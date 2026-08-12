Forex mağdurlarından yardım çağrısı: Yavuz Usta’nın Bulgaristan’da olduğu öne sürülüyor

Yüksek kazanç vaadiyle başlayan süreç, milyonlarca liralık mağduriyet iddialarıyla yargıya taşındı.

Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişiler tarafından forex piyasasına yönlendirildiklerini anlatan vatandaşlar, sisteme yatırdıkları paraları geri alamadıklarını söylüyor. Soruşturma ve dava dosyalarına ilişkin haberlerde öne çıkan isimlerden biri ise kripto varlık platformu Tomya’nın sahibi olarak tanınan Yavuz Usta.

Mağdurlar, Usta’nın Bulgaristan’da bulunduğunu ve kırmızı bültenle arandığını belirtiyor. Yetkili makamlardan Usta’nın Türkiye’ye getirilmesi için yürütülen işlemlerin hızlandırılmasını ve yargı süreçlerinin sonuçlandırılmasını bekliyorlar.

9 İLDE OPERASYON, 11 TUTUKLAMA

Yavuz Usta’nın adı, Kasım 2023’te İstanbul merkezli dokuz ilde gerçekleştirilen forex operasyonuyla gündeme geldi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü bildirilen soruşturmada 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 25 kişi yakalandı; aralarında Yavuz Usta’nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken dört kişi serbest bırakıldı.

Adreslerde paravan şirketlere ait olduğu belirtilen belgeler ve dijital materyallerle birlikte 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 avro ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturmadaki iddiaya göre yatırımcılara yüksek kazanç vaat edildi, hesaplarındaki hareketleri takip edebilecekleri bir panel gösterildi ve kaldıraçlı işlemler manipüle edilerek yatırılan paralar sıfırlandı. Ardından mağdurlardan yeniden para yatırmaları istendi.

42 ŞİRKET İDDİASI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği aktarılan 178 sayfalık iddianameye ilişkin haberlerde, yatırımcıların dolandırılması amacıyla bir kısmı paravan olduğu öne sürülen toplam 42 şirketin kullanıldığı iddia edildi.

Dosyaya yansıdığı belirtilen mağduriyetler arasında 211 bin 500 dolar ile 19 milyon liraya ulaşan kayıplar bulunuyor. Diğer bazı yatırımcıların ise 5 milyon, 3 milyon ve 2,5 milyon lira kaybettiği ileri sürülüyor.

İddianameye dayandırılan bir haberde, dosyadaki sanıkların kontrolünde olduğu öne sürülen şirketlerden bir döviz şirketine toplam 130 milyon liralık para transfer edildiği belirtildi.

Şirket ortağının ise gelen paraların kayıt altında olduğunu ve para gönderen bütün şirketlerin yetkililerini bilmesinin mümkün olmadığını savunduğu aktarıldı.

MASAK’IN MERCEĞİNDEKİ PARA TRAFİĞİ

Soruşturmada, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin tespitlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından raporlandığı ifade ediliyor.

İnceleme yalnızca tek bir organizasyonla sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde işlendiği belirtilen forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin profesyonel bir sistem aracılığıyla finansal sisteme dâhil edildiği öne sürüldü.

Yavuz Usta’nın adının Bakırköy, İstanbul, Konya, Beykoz, Nazilli, Ankara, Bursa ve Büyükçekmece’deki farklı yargı dosyalarında geçtiği belirtiliyor.

Kayıtlarda şu suç başlıkları yer alıyor:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak dolandırıcılık

Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması

Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Nitelikli dolandırıcılık

GÜVENİN VİTRİNİ: FUTBOL SPONSORLUĞU

Tomya, soruşturma öncesinde yaptığı sponsorlukla geniş bir görünürlük elde etti. Şirket, 2022 yılında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’nin şort sponsoru oldu. Sponsorluk törenine Yavuz Usta, Ece Pulaş, Acun Ilıcalı ve futbolcu Ozan Tufan katıldı.

Uluslararası bir futbol kulübüyle kurulan bu bağ, şirkete kamuoyu önünde görünürlük ve itibar kazandırdı. Nitekim soruşturmadaki bir şüphelinin avukatı da müvekkilinin Hull City sponsorluğuna güvenerek Tomya ile ilişki kurduğunu açıkladı.

Mağdurlar, sponsorluk harcamalarının kaynağının ve bu ödemelerde iddia edilen suç gelirlerinin kullanılıp kullanılmadığının da araştırılmasını istiyor.

YÜZLERCE İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmayla ilgili haberlerin yayımlanmasının ardından dikkat çekici sayıda erişim engeli kararı verildi. Free Web Turkey verilerine dayandırılan habere göre, 5 Ocak 2024’te Yavuz Usta ve Ece Pulaş’ın forex dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklanmasını konu alan 303 haber ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi.

Mağdurlar açısından böylece iki ayrı mücadele ortaya çıktı: Kaybettiklerini belirttikleri paraların geri alınması ve yaşadıklarının kamuoyuna duyurulması.

BULGARİSTAN VE KIRMIZI BÜLTEN

Dosyaları takip eden mağdurların iddiasına göre Yavuz Usta Bulgaristan’da bulunuyor ve kırmızı bültenle aranıyor.

Mağdurlar, Usta’nın Türkiye’ye getirilmesine yönelik işlemlerin hızlandırılmasını ve farklı şehirlerde devam eden yargı süreçlerinin daha fazla gecikmeden sonuçlandırılmasını istiyor.