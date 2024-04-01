GAZİANTEP SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.406
|Toplam Seçmen
|:
|1.383.866
|Açılan Sandık
|:
|4.368
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,14
|Kullanılan Oy
|:
|958.985
|Geçerli Oy
|:
|907.892
|Katılım Oranı
|:
|% 69,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATMA ŞAHİN
|% 38,54
|349.929
|CHP
|MUZAFFER ERTÜRK
|% 28,29
|256.827
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|% 17,04
|154.673
|DEM PARTİ
|SELMAN TUTUMLU
|% 5,27
|47.883
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET PAMUK
|% 2,2
|19.937
|DİĞER
|% 1,99
|18.047
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SAĞLAM
|% 1,71
|15.541
|SAADET
|AHMET CENGİZ
|% 1,37
|12.462
|HÜDA PAR
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|% 1,07
|9.691
|DEVA PARTİSİ
|EKREM KURT
|% 0,4
|3.613
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN KARABUDAK
|% 0,26
|2.400
|BTP
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|% 0,25
|2.240
|DP
|ABDÜLKADİR ÖZ
|% 0,15
|1.348
|DSP
|MEHMET BOZKURT
|% 0,14
|1.284
|TİP
|ÖMER ATALAY
|% 0,14
|1.276
|YTP
|SALİH SEZGİN
|% 0,14
|1.246
|TKP
|FATMA YÜCETAŞ
|% 0,12
|1.125
|ANAP
|ÖNDER BEŞE
|% 0,12
|1.047
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖZCAN
|% 0,11
|1.035
|MİLLET
|ALİ GALİP EMRULLAH
|% 0,1
|887
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|% 0,08
|764
|MİLLİ YOL
|OSMAN DOST
|% 0,08
|732
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT KARALAR
|% 0,07
|638
|AB PARTİ
|HÜSEYİN İNCE
|% 0,07
|623
|ABP
|AYFER AKAY
|% 0,06
|577
|HAK-PAR
|AYŞE ÇALIŞKAN
|% 0,06
|558
|AP
|MURAT DENİZ
|% 0,05
|457
|HKP
|DENİZ KORKMAZ
|% 0,05
|427
|TKH
|ABDULLAH TUTUŞ
|% 0,04
|334
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
|% 0,03
|291
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 33,34
|5.956
|YENİDEN REFAH
|HASAN DOĞRU
|% 24
|4.288
|CHP
|HÜSEYİN KILIÇ
|% 22,19
|3.965
|İYİ PARTİ
|ERDAL EKİNCİ
|% 11,02
|1.969
|DEM PARTİ
|RİFAT DAĞDELEN
|% 3,26
|583
|BAĞIMSIZ
|MURAT İLİK
|% 1,65
|294
|DİĞER
|% 1,56
|278
|ANAP
|MEHMET CİHAN DEMİR
|% 0,85
|152
|SAADET
|REŞİT ÇELİK
|% 0,64
|114
|BTP
|SEYDİ AHMET KARACA
|% 0,25
|44
|ZAFER PARTİSİ
|RABİA SEÇKİN
|% 0,22
|40
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÇINAR
|% 0,22
|39
|HÜDA PAR
|AHMET GÖRGEL
|% 0,21
|37
|MİLLET
|ALİ EMRULLAH İNCEARIK
|% 0,2
|36
|DP
|TURGAY SARIOĞLU
|% 0,09
|17
|VATAN PARTİSİ
|ALİ GÖKÇAYIR
|% 0,09
|16
|GELECEK PARTİSİ
|ÖZLEM BALİM
|% 0,07
|12
|AB PARTİ
|EMİNE İLHAN
|% 0,07
|12
|ABP
|RECAİ YEGEN
|% 0,04
|7
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM KOCA
|% 0,03
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,77
|Katılım Oranı
|:
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL VURAL
|% 34,2
|11.502
|CHP
|OKAN ÖZTÜRK
|% 29,84
|10.037
|YENİDEN REFAH
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|% 25,34
|8.523
|İYİ PARTİ
|HACER BÜLBÜL
|% 5,34
|1.797
|DİĞER
|% 1,8
|606
|DEM PARTİ
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|% 0,97
|327
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR YÜCEL
|% 0,74
|249
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|% 0,68
|229
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,17
|58
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN YILMAZ
|% 0,13
|44
|DSP
|NİYAZİ İNCEARIK
|% 0,13
|43
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ DEMİR
|% 0,12
|41
|ANAP
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|% 0,11
|37
|MİLLET
|MEHMET MUSTAFA YAKAR
|% 0,11
|36
|BTP
|ÖMER MURAT KARACA
|% 0,1
|33
|HKP
|KEMAL KAYA
|% 0,08
|26
|HAK-PAR
|İSMAİL AKDOĞAN
|% 0,08
|25
|VATAN PARTİSİ
|CUMA DAL
|% 0,06
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GÜZEL
|% 50,06
|3.194
|MHP
|BÜLENT TİRYAKİ
|% 44,38
|2.832
|İYİ PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 2,3
|147
|YENİDEN REFAH
|AHMET KILIÇPARLAR
|% 1,1
|70
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|% 0,41
|26
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN BALCI
|% 0,3
|19
|DEM PARTİ
|DİLAN COŞKUN
|% 0,28
|18
|MİLLET
