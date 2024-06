Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "İktidara Emin Adımlarla Yürüyeceğiz"

Güncel

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Ünlüce, "İktidara emin adımlarla yürüyeceğiz. Son seçimde yaşadığımız Eskişehir ittifakına, Türkiye ittifakına güvenerek hep beraber birlikte geleceğe inanarak kazanacağız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer yer aldı.

Partililerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Ünlüce, konuşmasında şunları söyledi:

"İnançla ve bu güvenle tekrar iktidar yürüyüşünde dört sene sonraki, belki dört seneye kalmayacak olan bu seçime, hazırlık sürecindeyiz şu anda. Ben o günlerin çok yakın olduğuna inanıyorum. Biz belediyeler olarak çok çalışırsak, partimizde bütün küslüklerin unutulduğu kol kola omuz omuza birlikte geleceğe yürüdüğümüz inançla bağlanırsak, iktidara emin adımlarla yürüyeceğiz. Son seçimde yaşadığımız Eskişehir ittifakına, Türkiye ittifakına güvenerek hep beraber birlikte geleceğe inanarak kazanacağız. Burada sizlerle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında baba ocağı altında bayramlaşmak çok güzel. Umuyorum nice bayramlara birlikte yol yürürüz ve bu yürüdüğümüz yolda hep beraber oluruz. Bu yolun sonu da iktidara çıkar. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

Odunpazarı belediye Başkanı Kazım Kurt da şöyle konuştu:

"Bayramların dostluğun, kardeşliğin pekiştiği; birlikteliğin ve kucaklaşmanın olduğu günlerdir. Ancak ne yazık ki Türkiye'deki mevcut ekonomik ve siyasi sistem Türkiye'yi böldü. Yüzde 50'nin sahibi olduğunu düşünenler, o yüzde 50 elinden kaçtıkça hırçınlaşma, saldırmakta ve iyi niyetle yapılan görüşmeleri kötüye kullanmakta. Şuan da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Birinci parti olmanın sorumluluğu ile hareket ederek geleceği şekillendirmenin çalışmalarını yapmaktadır. Ne yazık ki AKP'nin Genel Başkanı ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bunu kendi çıkarına olmayan bazı sonuçlar doğuracak diye bitirmenin yollarını aramakta. Barış, dostluk ve kardeşlik en çok ihtiyaç duyduğumuz temel unsurlardır, ama bunu anlayana. Anlayan ile bu iş yapılır. Şuanda Türkiye'nin birinci dereceden sorunu açlık, yoksulluk, örgütsüzlük ve adaletsizliktir. Buna rağmen Türkiye'nin önüne anayasa dayatması getirirseniz, iyi niyetli değilsiniz. Türkiye'de 12 Eylül faşizminin anayasası var, değiştirelim. Kaç kere değiştirdik, sayısını unuttuk. Her seferinde de en iyi anayasayı AKP yaptı ve millet de onayladı. Şuanda mevcut anayasadan en çok şikayetçi olan kim, AKP. Ancak, anayasaya uymayan da AKP'dir. Bizim her referandum da hayır dediğimiz halde Anayasayı savunmak zorunda kaldığımız bir rejimde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarla, bu iktidarla, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir anayasa yapılamaz. Bunu bileceğiz ve ona göre davranacağız. Türkiye'nin sorunu biz çözeriz. Hangi tasarruf tedbirini alıp önümüzü kapatmak isterlerse istesinler, vız gelir tırıs gider. Halkçı, sosyal, demokrat belediyeciliği en iyi biz yapacağız. Bundan korktukları için bir an önce farklı engellerle bizi sessizleştirmek istiyorlar. Halkın sorunlarını Rize'de ve Tekirdağ'da olduğu gibi her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Yarın Kocaeli'nde ondan sonra da başka yerde, sorunun olduğu her yerde Cumhuriyet Halk Partisi çözüm önerisi ile beraber olacak. En kısa zamanda yapılacak seçim ile beraber Türkiye'yi 22 yıllık bu iktidardan kurtaracağız. Bundan hepimiz emin olalım, buna inanalım ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapalım. Parti, örgüt birlikte çalıştığı zamanda belediyeler başarılır olur. Belediyelerle örgütün birlikteliği sağlandığı takdirde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmaması için hiç sebep yoktur. Buna inanalım ve kendimize güvenelim. Bu duygularla herkesin bayramını kutluyorum. ve umarım muhalefetteki son bayramımız olur."

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise "İktidar vekillerini şehrimizin ve ülkemizin sorunlarını çözmek adına gerekli görevi yapmaya davet ediyorum. Suni gündemler yaratılarak şehrimizdeki gelişmeler, ekonomik sorunlar farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmeye çalışılıyor. CHP'liler olarak buna sessiz kalamayız. İşsizlik dağ gibi büyüyor. Ekonomik sıkıntı, ekonomik buhran korkunç seviyelere ulaştı. Son olarak belediyelerin hizmet yapmasını engellemek amacıyla çıkan tasarruf genelgesi aynı zaman da iktidarın ekonomik krizi kabul etmesi anlamı taşıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce, Kurt ve Talat Yalaz partililerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.