Su İsteyen Kazancı, Dövülerek Öldürüldü - Son Dakika
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Su İsteyen Kazancı, Dövülerek Öldürüldü

Su İsteyen Kazancı, Dövülerek Öldürüldü

Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın önünde su isteyen Mesut Kazancı, tartışma sonucu Ahmet I. ve Erman N. tarafından sopayla dövülerek öldürüldü. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi. Şüpheliler tutuklandı.

11.09.2024 15:30
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KAHRAMANMARAŞ'ta bir fabrikanın önünde geçerken su isteyip, kendisine hortumdan akan su gösterilince, "Bardağınız yok mu" diye soran Mesut Kazancı (29), çıkan tartışmada Ahmet I. ve Erman N. tarafından sopa ile dövüldü. O anlar cep telefonuyla kayda alınırken, hastaneye kaldırılan Mesut Kazancı hayatını kaybetti. 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, anne Gül Kazancı, "Benim yavrumu bir bardak su için nasıl öldürdüler" dedi.

Olay, 6 Eylül'de Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. Kasap Mesut Kazancı, bir fabrikanın önünden geçerken su istedi. İş yerinde bulunanlar, dışarıdaki hortumda akan suyu gösterince Mesut Kazancı, "Bardağınız yok mu" dedi, bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yeri çalışanları Ahmet I. ile Erman N., Mesut Kazancı'ya sopayla saldırdı. Mesut Kazancı, elindeki hortum ile karşılık vermeye çalıştı ancak bir süre sonra aldığı darbelerle yere yığıldı.

'AHMET YETER VURMA, BAYILDI'

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yerde baygın yatan Mesut Kazancı'ya 2 kişi vurmaya devam etti. Çevredekilerin, "Vurma vurma. Ahmet yeter vurma, bayıldı bayıldı vurma" demelerine rağmen Ahmet I., yerde yatan Kazancı'ya arka arkaya vurmayı sürdürdü. Hastaneye götürülen Mesut Kazancı'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan, 2 aylık kız çocuğu babası Mesut Kazancı, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Mesut Kazancı gözyaşları içinde toprağa verilirken, görüntüleri inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçtığı belirlenen Ahmet I. ile Erman N.'yi şehir dışında yakaladı. Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, işlemleri sonrası tutuklandı.

'VAHŞİCE YERE YATIRMIŞLAR'

Oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan Gül Kazancı, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Görüntüleri izleyemediğini belirten Kazancı, "Benim 2 aylık yavrum, yetim kaldı, vahşice yere yatırmışlar. Bir anne olarak izleyemedim. Hiçbir anne- baba onu görsün, dayanabilir mi? Allah'a havale ediyorum. Adalet yerini bulsun; rahatlayayım yoksa rahatlayamam" dedi.

'CANİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İÇİN ADALET İSTİYORUM'

Gül Kazancı, olayın iş yeri güvenlik kameralarınca kaydedildiğini ancak emniyete görüntülerin eksik teslim edildiğini öne sürüp, "Saat 19.30-20.00'de eve gelir; ama olay günü gelmedi. Saat 20.30-21.00 gibi 112'yi aradım. Polis, 'Nasıl bir şey bu, 29 yaşındaki çocuğu mu arıyorsun?' dedi. Benim oğlum telefon açmadan hiçbir yere gitmez. Yarım saat sonra Dulkadiroğlu Karakolu beni aradı, 'Abla gelin, bir şeyler bulduk' diye. 'Bir kavga olmuş, düşmüş yaralama varmış abla. İfade verildi' dedi. Benim oğlum hiç konuşmadı. Bizim bildiğimiz fabrika sahibinin anlattıkları ve görüntüler. Benim oğlum böyle canice öldürüldüğü için adalet istiyorum" diye konuştu.

'BUNU YAPAN İNSAN OLABİLİR Mİ'

Adalete güvendiğini belirten Gül Kazancı, şöyle devam etti:

"Hunharca öldürmüşler yavrumu. Bir bardak su için insan öldürülür mü? Bir anne olarak Cumhurbaşkanımdan adalet istiyorum. İçim yanıyor, ilaçlarla oturuyorum. Benim yavrumu bir bardak su için nasıl öldürdüler? ve bu bir bardak suyu fabrikanın sahibi anlatıyor bana. Benim yavrum bana anlatmadı, doğruları bilemiyorum. Sadece benim duyduğum şey, fabrikanın görüntüsü ve fabrika da görüntüleri kesintisiz ve tam vermeli. Bu insanlar, bir bardak su için nasıl bir çocuğa saldırır? Bunu yapan insan olabilir mi? Aile olarak bu işin arkasını bırakmayacağız. Oğlumun her zaman arkasındayım. Bir bardak su istedin diye vicdanı olmayan cani onlar. Onlar, başkalarının da annelerinin canını yakar."

'ADAMIN YÜREĞİ ACIR'

Baba Ahmet Kazancı ise taziye evine getirilen 2 aylık torununu görünce gözyaşlarını tutamadı. Kazancı, torununu göstererek, "Adamın yüreği acır, Allah'ın yüreği acır. 2 aylık yavruyu yetim koymak. Bir babası olarak söylüyorum. Adalet yerini bulmazsa, bir zor durumda kalırız" diye konuştu

'DÜŞEN ADAMA CANİCE VURMAK NEDİR'

Mesut Kazancı'nın kardeşi Ali Kazancı da ağabeyinin kasaplık yaptığını belirterek, "Üst tarafta benim kardeşim kasaptı. Arkadaşından tepsi almaya gidiyor. Oradan geçerken su içeceği için zaten bu iş oluyor. Zaten kameralarda var. Geliyor, sadece 'İçim yandı, bir su var mı' diyor. Şimdi kimse bir kavgaya yalnız gitmez. Elinde hortumla ne kadar zarar verebilir? Düşen adama canice vurmak nedir? Bunu yapan 2 kişi değil" dedi.

Mesut Kazancı'nın dayısı Mustafa Dalkıran ise yeğeninin hunharca katledildiğini belirterek, "Bu zamana kadar daha böyle bir cinayet görüldü mü? Canilik bu. Dükkanın önüne almışlar, 7-8 kişi herkes seyrediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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