Bekir Ödemiş\'in Yeni Kitabı Yayınlandı

(ANKARA)
- Eski Ürgüp
Belediye Başkanı Bekir Ödemiş
'in Ürgüp ve belediyecilik anılarını yazdığı "Zamana Atılan İmza" kitabı okuyucuyla buluştu. Ödemiş, "Bence yerel yönetimde başarının sırrı, maddi kaynaktan öte oradaki insan kaynağı. O bölgenin kültürel mirasının vermiş olduğu o zenginliğin size katacağı değer. Bu kitapta da bunun nasıl yakalanacağı, bunların nasıl değere dönüşüp bir kentin zaten var olan değerin nasıl da arttığını gösteren bir çalışma" dedi.
Ödemiş, kitabı üzerine ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
"Kitap esas olarak Ürgüp Belediye Başkanlığı dönemimi anlatan bir çalışma oldu. Motivasyonumda gazeteci Yalçın Bayer
'in çok etkisi oldu. Bu benim ikinci kitabım. Birinci kitabım 1998 yılında yerel yönetimler ve büyükşehir belediye sistemi üzerindeydi. Onu o zaman Kültür Bakanlığı
kaynak yayını olarak basmıştı. İkinci kitap da yine tabii bir tarafı belediyeye dayanıyor. O da belediyedeki uygulamalarımıza ve yaşadıklarımıza yönelik bir çalışma oldu. Ürgüp önemli bir yer. Kapadokya önemli bir merkez. Bu önemi şimdi turizimde de görülmeye başlandı. Oranın kaderini değiştirecek projeler yaptık. Mesela balonu kimse bilmezdi. Balonun çıkması için çok caba sarfettik. Kaya oteller ile oranın kültürü, doğası korunmuş oldu. Hem de halkın ekonomisine katkı sağlıyor. Kayakapı diye bir proje başlatmıştık. O da Ürgüp'ün Kayakapı Mahallesi restorasyonu ve turizmin hizmetine sunulmasıydı.
Sadece Ürgüp'te değil Göreme
, Uçhisar
, Avanos
gibi tüm Kapadokya'yı kapsayacak şekilde kaya otel ve butik otel turizmi başladı. Çok fazla kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz oldu. Ürgüplü bir kardeşimiz var burada öğrenci Ali. Yetenekli de bir çocuk. Ali sağ olsun arada belediyeye bana geldi. Ali'yle sabahları fırsat buldukça buluştuk. Ben Ali'ye yaşadıklarımı anlattım ama konu başlıklarını belirlemiştim zaten. Anlattım. Ali daha sonra onları metine dönüştürdü. Mehmet Öz
diye bir arkadaşım var. O da düzenledi. Cumhuriyet Gazetesi
'ni ziyaret ettiğimde Işık Kansu
ile görüştük. Kendisine kitabımdan bahsettim. O da 'Bunu bizim yayın kuruluna sunalım' dedi. Cumhuriyet Kitapları'ndan çıkmasını uygun buldular ve kitabım yayınlandı.
'Klasik belediyecilik anlatmadım ben kitapta'
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