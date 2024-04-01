ESKİŞEHİR SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.361
|Toplam Seçmen
|:
|696.060
|Açılan Sandık
|:
|2.161
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,53
|Kullanılan Oy
|:
|499.660
|Geçerli Oy
|:
|491.153
|Katılım Oranı
|:
|% 78,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYŞE ÜNLÜCE
|% 50,18
|246.482
|AK PARTİ
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|% 38,56
|189.409
|İYİ PARTİ
|MELİH AYDIN
|% 3,8
|18.641
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ BEKİ
|% 2,35
|11.549
|DİĞER
|% 2,05
|10.068
|YENİDEN REFAH
|KADİR ÇALIŞICI
|% 1,25
|6.114
|DEM PARTİ
|İZZETTİN ALTUN
|% 0,47
|2.313
|SAADET
|FESİH BİNGÖL
|% 0,3
|1.495
|DSP
|FEVZİ ÖNER
|% 0,23
|1.147
|YTP
|ENES AKTÜRK
|% 0,16
|792
|MEMLEKET
|SALİH ESKİCİ
|% 0,11
|553
|DEVA PARTİSİ
|ÇELİK ERİMEZ
|% 0,1
|476
|BTP
|FAHRİ GÜRGENBURAN
|% 0,1
|475
|TKP
|DURSUN ALKAN
|% 0,06
|310
|EMEP
|HÜSEYİN ÖGE
|% 0,06
|292
|VATAN PARTİSİ
|RAİF EŞKİNAT
|% 0,05
|219
|MİLLET
|İBRAHİM ÇELİK
|% 0,04
|195
|HÜDA PAR
|M. ZÜLFİKAR FIRAT
|% 0,03
|151
|HAK-PAR
|SEMRA GÜNAYDIN
|% 0,03
|141
|BAĞIMSIZ
|KASIM KARAKAŞ
|% 0,03
|137
|BAĞIMSIZ
|EROL ÇOBAN
|% 0,02
|120
|TKH
|ÖZGE ALTAY DEDE
|% 0,02
|74
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,11
|Katılım Oranı
|:
|% 82,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜRBÜZ GÜLLER
|% 45,46
|2.905
|MHP
|ALPARSLAN KOKULU
|% 38,98
|2.491
|BÜYÜK BİRLİK
|RAFET DEMİRTAŞ
|% 8,95
|572
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖKÇE
|% 2,93
|187
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÖZKAN
|% 1,45
|93
|BTP
|HASAN ÖKTEN
|% 0,41
|26
|SAADET
|ALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN
|% 0,38
|24
|ZAFER PARTİSİ
|İLKER YİĞİT ÇETİN
|% 0,27
|17
|BAĞIMSIZ
|TALAT ÇAL
|% 0,25
|16
|DİĞER
|% 0,25
|16
|DSP
|AHMET AYTÜRE
|% 0,2
|13
|DEVA PARTİSİ
|GÖKHAN MEMİŞ
|% 0,19
|12
|MİLLET
|MEHMET DİNER
|% 0,17
|11
|HÜDA PAR
|KADİR GÜLSARİ
|% 0,11
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,66
|Katılım Oranı
|:
|% 88,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN KARABACAK
|% 53,5
|1.904
|AK PARTİ
|VAHİT KARA
|% 42,59
|1.516
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN TOSUN
|% 1,71
|61
|İYİ PARTİ
|SERKAN AKÇALI
|% 0,76
|27
|YENİDEN REFAH
|CAFER AKMEŞE
|% 0,45
|16
|BTP
|CEMAL AKTAŞ
|% 0,2
|7
|SAADET
|MUHAMMET SERDAR AKBIYIK
|% 0,2
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET ERKILIÇ
|% 0,17
|6
|BAĞIMSIZ
|MURAT GÜNDÜZ
|% 0,17
|6
|DEVA PARTİSİ
|SERTAL ÖZUÇAK
|% 0,14
|5
|DSP
|ZÜLFİYE KOLAY
|% 0,11
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66
|Katılım Oranı
|:
|% 80,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEHRA KONAKCI
|% 34,31
|1.901
|DSP
|MELİH DERİCİ
|% 30,35
|1.682
|MHP
|KADİR BIYIK
|% 27,79
|1.540
|İYİ PARTİ
|FATMA GÜL ÖZCAN
|% 2,22
|123
|DİĞER
|% 1,43
|79
|YENİDEN REFAH
|YASİN KAZANKAYA
|% 1,21
|67
|MİLLET
|RAMAZAN SAĞIR
|% 0,63
|35
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA TAŞKIN
|% 0,47
|26
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK GÜNDÜZ
|% 0,43
|24
|BAĞIMSIZ
|BAHTİYAR YÜRÜK
|% 0,31
|17
|SAADET
|HAMDİ TABANLI
|% 0,29
|16
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT ÖZCAN
|% 0,27
|15
|BTP
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|% 0,2
|11
|HÜDA PAR
|HAZAR GÜLSARİ
|% 0,09
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,77
