GAZİANTEP SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.406
Toplam Seçmen : 1.383.866
Açılan Sandık : 4.269
Açılan Sandık Oranı : % 96,89
Kullanılan Oy : 943.096
Geçerli Oy : 894.990
Katılım Oranı : % 70,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATMA ŞAHİN% 38,44344.007
CHPMUZAFFER ERTÜRK% 28,45254.624
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ YILMAZ% 16,94151.633
DEM PARTİSELMAN TUTUMLU% 5,0845.475
DİĞER% 3,2128.754
ZAFER PARTİSİMEHMET PAMUK% 1,9317.264
İYİ PARTİYAŞAR SAĞLAM% 1,715.232
SAADETAHMET CENGİZ% 1,3311.862
HÜDA PARMEHMET NAKŞİ ERAT% 0,867.699
DEVA PARTİSİEKREM KURT% 0,332.966
BAĞIMSIZRAMAZAN KARABUDAK% 0,221.949
BTPÖMER FARUK BOZTEPE% 0,21.761
DPABDÜLKADİR ÖZ% 0,121.110
DSPMEHMET BOZKURT% 0,121.080
TİPÖMER ATALAY% 0,121.045
TKPFATMA YÜCETAŞ% 0,1909
ANAPÖNDER BEŞE% 0,1902
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÖZCAN% 0,09845
YTPSALİH SEZGİN% 0,09820
MİLLETALİ GALİP EMRULLAH% 0,08732
VATAN PARTİSİMUSTAFA GÖKÇAYIR% 0,07644
MİLLİ YOLOSMAN DOST% 0,07620
AB PARTİHÜSEYİN İNCE% 0,06509
ABPAYFER AKAY% 0,06498
HAK-PARAYŞE ÇALIŞKAN% 0,05485
APMURAT DENİZ% 0,04378
HKPDENİZ KORKMAZ% 0,04351
BAĞIMSIZMAHMUT KARALAR% 0,04337
TKHABDULLAH TUTUŞ% 0,03272
BAĞIMSIZHASAN ŞAHİN KARACAOĞLU% 0,03227
ARABAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖZDEMİR% 33,276.079
YENİDEN REFAHHASAN DOĞRU% 22,614.131
CHPHÜSEYİN KILIÇ% 20,993.835
İYİ PARTİERDAL EKİNCİ% 9,471.730
DİĞER% 6,381.165
DEM PARTİRİFAT DAĞDELEN% 3,08562
BAĞIMSIZMURAT İLİK% 1,24226
SAADETREŞİT ÇELİK% 0,95173
ANAPMEHMET CİHAN DEMİR% 0,81149
ZAFER PARTİSİRABİA SEÇKİN% 0,1935
MİLLETALİ EMRULLAH İNCEARIK% 0,1934
BTPSEYDİ AHMET KARACA% 0,1833
HÜDA PARAHMET GÖRGEL% 0,1630
DEVA PARTİSİMEHMET ÇINAR% 0,1323
VATAN PARTİSİALİ GÖKÇAYIR% 0,0917
DPTURGAY SARIOĞLU% 0,0815
AB PARTİEMİNE İLHAN% 0,0712
GELECEK PARTİSİÖZLEM BALİM% 0,048
ABPRECAİ YEGEN% 0,047
BAĞIMSIZİBRAHİM KOCA% 0,035
İSLAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,15
Katılım Oranı : % 80,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL VURAL% 34,3511.422
CHPOKAN ÖZTÜRK% 29,729.884
YENİDEN REFAHMURAT MUSTAFA SELİMOĞLU% 25,488.474
İYİ PARTİHACER BÜLBÜL% 5,081.689
DİĞER% 2,04677
DEM PARTİMEHMET GÜLLÜ AYDIN% 0,93311
DEVA PARTİSİBEKİR YÜCEL% 0,72239
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÖZTÜRK% 0,67222
HÜDA PARMEHMET ŞİMŞEK% 0,1652
BAĞIMSIZSÜLEYMAN YILMAZ% 0,1241
DSPNİYAZİ İNCEARIK% 0,1240
GELECEK PARTİSİALİ DEMİR% 0,1136
ANAPHATİCE SİBEL ÖLÇAL% 0,134
BTPÖMER MURAT KARACA% 0,132
MİLLETMEHMET MUSTAFA YAKAR% 0,132
HKPKEMAL KAYA% 0,0725
