GAZİANTEP SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.406
|Toplam Seçmen
|:
|1.383.866
|Açılan Sandık
|:
|4.269
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,89
|Kullanılan Oy
|:
|943.096
|Geçerli Oy
|:
|894.990
|Katılım Oranı
|:
|% 70,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATMA ŞAHİN
|% 38,44
|344.007
|CHP
|MUZAFFER ERTÜRK
|% 28,45
|254.624
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|% 16,94
|151.633
|DEM PARTİ
|SELMAN TUTUMLU
|% 5,08
|45.475
|DİĞER
|% 3,21
|28.754
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET PAMUK
|% 1,93
|17.264
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SAĞLAM
|% 1,7
|15.232
|SAADET
|AHMET CENGİZ
|% 1,33
|11.862
|HÜDA PAR
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|% 0,86
|7.699
|DEVA PARTİSİ
|EKREM KURT
|% 0,33
|2.966
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN KARABUDAK
|% 0,22
|1.949
|BTP
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|% 0,2
|1.761
|DP
|ABDÜLKADİR ÖZ
|% 0,12
|1.110
|DSP
|MEHMET BOZKURT
|% 0,12
|1.080
|TİP
|ÖMER ATALAY
|% 0,12
|1.045
|TKP
|FATMA YÜCETAŞ
|% 0,1
|909
|ANAP
|ÖNDER BEŞE
|% 0,1
|902
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖZCAN
|% 0,09
|845
|YTP
|SALİH SEZGİN
|% 0,09
|820
|MİLLET
|ALİ GALİP EMRULLAH
|% 0,08
|732
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|% 0,07
|644
|MİLLİ YOL
|OSMAN DOST
|% 0,07
|620
|AB PARTİ
|HÜSEYİN İNCE
|% 0,06
|509
|ABP
|AYFER AKAY
|% 0,06
|498
|HAK-PAR
|AYŞE ÇALIŞKAN
|% 0,05
|485
|AP
|MURAT DENİZ
|% 0,04
|378
|HKP
|DENİZ KORKMAZ
|% 0,04
|351
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT KARALAR
|% 0,04
|337
|TKH
|ABDULLAH TUTUŞ
|% 0,03
|272
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
|% 0,03
|227
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 33,27
|6.079
|YENİDEN REFAH
|HASAN DOĞRU
|% 22,61
|4.131
|CHP
|HÜSEYİN KILIÇ
|% 20,99
|3.835
|İYİ PARTİ
|ERDAL EKİNCİ
|% 9,47
|1.730
|DİĞER
|% 6,38
|1.165
|DEM PARTİ
|RİFAT DAĞDELEN
|% 3,08
|562
|BAĞIMSIZ
|MURAT İLİK
|% 1,24
|226
|SAADET
|REŞİT ÇELİK
|% 0,95
|173
|ANAP
|MEHMET CİHAN DEMİR
|% 0,81
|149
|ZAFER PARTİSİ
|RABİA SEÇKİN
|% 0,19
|35
|MİLLET
|ALİ EMRULLAH İNCEARIK
|% 0,19
|34
|BTP
|SEYDİ AHMET KARACA
|% 0,18
|33
|HÜDA PAR
|AHMET GÖRGEL
|% 0,16
|30
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÇINAR
|% 0,13
|23
|VATAN PARTİSİ
|ALİ GÖKÇAYIR
|% 0,09
|17
|DP
|TURGAY SARIOĞLU
|% 0,08
|15
|AB PARTİ
|EMİNE İLHAN
|% 0,07
|12
|GELECEK PARTİSİ
|ÖZLEM BALİM
|% 0,04
|8
|ABP
|RECAİ YEGEN
|% 0,04
|7
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM KOCA
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,15
|Katılım Oranı
|:
|% 80,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL VURAL
|% 34,35
|11.422
|CHP
|OKAN ÖZTÜRK
|% 29,72
|9.884
|YENİDEN REFAH
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|% 25,48
|8.474
|İYİ PARTİ
|HACER BÜLBÜL
|% 5,08
|1.689
|DİĞER
|% 2,04
|677
|DEM PARTİ
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|% 0,93
|311
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR YÜCEL
|% 0,72
|239
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|% 0,67
|222
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,16
|52
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN YILMAZ
|% 0,12
|41
|DSP
|NİYAZİ İNCEARIK
|% 0,12
|40
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ DEMİR
|% 0,11
|36
|ANAP
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|% 0,1
|34
|BTP
|ÖMER MURAT KARACA
|% 0,1
|32
|MİLLET
|MEHMET MUSTAFA YAKAR
|% 0,1
|32
|HKP
|KEMAL KAYA
|% 0,07
|25
|HAK-PAR
|İSMAİL AKDOĞAN
|% 0,07
|24
|VATAN PARTİSİ
|CUMA DAL
|% 0,06
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GÜZEL
|% 50,06
|3.194
|MHP