|Katılım Oranı
|:
|% 88,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|HİDAYET ÖZMEN
|% 46,85
|1.382
|YENİDEN REFAH
|MENDERES DURGUT
|% 25,56
|754
|CHP
|İSA AKKAYA
|% 24,85
|733
|BTP
|MUZAFFER ŞEN
|% 0,81
|24
|MEMLEKET
|MEHMET KURT
|% 0,68
|20
|SAADET
|METİN KİLİT
|% 0,57
|17
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN AKTAŞ
|% 0,24
|7
|HÜDA PAR
|BİLAL ALTSOY
|% 0,24
|7
|DSP
|MUSTAFA GÜNEŞ
|% 0,2
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİR BELCELİ
|% 56,42
|1.015
|CHP
|ERDAL ŞANLI
|% 40,64
|731
|İYİ PARTİ
|MAHMUT ÇETİNER
|% 1,72
|31
|BTP
|TUNCAY AKDEMİR
|% 0,39
|7
|YENİDEN REFAH
|NEZİH YILDIRIM
|% 0,22
|4
|ZAFER PARTİSİ
|İBRAHİM YILDIRAN
|% 0,22
|4
|DSP
|YUSUF ÖZSOY
|% 0,17
|3
|HÜDA PAR
|MEHMET BARIŞ
|% 0,11
|2
|SAADET
|SEZER ÖZÇESOY
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERHAT HAMAMCI
|% 49,89
|2.264
|CHP
|BALKAN AKTAŞ
|% 43,13
|1.957
|İYİ PARTİ
|AHMET DALAR
|% 3,42
|155
|YENİDEN REFAH
|HASAN GÜÇBİLMEZ
|% 2,27
|103
|BTP
|SEVGİ EROL
|% 0,35
|16
|SAADET
|YÜCEL İPEK
|% 0,33
|15
|HÜDA PAR
|HAMZA TARHAN
|% 0,26
|12
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT ULUARABACI
|% 0,24
|11
|DSP
|TAGİ YILDIZ
|% 0,07
|3
|MİLLET
|MÜCAHİT CANBAZ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İSHAK GÜNDOĞAN
|% 47,36
|2.284
|AK PARTİ
|MURAT UÇARER
|% 40,91
|1.973
|DİĞER
|% 8,33
|402
|DSP
|GÜRCAN DEMİRCAN
|% 1,41
|68
|İYİ PARTİ
|GÖKHAN AYGÜN
|% 0,64
|31
|DEM PARTİ
|RUZGAR ÇETİN
|% 0,46
|22
|DEVA PARTİSİ
|SABRİYE ELBASTI DELİCAN
|% 0,27
|13
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KOÇAK
|% 0,23
|11
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÇÜK
|% 0,19
|9
|BTP
|ERCAN HASÇELİK
|% 0,06
|3
|SAADET
|MUZAFFER KAPLAN
|% 0,06
|3
|HÜDA PAR
|MUHAMMED KELEŞ
|% 0,04
|2
|MİLLET
|UĞUR ÖZDEMİR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEYNEP GÜNEŞ
|% 53,42
|1.187
|CHP
|HASAN ÜNAL
|% 33,66
|748
|YENİDEN REFAH
|MEHMET GÜNER
|% 7,52
|167
|İYİ PARTİ
|CANAN RÜZGER TEMİZ EL
|% 3,69
|82
|SAADET
|FAHRİ KARABELİ
|% 0,99
|22
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR BAHAR
|% 0,36
|8
|DSP
|CEVAT BEKCİ
|% 0,18
|4
|DEM PARTİ
|MERT NİHAT KARAATLI
|% 0,09
|2
|BTP
|HAYRİ MERMERTAŞ
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|İDRİS ARAS
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,31
|Katılım Oranı
|:
|% 76,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DSP
|HAYDAR ÇORUM
|% 52,47
|2.810
|MHP
|HALİL SAMİ BARIŞ
|% 45,42
|2.432
|SAADET
|MEHMET KAVAK
|% 0,91
|49
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA FEN
|% 0,58
|31
|YENİDEN REFAH
|LEMAN BAŞOL
|% 0,22
|12
|DİĞER
|% 0,19
|10
|ZAFER PARTİSİ
|HALİL GÖBEKLİ
|% 0,13
|7
|BTP
|SEDA AĞIRDİL
|% 0,04
|2
|HÜDA PAR
|MİKAİL ACİR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,71
|Katılım Oranı
|:
|% 78,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KAZIM KURT
|% 50,14
|100.748
|AK PARTİ
|ÖZKAN ALP
|% 38,64
|77.639
|İYİ PARTİ
|EMİNE EDİZGİL
|% 3,66
|7.353
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM DORUK
|% 2,43
|4.878
|YENİDEN REFAH
|DİNÇ BİÇER
|% 1,39
|2.790
|DİĞER
|% 1,11
|2.239
|DEM PARTİ
|FERİT DİLMAN
|% 0,61
|1.219
|DSP
|GARİP YILDIRIM
|% 0,53
|1.057
|SAADET
|İSMAİL SATEKİN
|% 0,41
|818
|BTP
|NİHAT GÜNAYDIN
|% 0,23
|458
|TKP
|EBRU OKTAY
|% 0,16
|323
|MEMLEKET
|ALİHAN GÖÇMEN
|% 0,16
|316
|DP
|ABDÜLKADİR GÖZTAŞ
|% 0,15
|309
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KORKMAZ
|% 0,14
|278
|HÜDA PAR
|CEVDET YILDIRIM
|% 0,09
|189