HAK-PARİSMAİL AKDOĞAN% 0,0724
VATAN PARTİSİCUMA DAL% 0,0620
KARKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜZEL% 50,063.194
MHPBÜLENT TİRYAKİ% 44,382.832
İYİ PARTİMEHMET POLAT% 2,3147
YENİDEN REFAHAHMET KILIÇPARLAR% 1,170
HÜDA PARALİ KEMAL KILIÇPARLAR% 0,4126
ZAFER PARTİSİNİLGÜN BALCI% 0,319
DEM PARTİDİLAN COŞKUN% 0,2818
MİLLETSABAHADDİN KARAKUŞ% 0,2415
SAADETABDULLAH ÖZTÜRK% 0,2214
BÜYÜK BİRLİKAHMET YILMAZ% 0,213
DEVA PARTİSİORUÇ FATİH ERBİLİCİ% 0,138
GELECEK PARTİSİMEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK% 0,117
ANAPGÖKHAN TOSUN% 0,096
DSPMUHAMMED DAĞCI% 0,096
BTPCAN AKIN% 0,032
DPGÖKHAN BÜYÜK% 0,032
VATAN PARTİSİSEVGİ GÖREN% 0,032
NİZİP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ DOĞAN% 37,127.951
AK PARTİHACİ FEVZİ AKDOĞAN% 32,1824.248
YENİDEN REFAHMUSTAFA DOKTOROĞLU% 22,1716.702
DİĞER% 2,652.000
DEM PARTİYUSUF GÜLER% 2,041.538
İYİ PARTİGİZEM BÜŞRA BİLGİÇ% 0,94706
SAADETÖMER YILMAZ% 0,79595
HÜDA PARBAYRAM ÇAKAR% 0,68509
BÜYÜK BİRLİKŞERİF KAYA% 0,35263
ZAFER PARTİSİŞAHMERAN ŞEKER% 0,31233
GELECEK PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,22163
DEVA PARTİSİEROL ONGUR% 0,1180
ANAPHASAN TOSUN% 0,173
DPAHMET HAKAN AKFIRAT% 0,0971
DSPHÜSEYİN TOPALOĞLU% 0,0863
APAYHAN ŞİMŞEK% 0,0541
BTPENES BOZKURT% 0,0538
VATAN PARTİSİEMRAH YILDIZ% 0,0431
MİLLETİBRAHİM HALİL EMRULLAH% 0,0323
BAĞIMSIZADNAN SÖNMEZ% 0,0212
NURDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILDIRIR% 47,329.098
YENİDEN REFAHHASAN DİLEK% 46,388.918
CHPMUSTAFA ÇETİN% 2,79537
DİĞER% 0,93179
SAADETERHAN ÖZÇOBAN% 0,597
DEM PARTİMÜSLÜM DENİZHAN% 0,4995
İYİ PARTİİLHAN TEK% 0,4382
ZAFER PARTİSİYAĞMUR ALBAYRAM% 0,3262
HÜDA PARSAİT CİHANGİR% 0,2447
DEVA PARTİSİRUKİYE KILIÇKIRAN% 0,1834
ANAPULAŞ GEZER% 0,1324
DSPMUSTAFA BARNA% 0,0815
BTPSÜLEYMAN KILINÇ% 0,0815
DPKEREM YILMAZ% 0,0510
VATAN PARTİSİLEYLA DAL% 0,048
HKPŞAHİN ÖZDEMİR% 0,023
MİLLETASIM BARIK% 0,023
OĞUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHBEKİR ÖZTEKİN% 37,447.496
MHPMEHMET SAİT KILIÇ% 32,276.460
CHPAHMET BOZGEYİK% 20,294.062
İYİ PARTİMEHMET KILINÇ% 3,61722
SAADETCEBBAR DİNÇ% 1,09219
DEVA PARTİSİMEHMET BOZKURT% 1,09218
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇAPKUR% 0,78157
APZERAFETTİN YILDIRIM% 0,57114
DEM PARTİYILMAZ MELET% 0,4590
BTPHASAN KURT% 0,3775
DİĞER% 0,3775
HÜDA PARADİL KÖK% 0,3774
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN TAŞDEMİR% 0,3163
DSPYAKUP ÖZTÜRKMEN% 0,2244
ANAPEREN GÜLERİM% 0,1836
DPSÜLEYMAN MERCAN% 0,1835
MİLLETMEHMET EKİNCİ% 0,1325
MİLLİ YOLADNAN BOZKIROĞLU% 0,120