|BÜLENT TİRYAKİ
|% 44,38
|2.832
|İYİ PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 2,3
|147
|YENİDEN REFAH
|AHMET KILIÇPARLAR
|% 1,1
|70
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|% 0,41
|26
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN BALCI
|% 0,3
|19
|DEM PARTİ
|DİLAN COŞKUN
|% 0,28
|18
|MİLLET
|SABAHADDİN KARAKUŞ
|% 0,24
|15
|SAADET
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|% 0,22
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET YILMAZ
|% 0,2
|13
|DEVA PARTİSİ
|ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
|% 0,13
|8
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK
|% 0,11
|7
|ANAP
|GÖKHAN TOSUN
|% 0,09
|6
|DSP
|MUHAMMED DAĞCI
|% 0,09
|6
|BTP
|CAN AKIN
|% 0,03
|2
|DP
|GÖKHAN BÜYÜK
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|SEVGİ GÖREN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ DOĞAN
|% 37,1
|27.951
|AK PARTİ
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|% 32,18
|24.248
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|% 22,17
|16.702
|DİĞER
|% 2,65
|2.000
|DEM PARTİ
|YUSUF GÜLER
|% 2,04
|1.538
|İYİ PARTİ
|GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ
|% 0,94
|706
|SAADET
|ÖMER YILMAZ
|% 0,79
|595
|HÜDA PAR
|BAYRAM ÇAKAR
|% 0,68
|509
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞERİF KAYA
|% 0,35
|263
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHMERAN ŞEKER
|% 0,31
|233
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 0,22
|163
|DEVA PARTİSİ
|EROL ONGUR
|% 0,11
|80
|ANAP
|HASAN TOSUN
|% 0,1
|73
|DP
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|% 0,09
|71
|DSP
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|% 0,08
|63
|AP
|AYHAN ŞİMŞEK
|% 0,05
|41
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,05
|38
|VATAN PARTİSİ
|EMRAH YILDIZ
|% 0,04
|31
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL EMRULLAH
|% 0,03
|23
|BAĞIMSIZ
|ADNAN SÖNMEZ
|% 0,02
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILDIRIR
|% 47,32
|9.098
|YENİDEN REFAH
|HASAN DİLEK
|% 46,38
|8.918
|CHP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 2,79
|537
|DİĞER
|% 0,93
|179
|SAADET
|ERHAN ÖZÇOBAN
|% 0,5
|97
|DEM PARTİ
|MÜSLÜM DENİZHAN
|% 0,49
|95
|İYİ PARTİ
|İLHAN TEK
|% 0,43
|82
|ZAFER PARTİSİ
|YAĞMUR ALBAYRAM
|% 0,32
|62
|HÜDA PAR
|SAİT CİHANGİR
|% 0,24
|47
|DEVA PARTİSİ
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|% 0,18
|34
|ANAP
|ULAŞ GEZER
|% 0,13
|24
|DSP
|MUSTAFA BARNA
|% 0,08
|15
|BTP
|SÜLEYMAN KILINÇ
|% 0,08
|15
|DP
|KEREM YILMAZ
|% 0,05
|10
|VATAN PARTİSİ
|LEYLA DAL
|% 0,04
|8
|HKP
|ŞAHİN ÖZDEMİR
|% 0,02
|3
|MİLLET
|ASIM BARIK
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|BEKİR ÖZTEKİN
|% 37,44
|7.496
|MHP
|MEHMET SAİT KILIÇ
|% 32,27
|6.460
|CHP
|AHMET BOZGEYİK
|% 20,29
|4.062
|İYİ PARTİ
|MEHMET KILINÇ
|% 3,61
|722
|SAADET
|CEBBAR DİNÇ
|% 1,09
|219
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BOZKURT
|% 1,09
|218
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇAPKUR
|% 0,78
|157
|AP
|ZERAFETTİN YILDIRIM
|% 0,57
|114
|DEM PARTİ
|YILMAZ MELET
|% 0,45
|90
|BTP
|HASAN KURT
|% 0,37
|75
|DİĞER
|% 0,37
|75
|HÜDA PAR
|ADİL KÖK
|% 0,37
|74
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|% 0,31
|63
|DSP
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|% 0,22
|44
|ANAP
|EREN GÜLERİM
|% 0,18
|36
|DP
|SÜLEYMAN MERCAN
|% 0,18
|35
|MİLLET
|MEHMET EKİNCİ
|% 0,13
|25
|MİLLİ YOL
|ADNAN BOZKIROĞLU
|% 0,1
|20
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE BAKIŞGAN
|% 0,1
|19
|ABP
|HÜSEYİN BULUT
|% 0,08
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,95
|Katılım Oranı
|:
|% 67,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|% 55,24
|204.876
