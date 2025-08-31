20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç

Haberin Videosunu İzleyin
20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç
31.08.2025 14:15  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç
Haber Videosu

Eyüpsultan'da 20 yaşındaki genç, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Gencin dayısı, "14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Geçen sene de kalçasından vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha gelip bu sefer işini tamamen bitirdiler" dedi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar (20), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç

20 YAŞINDAKİ GENÇ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Acar'ı hastaneye kaldırdı. Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu öğrenilen Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı buldu.

20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Acar'ın daha önce de silahla ayağından vurulduğu öğrenildi.

20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç

"AYNI ÇETEDEN GELİP BU SEFER İŞİNİ TAMAMEN BİTİRDİLER"

Acar'ın dayısı Ali Doğanay şu ifadeleri kullandı: "Ablamın oğlu 20 yaşındaydı. 14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Acilen bulunmasını istiyoruz. Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde bakkalın önünde oldu. Bakkalda kamera kayıtları var, polis incelemeye aldı. 'Çete olayı' dediler. Daha önce vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha gelip bu sefer işini tamamen bitirdiler. Geçen sene kalçasından vurulmuştu. Bu sene de dün gece bakkalın önünde ateş ederek hayatını elinden aldılar. Bir bacağından, bir de kalbinin altından göğsüne doğru vuruldu. Olay yerinde ablası varmış. Ben Kartal'dan geldim, ambulansın yarım saat sonra geldiğini öğrendim" dedi.

20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Nesimi Acar'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin, yarın öğle namazına müteakip Pınar Camii'nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA, DHA

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden deney Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Pazartesi başlıyor Borsa İstanbul’da yeni dönem Pazartesi başlıyor! Borsa İstanbul'da yeni dönem
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi Denizde kaza geçiren İrem Helvacıoğlu, düğüne boyunlukla geldi
ABD’de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni ortaya çıktı ABD'de hayatını kaybeden Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni ortaya çıktı
En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü Kundakçının kimliği şoke etti En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü! Kundakçının kimliği şoke etti
Para bile ödemeyecekler Galatasaray’dan Donnarumma sürprizi Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma sürprizi
Küçük Sırlar’ın Arzu’su İpek Karapınar dünyaevine girdi Küçük Sırlar'ın Arzu'su İpek Karapınar dünyaevine girdi
YÖK’ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı YÖK'ü dava eden genç 837 kişiyi üniversiteli yaptı
BDDK harekete geçti Maaş tahmini yapan bankalara ceza geliyor BDDK harekete geçti! Maaş tahmini yapan bankalara ceza geliyor
Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike Kerem’in kaderi Galatasaray’ın elinde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
90 yıl önce bugün Atatürk’ün ilk kez yayınlanan görüntüleri 90 yıl önce bugün! Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüleri
İş insanı Fatih Yücelik trafik kazasında hayatını kaybetti İş insanı Fatih Yücelik trafik kazasında hayatını kaybetti

17:15
Galatasaray’da transfer iptal
Galatasaray'da transfer iptal
16:49
Cezmi Baskın’dan taciz iddiasına yanıt
Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına yanıt
16:47
Transfer adım adım bitiyor Fenerbahçe’den Ederson için yeni hamle
Transfer adım adım bitiyor! Fenerbahçe'den Ederson için yeni hamle
15:55
Volkan Demirel’den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım
Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı
15:18
Fenerbahçe’de İsmail Kartal geri dönüyor O görüşmeden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi
14:55
Anıtkabir’de gergin anlar Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
Anıtkabir'de gergin anlar! Görevliler devreye girip dışarı çıkarttı
14:44
Barış Alper yuvadan uçuyor İşte kazandıracağı dev bonservis
Barış Alper yuvadan uçuyor! İşte kazandıracağı dev bonservis
13:41
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan
13:09
31 ülkede kolera alarmı Ölümler her geçen saat hızla artıyor
31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
12:44
İstanbul’da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu
12:27
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi
11:52
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor
30 Ağustos konseri boş kalan Çerçioğlu, bugün 2 yıldızı birden sahneye çıkarıyor
11:46
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2025 17:18:29. #7.13#
SON DAKİKA: 20 yaşındaki genç sokak ortasında katledildi, dayısının anlattıkları korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.