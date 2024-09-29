Bekir Ödemiş'in Yeni Kitabı Yayınlandı - Son Dakika
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Bekir Ödemiş'in Yeni Kitabı Yayınlandı

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Eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş'in Ürgüp ve belediyecilik anılarını yazdığı "Zamana Atılan İmza" kitabı okuyucuyla buluştu. Ödemiş, "Bence yerel yönetimde başarının sırrı, maddi kaynaktan öte oradaki insan kaynağı. O bölgenin kültürel mirasının vermiş olduğu o zenginliğin size katacağı değer. Bu kitapta da bunun nasıl yakalanacağı, bunların nasıl değere dönüşüp bir kentin zaten var olan değerin nasıl da arttığını gösteren bir çalışma" dedi.

29.09.2024 11:22  Güncelleme: 11:40
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(ANKARA) - Eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş'in Ürgüp ve belediyecilik anılarını yazdığı "Zamana Atılan İmza" kitabı okuyucuyla buluştu. Ödemiş, "Bence yerel yönetimde başarının sırrı, maddi kaynaktan öte oradaki insan kaynağı. O bölgenin kültürel mirasının vermiş olduğu o zenginliğin size katacağı değer. Bu kitapta da bunun nasıl yakalanacağı, bunların nasıl değere dönüşüp bir kentin zaten var olan değerin nasıl da arttığını gösteren bir çalışma" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı olarak görev yapan Bekir Ödemiş, Ürgüp Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı projeleri, ziyaretleri ve anılarını yazdığı "Zamana Atılan İmza" kitabı, okuyucularıyla buluştu. Ödemiş, kitabında Kapadokya'da balon turlarının nasıl başladığını, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bulgaristan Devlet Başkanı Jelyu Jelev, Hollanda Kraliçesi Beatrix'in ilçesine yaptığı ziyaretlere kadar pek çok anıya yer veriyor.

Ödemiş, kitabı üzerine ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Kitap esas olarak Ürgüp Belediye Başkanlığı dönemimi anlatan bir çalışma oldu. Motivasyonumda gazeteci Yalçın Bayer'in çok etkisi oldu. Bu benim ikinci kitabım. Birinci kitabım 1998 yılında yerel yönetimler ve büyükşehir belediye sistemi üzerindeydi. Onu o zaman Kültür Bakanlığı kaynak yayını olarak basmıştı. İkinci kitap da yine tabii bir tarafı belediyeye dayanıyor. O da belediyedeki uygulamalarımıza ve yaşadıklarımıza yönelik bir çalışma oldu. Ürgüp önemli bir yer. Kapadokya önemli bir merkez. Bu önemi şimdi turizimde de görülmeye başlandı. Oranın kaderini değiştirecek projeler yaptık. Mesela balonu kimse bilmezdi. Balonun çıkması için çok caba sarfettik. Kaya oteller ile oranın kültürü, doğası korunmuş oldu. Hem de halkın ekonomisine katkı sağlıyor. Kayakapı diye bir proje başlatmıştık. O da Ürgüp'ün Kayakapı Mahallesi restorasyonu ve turizmin hizmetine sunulmasıydı.

Sadece Ürgüp'te değil Göreme, Uçhisar, Avanos gibi tüm Kapadokya'yı kapsayacak şekilde kaya otel ve butik otel turizmi başladı. Çok fazla kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz oldu. Ürgüplü bir kardeşimiz var burada öğrenci Ali. Yetenekli de bir çocuk. Ali sağ olsun arada belediyeye bana geldi. Ali'yle sabahları fırsat buldukça buluştuk. Ben Ali'ye yaşadıklarımı anlattım ama konu başlıklarını belirlemiştim zaten. Anlattım. Ali daha sonra onları metine dönüştürdü. Mehmet Öz diye bir arkadaşım var. O da düzenledi. Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret ettiğimde Işık Kansu ile görüştük. Kendisine kitabımdan bahsettim. O da 'Bunu bizim yayın kuruluna sunalım' dedi. Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkmasını uygun buldular ve kitabım yayınlandı.

'Klasik belediyecilik anlatmadım ben kitapta'

Burada Ürgüp ve Ürgüp'teki yaşadıklarımızı anlattık. Aslında kenti anlattık. Kenti anlatırken ister istemez tabii o anlatımın içerisinde o günkü Türkiye'nin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik iklimi bunların hepsi de aslında içinde yer alıyor. Klasik belediyecilik anlatmadım ben kitapta. Mesela Neşet ertaş uzun yıllar Türkiye'ye gelmemeye karar vermişti. Neşet Ertaş'ı ikna ettik Ürgüp'e getirdik. Muhteşem bir konser oldu. Şimdi biz sadece orada bir etkinliği değil yani Neşet Ertaş'ın yaşamındaki böyle bir kesit ve dönemi de veriyoruz. Mutlaka Neşet Ertaş'ı, Türk halk kültürünü, Anadolu halk kültürünü inceleyen bir sürü akademisyen var. Yani bu kitap onların akademik çalışmalarında veya araştırmacılara ufak da olsa dipnot olabilir. Hollanda Kraliçesi Beatrix'le ilgili bir anı var. Nobel Ödülü de kazanmış Bulgaristan Devlet Başkanı Jelyu Jelev'le ilgili bir anı var.

Sadece benim kişisel anılarım değil, ileride bu konularda araştırma yapacak kişilere ışık tutacak bilgiler de var. Yazarken sohbet tadında yazmaya gayret ettik. İmza günlerimiz oluyor. Türkiye'yi de geziyoruz bu vesileyle. Şimdiye kadar Türkiye'nin pek çok kitap fuarına yazar olarak katıldım. Önümüzdeki tarihlerde Samsun, Amasya, Antalya'da olacağız. Kapadokya'ya gitmek isteyen dostların gitmeden önce bu kitabı edinip giderken yolculukla da okuyabilirler. Yol tadında hazırladık. Okumalarında fayda var çünkü kitabı okuduktan sonra Kapadokya'ya bir başka gözle bakacaklarını düşünüyorum.

Ben belediye başkanlığını bırakırken geride yaptıklarıma yönelik bir icraatın içinde broşürü, kitapçığı bıraksam kimsenin ilgisini çekmeyebilir ama şu kitapta bir kent yönetiminin sadece fiziksel bir hizmet olmadığını, yani klasik hizmet dediğimiz kanalizasyon, su, yol, altyapı hizmetleri veya konut gibi hizmetler olmadığını, kente de değer katacak sosyal, kültürel projeleri ve o kentin vermiş olduğu evrensel gücü arkana alarak kurduğun uluslararası ilişkilerin nasıl o kentin tanıtımına, dünyadaki imajına ve yerine saygın katkı yaptığını anlatan çok güzel örnekler var. Özellikle yeni göreve başlayan henüz işinin başında yeni olan belediye başkanı arkadaşlarımızın da okumasını öneririm. Her şey maddi kaynak değil. Bence yerel yönetimde başarının sırrı, maddi kaynaktan öte oradaki insan kaynağı. O bölgenin kültürel mirasının vermiş olduğu o zenginliğin size katacağı değer. Bu kitapta da bunun nasıl yakalanacağı bunların nasıl değere dönüşüp bir kentin zaten var olan değerin nasıl da arttığını gösteren bir çalışma."

Bekir Ödemiş\'in Yeni Kitabı Yayınlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bekir Ödemiş'in Yeni Kitabı Yayınlandı - Son Dakika

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