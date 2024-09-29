Bekir Ödemiş\'in Yeni Kitabı Yayınlandı

Ben belediye başkanlığını bırakırken geride yaptıklarıma yönelik bir icraatın içinde broşürü, kitapçığı bıraksam kimsenin ilgisini çekmeyebilir ama şu kitapta bir kent yönetiminin sadece fiziksel bir hizmet olmadığını, yani klasik hizmet dediğimiz kanalizasyon, su, yol, altyapı hizmetleri veya konut gibi hizmetler olmadığını, kente de değer katacak sosyal, kültürel projeleri ve o kentin vermiş olduğu evrensel gücü arkana alarak kurduğun uluslararası ilişkilerin nasıl o kentin tanıtımına, dünyadaki imajına ve yerine saygın katkı yaptığını anlatan çok güzel örnekler var. Özellikle yeni göreve başlayan henüz işinin başında yeni olan belediye başkanı arkadaşlarımızın da okumasını öneririm. Her şey maddi kaynak değil. Bence yerel yönetimde başarının sırrı, maddi kaynaktan öte oradaki insan kaynağı. O bölgenin kültürel mirasının vermiş olduğu o zenginliğin size katacağı değer. Bu kitapta da bunun nasıl yakalanacağı bunların nasıl değere dönüşüp bir kentin zaten var olan değerin nasıl da arttığını gösteren bir çalışma."