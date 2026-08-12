Forex mağdurlarından yardım çağrısı: Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da olduğu öne sürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Forex mağdurlarından yardım çağrısı: Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da olduğu öne sürülüyor

Forex mağdurlarından yardım çağrısı: Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da olduğu öne sürülüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Forex yatırımı vaadiyle mağdur edildiklerini belirten vatandaşlar, Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da bulunduğunu ve kırmızı bültenle arandığını ileri sürdü. Milyonlarca liralık kayıp yaşadıklarını söyleyen mağdurlar, para trafiğinin bütün yönleriyle araştırılmasını, dava dosyalarının sonuçlandırılmasını istiyor.

Yüksek kazanç vaadiyle başlayan süreç, milyonlarca liralık mağduriyet iddialarıyla yargıya taşındı.

Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişiler tarafından forex piyasasına yönlendirildiklerini anlatan vatandaşlar, sisteme yatırdıkları paraları geri alamadıklarını söylüyor. Soruşturma ve dava dosyalarına ilişkin haberlerde öne çıkan isimlerden biri ise kripto varlık platformu Tomya’nın sahibi olarak tanınan Yavuz Usta.

Mağdurlar, Usta’nın Bulgaristan’da bulunduğunu ve kırmızı bültenle arandığını belirtiyor. Yetkili makamlardan Usta’nın Türkiye’ye getirilmesi için yürütülen işlemlerin hızlandırılmasını ve yargı süreçlerinin sonuçlandırılmasını bekliyorlar.

9 İLDE OPERASYON, 11 TUTUKLAMA 

Yavuz Usta’nın adı, Kasım 2023’te İstanbul merkezli dokuz ilde gerçekleştirilen forex operasyonuyla gündeme geldi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü bildirilen soruşturmada 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 25 kişi yakalandı; aralarında Yavuz Usta’nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken dört kişi serbest bırakıldı.

Adreslerde paravan şirketlere ait olduğu belirtilen belgeler ve dijital materyallerle birlikte 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 avro ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturmadaki iddiaya göre yatırımcılara yüksek kazanç vaat edildi, hesaplarındaki hareketleri takip edebilecekleri bir panel gösterildi ve kaldıraçlı işlemler manipüle edilerek yatırılan paralar sıfırlandı. Ardından mağdurlardan yeniden para yatırmaları istendi.

42 ŞİRKET İDDİASI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği aktarılan 178 sayfalık iddianameye ilişkin haberlerde, yatırımcıların dolandırılması amacıyla bir kısmı paravan olduğu öne sürülen toplam 42 şirketin kullanıldığı iddia edildi.

Dosyaya yansıdığı belirtilen mağduriyetler arasında 211 bin 500 dolar ile 19 milyon liraya ulaşan kayıplar bulunuyor. Diğer bazı yatırımcıların ise 5 milyon, 3 milyon ve 2,5 milyon lira kaybettiği ileri sürülüyor.

İddianameye dayandırılan bir haberde, dosyadaki sanıkların kontrolünde olduğu öne sürülen şirketlerden bir döviz şirketine toplam 130 milyon liralık para transfer edildiği belirtildi.

Şirket ortağının ise gelen paraların kayıt altında olduğunu ve para gönderen bütün şirketlerin yetkililerini bilmesinin mümkün olmadığını savunduğu aktarıldı.

MASAK’IN MERCEĞİNDEKİ PARA TRAFİĞİ

Soruşturmada, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin tespitlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından raporlandığı ifade ediliyor. 

İnceleme yalnızca tek bir organizasyonla sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde işlendiği belirtilen forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir sistem aracılığıyla finansal sisteme dâhil edildiği öne sürüldü.

Yavuz Usta’nın adının Bakırköy, İstanbul, Konya, Beykoz, Nazilli, Ankara, Bursa ve Büyükçekmece’deki farklı yargı dosyalarında geçtiği belirtiliyor.

Kayıtlarda şu suç başlıkları yer alıyor:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak dolandırıcılık
  • Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması
  • Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık
  • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  • Nitelikli dolandırıcılık

GÜVENİN VİTRİNİ: FUTBOL SPONSORLUĞU

Tomya, soruşturma öncesinde yaptığı sponsorlukla geniş bir görünürlük elde etti. Şirket, 2022 yılında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’nin şort sponsoru oldu. Sponsorluk törenine Yavuz Usta, Ece Pulaş, Acun Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan katıldı.

Uluslararası bir futbol kulübüyle kurulan bu bağ, şirkete kamuoyu önünde görünürlük ve itibar kazandırdı. Nitekim soruşturmadaki bir şüphelinin avukatı da müvekkilinin Hull City sponsorluğuna güvenerek Tomya ile ilişki kurduğunu açıkladı.

Mağdurlar, sponsorluk harcamalarının kaynağının ve bu ödemelerde iddia edilen suç gelirlerinin kullanılıp kullanılmadığının da araştırılmasını istiyor.

YÜZLERCE İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmayla ilgili haberlerin yayımlanmasının ardından dikkat çekici sayıda erişim engeli kararı verildi. Free Web Turkey verilerine dayandırılan habere göre, 5 Ocak 2024’te Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın forex dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklanmasını konu alan 303 haber ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi.

Mağdurlar açısından böylece iki ayrı mücadele ortaya çıktı: Kaybettiklerini belirttikleri paraların geri alınması ve yaşadıklarının kamuoyuna duyurulması.

BULGARİSTAN VE KIRMIZI BÜLTEN

Dosyaları takip eden mağdurların iddiasına göre Yavuz Usta Bulgaristan’da bulunuyor ve kırmızı bültenle aranıyor.

Mağdurlar, Usta’nın Türkiye’ye getirilmesine yönelik işlemlerin hızlandırılmasını ve farklı şehirlerde devam eden yargı süreçlerinin daha fazla gecikmeden sonuçlandırılmasını istiyor.

Bulgaristan, Güncel, Forex, Son Dakika

Son Dakika Güncel Forex mağdurlarından yardım çağrısı: Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da olduğu öne sürülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    Bizim insanımız akıllanmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor
Ertuğrul Özkök’ten ’omurgasız’ eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan suçla mücadelede 3’lü mekanizma Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan suçla mücadelede 3'lü mekanizma
Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı Fenerbahçe taraftarı isyan etti Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaçırdı! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-off’taki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-off'taki rakibi belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi 10 yıllık ilişkide mutlu son Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son
Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
Ayva ağacı tartışması kanlı bitti Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın “işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan“ kararını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadı

18:52
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
16:28
Kamera her şeyi kaydetti Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliği bakın
16:21
Fenerbahçe’den Vedat Muriqi için TFF’ye sürpriz başvuru
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru
15:59
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:48
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı
Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:38
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 19:14:06. #7.12#
SON DAKİKA: Forex mağdurlarından yardım çağrısı: Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da olduğu öne sürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.