VATAN PARTİSİAYŞE BAKIŞGAN% 0,119
ABPHÜSEYİN BULUT% 0,0815
ŞAHİNBEY

Açılan Sandık Oranı : % 94,95
Katılım Oranı : % 67,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU% 55,24204.876
CHPARKIN BEREKETOĞLU% 21,6680.308
YENİDEN REFAHMEHMET ÖS% 9,2234.181
DEM PARTİYAKUP KOCA% 5,0918.894
ZAFER PARTİSİMİKAİL YILDIZ% 2,48.882
İYİ PARTİIŞIL KULAKSIZ% 1,425.269
DİĞER% 0,993.665
SAADETYILMAZ SAĞÇETİN% 0,963.576
HÜDA PARORHAN HARAT% 0,72.582
BÜYÜK BİRLİKHÜLYA DEMİR% 0,411.532
DEVA PARTİSİBEKİR SALTAN% 0,341.275
TİPHARUN YILDIRIM% 0,2736
BTPASLI GELDEÇ% 0,2727
GELECEK PARTİSİSAVAŞ SABRİ ONGUR% 0,2725
MEMLEKETHALİL İBRAHİM ÇIBIK% 0,19715
DPALİ GÜRLER% 0,17613
TKPFATİ BAHAR% 0,15569
DSPKENAN ERDEM% 0,11421
MİLLETMEHMET AKAN% 0,09320
ANAPEBRU ERSAN% 0,08305
VATAN PARTİSİYUSUF GÖREN% 0,07262
MİLLİ YOLALİ DAL% 0,06232
HKPMEHMET YÜCE% 0,05189
ŞEHİTKAMİL

Açılan Sandık Oranı : % 96,87
Katılım Oranı : % 68,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUMUT YILMAZ% 39,4131.148
AK PARTİMUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU% 25,7485.676
YENİDEN REFAHKAMİL YAVUZER% 14,9249.650
DEM PARTİKEMAL İLİK% 6,120.309
DİĞER% 5,1917.272
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VAHDETTİN YÜKSEL% 1,996.619
İYİ PARTİSELAMİ DEMİRKOL% 1,615.372
SAADETMEHMET HAYRİ KAMALI% 1,324.402
HÜDA PARMUSTAFA KARAKURT% 1,163.870
ZAFER PARTİSİERMAN EBÇEM% 0,933.081
DEVA PARTİSİOKAN KISACIK% 0,28926
BTPHALİT BOZKURT% 0,24815
BAĞIMSIZMEHMET YILMAZ% 0,19648
MEMLEKETERCAN AKYOSUN% 0,15516
DPOMAY KARAATA% 0,09301
DSPCENGİZ BARNA% 0,08271
ABPCEVDET SOLMAZ% 0,07233
MİLLETMETİN DERTLİ% 0,07229
TİPTURGUT ÇELİK% 0,07222
ANAPVAKIF DEMİR% 0,06198
TKPDAMLA ÇINAR% 0,06195
BAĞIMSIZHÜSEYİN KIRAN% 0,06194
BAĞIMSIZMÜSLÜM ASLAN% 0,05159
VATAN PARTİSİSİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU% 0,04148
APMUZAFFER PEKMEZCİ% 0,04118
MİLLİ YOLAHMET BURAK KURT% 0,0386
HKPHATİCE GÜL ESMER% 0,0281
BAĞIMSIZOSMAN BATMAN% 0,0280
BAĞIMSIZYUSUF BÖLÜKLER% 0,0260
YAVUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KAYA% 33,924.107
AK PARTİMUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU% 32,223.901
CHPBEKİR SAKAR% 29,163.531
SAADETFEVZİ KARAKAYA% 2,17263
DİĞER% 1,97238
İYİ PARTİAHMET ÇAKMAK% 0,2631
HÜDA PARKENAN YÜKSEK% 0,112
DEVA PARTİSİHÜSEYİN DAL% 0,0911
ZAFER PARTİSİRAMAZAN BURAK ATEŞ% 0,045
MİLLETŞIH TAHİR TAŞDELEN% 0,023
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÇAKMAK% 0,022
DSPRAMAZAN KILIÇ% 0,011
ABPEMİN AKAY% 0,011
VATAN PARTİSİHÜSEYİN KOZAN% 0,011

Kaynak: AA

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