|VATAN PARTİSİ
|MESERRET DOĞAN
|% 0,06
|132
|MİLLET
|NURETTİN ÇAKIROĞLU
|% 0,05
|94
|BAĞIMSIZ
|RİZA DEMİRALAY
|% 0,04
|85
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,44
|Katılım Oranı
|:
|% 87,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DÖNMEZ
|% 40,72
|1.279
|CHP
|SAFİYE KESGİN
|% 31,23
|981
|YENİDEN REFAH
|FARUK GÜLER
|% 17,96
|564
|DİĞER
|% 6,15
|193
|İYİ PARTİ
|ERSİN NALBANT
|% 1,62
|51
|DP
|AHMET DİNÇER
|% 1,56
|49
|SAADET
|ADİL KESER
|% 0,67
|21
|MEMLEKET
|İLKER AKBAŞ
|% 0,03
|1
|DSP
|MUSA ÖZDALGIN
|% 0,03
|1
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ÜNSAL
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,96
|Katılım Oranı
|:
|% 86,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UĞUR TEPE
|% 50,03
|4.018
|MHP
|ERHAN ERDEN
|% 45,1
|3.622
|YENİDEN REFAH
|OKAN BÜYÜKSARI
|% 1,31
|105
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN
|% 1,28
|103
|BAĞIMSIZ
|KERİM TURAN
|% 1,23
|99
|DİĞER
|% 0,32
|26
|ZAFER PARTİSİ
|SELİM ARSLANGİRAY
|% 0,22
|18
|GELECEK PARTİSİ
|MERAL ÖZDOĞANLI
|% 0,2
|16
|DSP
|SEDAT ALTUNTAŞ
|% 0,1
|8
|MİLLET
|MEHMET ATEŞ
|% 0,1
|8
|BTP
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|% 0,08
|6
|HÜDA PAR
|HASAN SEVİM
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,96
|Katılım Oranı
|:
|% 80,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HABİL DÖKMECİ
|% 47,84
|6.077
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İLHAN
|% 47,1
|5.983
|İYİ PARTİ
|MURAT AHMET YILDIRIM
|% 2,43
|309
|YENİDEN REFAH
|ABDÜLKADİR ALTINEL
|% 0,98
|124
|ZAFER PARTİSİ
|MUTLU TEKİN
|% 0,81
|103
|SAADET
|İDRİS KAÇAR
|% 0,31
|40
|DSP
|CEYHUN DİLEK
|% 0,17
|21
|BTP
|SEÇKİN YAVAŞ
|% 0,13
|17
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKSU
|% 0,13
|17
|DEVA PARTİSİ
|DAVUT ÇELİK
|% 0,1
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,61
|Katılım Oranı
|:
|% 75,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ATAÇ
|% 54,43
|81.230
|AK PARTİ
|HAMİD YÜZÜGÜLLÜ
|% 36,76
|54.858
|DİĞER
|% 3,26
|4.869
|ZAFER PARTİSİ
|DİLEK BAYRAÇ
|% 1,78
|2.652
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ KETENCİ
|% 1,45
|2.161
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TACETTİN SARIOĞLU
|% 0,79
|1.184
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 0,4
|594
|SAADET
|ELİF ÖRS
|% 0,26
|383
|MEMLEKET
|ENES ERDÖNMEZ
|% 0,14
|204
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZKARAYANIK
|% 0,13
|187
|BTP
|SABRİYE AŞIK
|% 0,12
|174
|DSP
|MÜRSEL ÇİLEK
|% 0,11
|172
|TKP
|BESTE BEGÜM YİĞİT
|% 0,11
|160
|EMEP
|BERİVAN ÖZKARA
|% 0,07
|100
|DP
|MUHAMMED EKREM ATİK
|% 0,06
|92
|BAĞIMSIZ
|EMRAH ALTUN
|% 0,04
|64
|VATAN PARTİSİ
|İSMAİL BAYRAKTAR
|% 0,03
|49
|ANAP
|CEMİL İRTEKİN
|% 0,02
|37
|HÜDA PAR
|ÖMER ÖZÇAM
|% 0,02
|36
|MİLLET
|MUSTAFA HAS
|% 0,02
|35
Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin bir kez daha seçimi kazandı. Şahin, Gaziantep'in yeni belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin herkesin zaferi olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından partililer konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428 oy alarak birinci sırada yer aldı. Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu ise 36 bin 209 oy alarak ikinci oldu. Açılan sandık oranı ise %99,63 olarak gerçekleşti.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sofya Alağaş 34 bin 685, AK Parti adayı Ekrem Olğaç 25 bin 950 oy aldı.
İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?