Fırtına Uyarısı: Karadeniz ve Akdeniz'de Etkili Olacak - Son Dakika
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Fırtına Uyarısı: Karadeniz ve Akdeniz'de Etkili Olacak

Meteoroloji, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

29.09.2024 13:17
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Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz'de de yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkili olacak.

Güney Ege'nin güneyinde ise rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinden sonra batıda, salı öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış etkili olacak

Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne'den başlayarak zamanla Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul'da da bu gece saatlerinden itibaren görülecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova ve Bursa'da, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırtına Uyarısı: Karadeniz ve Akdeniz'de Etkili Olacak - Son Dakika

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