|CHP
|ARKIN BEREKETOĞLU
|% 21,66
|80.308
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖS
|% 9,22
|34.181
|DEM PARTİ
|YAKUP KOCA
|% 5,09
|18.894
|ZAFER PARTİSİ
|MİKAİL YILDIZ
|% 2,4
|8.882
|İYİ PARTİ
|IŞIL KULAKSIZ
|% 1,42
|5.269
|DİĞER
|% 0,99
|3.665
|SAADET
|YILMAZ SAĞÇETİN
|% 0,96
|3.576
|HÜDA PAR
|ORHAN HARAT
|% 0,7
|2.582
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜLYA DEMİR
|% 0,41
|1.532
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR SALTAN
|% 0,34
|1.275
|TİP
|HARUN YILDIRIM
|% 0,2
|736
|BTP
|ASLI GELDEÇ
|% 0,2
|727
|GELECEK PARTİSİ
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|% 0,2
|725
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM ÇIBIK
|% 0,19
|715
|DP
|ALİ GÜRLER
|% 0,17
|613
|TKP
|FATİ BAHAR
|% 0,15
|569
|DSP
|KENAN ERDEM
|% 0,11
|421
|MİLLET
|MEHMET AKAN
|% 0,09
|320
|ANAP
|EBRU ERSAN
|% 0,08
|305
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF GÖREN
|% 0,07
|262
|MİLLİ YOL
|ALİ DAL
|% 0,06
|232
|HKP
|MEHMET YÜCE
|% 0,05
|189
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,87
|Katılım Oranı
|:
|% 68,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UMUT YILMAZ
|% 39,4
|131.148
|AK PARTİ
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|% 25,74
|85.676
|YENİDEN REFAH
|KAMİL YAVUZER
|% 14,92
|49.650
|DEM PARTİ
|KEMAL İLİK
|% 6,1
|20.309
|DİĞER
|% 5,19
|17.272
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
|% 1,99
|6.619
|İYİ PARTİ
|SELAMİ DEMİRKOL
|% 1,61
|5.372
|SAADET
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|% 1,32
|4.402
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKURT
|% 1,16
|3.870
|ZAFER PARTİSİ
|ERMAN EBÇEM
|% 0,93
|3.081
|DEVA PARTİSİ
|OKAN KISACIK
|% 0,28
|926
|BTP
|HALİT BOZKURT
|% 0,24
|815
|BAĞIMSIZ
|MEHMET YILMAZ
|% 0,19
|648
|MEMLEKET
|ERCAN AKYOSUN
|% 0,15
|516
|DP
|OMAY KARAATA
|% 0,09
|301
|DSP
|CENGİZ BARNA
|% 0,08
|271
|ABP
|CEVDET SOLMAZ
|% 0,07
|233
|MİLLET
|METİN DERTLİ
|% 0,07
|229
|TİP
|TURGUT ÇELİK
|% 0,07
|222
|ANAP
|VAKIF DEMİR
|% 0,06
|198
|TKP
|DAMLA ÇINAR
|% 0,06
|195
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KIRAN
|% 0,06
|194
|BAĞIMSIZ
|MÜSLÜM ASLAN
|% 0,05
|159
|VATAN PARTİSİ
|SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU
|% 0,04
|148
|AP
|MUZAFFER PEKMEZCİ
|% 0,04
|118
|MİLLİ YOL
|AHMET BURAK KURT
|% 0,03
|86
|HKP
|HATİCE GÜL ESMER
|% 0,02
|81
|BAĞIMSIZ
|OSMAN BATMAN
|% 0,02
|80
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BÖLÜKLER
|% 0,02
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KAYA
|% 33,92
|4.107
|AK PARTİ
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|% 32,22
|3.901
|CHP
|BEKİR SAKAR
|% 29,16
|3.531
|SAADET
|FEVZİ KARAKAYA
|% 2,17
|263
|DİĞER
|% 1,97
|238
|İYİ PARTİ
|AHMET ÇAKMAK
|% 0,26
|31
|HÜDA PAR
|KENAN YÜKSEK
|% 0,1
|12
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN DAL
|% 0,09
|11
|ZAFER PARTİSİ
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|% 0,04
|5
|MİLLET
|ŞIH TAHİR TAŞDELEN
|% 0,02
|3
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÇAKMAK
|% 0,02
|2
|DSP
|RAMAZAN KILIÇ
|% 0,01
|1
|ABP
|EMİN AKAY
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN KOZAN
|% 0,01
|1
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP SON - Son Dakika
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, destek verenlere teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap eden Önal, herkesle birlikte olacağını ve kentin sorunlarının üstesinden geleceklerini belirtti. Konuşmanın ardından partililer, meşale yakıp marş söyledi. Kutlamaya CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer de katıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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