDİR% 43,382.632
İYİ PARTİŞENTÜRK ALVER% 3,61219
YENİDEN REFAHTOPYAY BAYSAL% 1,88114
BTPAYŞE KAYA% 0,3521
SAADETBEDİRHAN COŞKUN% 0,3119
TEKMAN

Açılan Sandık Oranı : % 76,14
Katılım Oranı : % 71,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDURRAHMAN SEVER% 49,213.287
YENİDEN REFAHALİ SAİT FIRAT% 18,381.228
AK PARTİMUSTAFA ERGİN% 17,771.187
DEVA PARTİSİYAKUP DOĞAN% 11,02736
CHPMEHMET OĞUZ% 2,01134
SAADETABİDİN KÖSE% 0,7349
BTPHAYDAR KARAMUS% 0,4631
HÜDA PARABDULMENAF BİÇEN% 0,4228
TORTUM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUAMMER YİĞİDER% 51,95.386
BÜYÜK BİRLİKHASAN ALİ KAYABAŞI% 26,932.795
BAĞIMSIZLOKMAN UZUN% 8,62895
YENİDEN REFAHAHMET HANCI% 5,45566
İYİ PARTİCEVDET KÜÇÜK% 2,86297
CHPHÜSAMETTİN KARADAĞLI% 1,65171
BTPFAHRİ KELEŞ% 0,8992
SAADETFUAT DEMİRCİ% 0,8689
ZAFER PARTİSİSERDAR KÖKSAL% 0,7881
DPMUHAMMED SAİT ÇATALKAYA% 0,066
UZUNDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET HALİS ÖZSOY% 43,52.109
MHPSİNAN AYDIN% 38,931.887
YENİDEN REFAHAYTEKİN ER% 10,29499
İYİ PARTİSALİM ÖZDİL% 3,88188
SAADETMEHMET ALDEMİR% 1,7183
CHPMUSTAFA ÜNALDI% 1,0350
BTPMUSTAFA HAYRİ KARAMUS% 0,6632
YAKUTİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 67,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMAHMUT UÇAR% 53,7641.854
İYİ PARTİHAKKI KOBAL% 16,312.688
YENİDEN REFAHYUSUF KOCAMAN% 11,789.168
ZAFER PARTİSİKASIM ÇELEBİ% 5,994.662
CHPADNAN ATALAY% 5,524.301
SAADETYUSUF KOLİKISA% 2,491.936
DEM PARTİMEVLÜT EFE% 1,541.201
DEVA PARTİSİİBRAHİM KARAN% 0,88689
DPMUHAMMET SELİM GÖZELER% 0,7542
BTPZEYNEP KARAMUS% 0,28215
HÜDA PARYILMAZ GÜNEY% 0,26201
TKPABDULLAH CULHA% 0,19151
MİLLİ YOLSUAT KALE% 0,18142
DİĞER% 0,1399

Kaynak: AA

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