ESKİŞEHİR SON

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01.04.2024 00:54
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 2.161
Açılan Sandık Oranı : % 91,53
Kullanılan Oy : 499.660
Geçerli Oy : 491.153
Katılım Oranı : % 78,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 50,18246.482
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 38,56189.409
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 3,818.641
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,3511.549
DİĞER% 2,0510.068
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 1,256.114
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,472.313
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,31.495
DSPFEVZİ ÖNER% 0,231.147
YTPENES AKTÜRK% 0,16792
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,11553
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,1476
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,1475
TKPDURSUN ALKAN% 0,06310
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,06292
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,05219
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,04195
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,03151
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,03141
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,03137
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,02120
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 0,0274
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 91,11
Katılım Oranı : % 82,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 45,462.905
MHPALPARSLAN KOKULU% 38,982.491
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 8,95572
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 2,93187
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,4593
BTPHASAN ÖKTEN% 0,4126
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,3824
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,2717
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,2516
DİĞER% 0,2516
DSPAHMET AYTÜRE% 0,213
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,1912
MİLLETMEHMET DİNER% 0,1711
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,117
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 89,66
Katılım Oranı : % 88,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN KARABACAK% 53,51.904
AK PARTİVAHİT KARA% 42,591.516
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 1,7161
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,7627
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,4516
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,27
SAADETMUHAMMET SERDAR AKBIYIK% 0,27
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,176
BAĞIMSIZMURAT GÜNDÜZ% 0,176
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,145
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,114
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 66
Katılım Oranı : % 80,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEHRA KONAKCI% 34,311.901
DSPMELİH DERİCİ% 30,351.682
MHPKADİR BIYIK% 27,791.540
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 2,22123
DİĞER% 1,4379
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 1,2167
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,6335
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,4726
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,4324
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,3117
SAADETHAMDİ TABANLI% 0,2916
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,2715
BTPGÜRKAN ÇALIŞKAN% 0,211
HÜDA PARHAZAR GÜLSARİ% 0,095
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 80,77
Katılım Oranı : % 88,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 46,851.382
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 25,56754
CHPİSA AKKAYA% 24,85733
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,8124
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,6820
SAADETMETİN KİLİT% 0,5717
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,247
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,247
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,26
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 56,421.015
CHPERDAL ŞANLI% 40,64731
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 1,7231
BTPTUNCAY AKDEMİR% 0,397
YENİDEN REFAHNEZİH YILDIRIM% 0,224
ZAFER PARTİSİİBRAHİM YILDIRAN% 0,224
DSPYUSUF ÖZSOY% 0,173
HÜDA PARMEHMET BARIŞ% 0,112
SAADETSEZER ÖZÇESOY% 0,112
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 49,892.264
CHPBALKAN AKTAŞ% 43,131.957
İYİ PARTİAHMET DALAR% 3,42155
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 2,27103
BTPSEVGİ EROL% 0,3516
SAADETYÜCEL İPEK% 0,3315
HÜDA PARHAMZA TARHAN% 0,2612
ZAFER PARTİSİMURAT ULUARABACI% 0,2411
DSPTAGİ YILDIZ% 0,073
MİLLETMÜCAHİT CANBAZ% 0,042
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 47,362.284
AK PARTİMURAT UÇARER% 40,911.973
DİĞER% 8,33402
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 1,4168
İYİ PARTİGÖKHAN AYGÜN% 0,6431
DEM PARTİRUZGAR ÇETİN% 0,4622
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,2713
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,2311
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,199
BTPERCAN HASÇELİK% 0,063
SAADETMUZAFFER KAPLAN% 0,063
HÜDA PARMUHAMMED KELEŞ% 0,042
MİLLETUĞUR ÖZDEMİR% 0,042
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 53,421.187
CHPHASAN ÜNAL% 33,66748
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 7,52167
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 3,6982
SAADETFAHRİ KARABELİ% 0,9922
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,368
DSPCEVAT BEKCİ% 0,184
DEM PARTİMERT NİHAT KARAATLI% 0,092
BTPHAYRİ MERMERTAŞ% 0,051
HÜDA PARİDRİS ARAS% 0,041
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,31
Katılım Oranı : % 76,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DSPHAYDAR ÇORUM% 52,472.810
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 45,422.432
SAADETMEHMET KAVAK% 0,9149
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,5831
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,2212
DİĞER% 0,1910
ZAFER PARTİSİHALİL GÖBEKLİ% 0,137
BTPSEDA AĞIRDİL% 0,042
HÜDA PARMİKAİL ACİR% 0,042
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 83,71
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 50,14100.748
AK PARTİÖZKAN ALP% 38,6477.639
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,667.353
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 2,434.878
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1,392.790
DİĞER% 1,112.239
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,611.219
DSPGARİP YILDIRIM% 0,531.057
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,41818
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,23458
TKPEBRU OKTAY% 0,16323
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,16316
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,15309
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,14278
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,09189
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,06132
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,0594
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,0485
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 87,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 40,721.279
CHPSAFİYE KESGİN% 31,23981
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 17,96564
DİĞER% 6,15193
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 1,6251
DPAHMET DİNÇER% 1,5649
SAADETADİL KESER% 0,6721
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,031
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,031
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,031
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 86,96
Katılım Oranı : % 86,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUĞUR TEPE% 50,034.018
MHPERHAN ERDEN% 45,13.622
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 1,31105
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,28103
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 1,2399
DİĞER% 0,3226
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,2218
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,216
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,18
MİLLETMEHMET ATEŞ% 0,18
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,086
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,032
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 98,96
Katılım Oranı : % 80,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHABİL DÖKMECİ% 47,846.077
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 47,15.983
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 2,43309
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 0,98124
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 0,81103
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,3140
DSPCEYHUN DİLEK% 0,1721
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,1317
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,1317
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,113
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 68,61
Katılım Oranı : % 75,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 54,4381.230
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,7654.858
DİĞER% 3,264.869
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,782.652
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 1,452.161
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,791.184
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,4594
SAADETELİF ÖRS% 0,26383
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,14204
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,13187
BTPSABRİYE AŞIK% 0,12174
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,11172
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,11160
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,07100
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,0692
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,0464
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,0349
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,0237
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,0236
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,0235

Kaynak: AA

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