|SABAHADDİN KARAKUŞ
|% 0,24
|15
|SAADET
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|% 0,22
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET YILMAZ
|% 0,2
|13
|DEVA PARTİSİ
|ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
|% 0,13
|8
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK
|% 0,11
|7
|ANAP
|GÖKHAN TOSUN
|% 0,09
|6
|DSP
|MUHAMMED DAĞCI
|% 0,09
|6
|BTP
|CAN AKIN
|% 0,03
|2
|DP
|GÖKHAN BÜYÜK
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|SEVGİ GÖREN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ DOĞAN
|% 37,78
|28.125
|AK PARTİ
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|% 31,95
|23.782
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|% 22,61
|16.829
|DEM PARTİ
|YUSUF GÜLER
|% 2,47
|1.838
|HÜDA PAR
|BAYRAM ÇAKAR
|% 1,04
|774
|SAADET
|ÖMER YILMAZ
|% 0,95
|709
|İYİ PARTİ
|GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ
|% 0,83
|615
|DİĞER
|% 0,64
|480
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHMERAN ŞEKER
|% 0,4
|301
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞERİF KAYA
|% 0,38
|282
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 0,18
|131
|DEVA PARTİSİ
|EROL ONGUR
|% 0,16
|120
|ANAP
|HASAN TOSUN
|% 0,12
|91
|DP
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|% 0,11
|81
|DSP
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|% 0,1
|77
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,09
|64
|AP
|AYHAN ŞİMŞEK
|% 0,08
|57
|VATAN PARTİSİ
|EMRAH YILDIZ
|% 0,04
|33
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL EMRULLAH
|% 0,04
|31
|BAĞIMSIZ
|ADNAN SÖNMEZ
|% 0,03
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILDIRIR
|% 47,59
|9.188
|YENİDEN REFAH
|HASAN DİLEK
|% 46,75
|9.025
|CHP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 2,64
|510
|SAADET
|ERHAN ÖZÇOBAN
|% 0,51
|98
|DEM PARTİ
|MÜSLÜM DENİZHAN
|% 0,47
|91
|DİĞER
|% 0,41
|80
|İYİ PARTİ
|İLHAN TEK
|% 0,41
|79
|ZAFER PARTİSİ
|YAĞMUR ALBAYRAM
|% 0,35
|67
|HÜDA PAR
|SAİT CİHANGİR
|% 0,25
|48
|DEVA PARTİSİ
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|% 0,17
|34
|ANAP
|ULAŞ GEZER
|% 0,13
|25
|DSP
|MUSTAFA BARNA
|% 0,1
|19
|BTP
|SÜLEYMAN KILINÇ
|% 0,08
|15
|DP
|KEREM YILMAZ
|% 0,06
|11
|VATAN PARTİSİ
|LEYLA DAL
|% 0,05
|9
|HKP
|ŞAHİN ÖZDEMİR
|% 0,02
|4
|MİLLET
|ASIM BARIK
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|BEKİR ÖZTEKİN
|% 37,44
|7.496
|MHP
|MEHMET SAİT KILIÇ
|% 32,26
|6.460
|CHP
|AHMET BOZGEYİK
|% 20,29
|4.062
|İYİ PARTİ
|MEHMET KILINÇ
|% 3,61
|722
|SAADET
|CEBBAR DİNÇ
|% 1,12
|225
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BOZKURT
|% 1,1
|221
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇAPKUR
|% 0,78
|157
|AP
|ZERAFETTİN YILDIRIM
|% 0,57
|114
|DEM PARTİ
|YILMAZ MELET
|% 0,45
|91
|BTP
|HASAN KURT
|% 0,37
|75
|HÜDA PAR
|ADİL KÖK
|% 0,37
|75
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|% 0,32
|64
|DİĞER
|% 0,31
|62
|DSP
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|% 0,22
|44
|ANAP
|EREN GÜLERİM
|% 0,19
|37
|DP
|SÜLEYMAN MERCAN
|% 0,18
|35
|MİLLET
|MEHMET EKİNCİ
|% 0,14
|27
|MİLLİ YOL
|ADNAN BOZKIROĞLU
|% 0,1
|20
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE BAKIŞGAN
|% 0,1
|20
|ABP
|HÜSEYİN BULUT
|% 0,08
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 66,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|% 55,27
|211.963
|CHP
|ARKIN BEREKETOĞLU
|% 21,48
|82.360
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖS
|% 9,35
|35.841
|DEM PARTİ
|YAKUP KOCA
|% 5,21
|19.971
|ZAFER PARTİSİ
|MİKAİL YILDIZ
|% 2,61
|10.028
|İYİ PARTİ
|IŞIL KULAKSIZ
|% 1,41
|5.405
|SAADET
|YILMAZ SAĞÇETİN
|% 1
|3.819
|HÜDA PAR
|ORHAN HARAT
|% 0,8
|3.070
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜLYA DEMİR
|% 0,43
|1.657
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR SALTAN
|% 0,4
|1.525
|GELECEK PARTİSİ
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|% 0,3
|1.158
|BTP
|ASLI GELDEÇ
|% 0,23
|898
|TİP
|HARUN YILDIRIM
|% 0,23
|882
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM ÇIBIK
|% 0,22
|860
|DP
|ALİ GÜRLER
|% 0,19
|724
|TKP
|FATİ BAHAR
|% 0,18
|682
|DİĞER
|% 0,14
|556
|DSP
|KENAN ERDEM
|% 0,14
|527
|MİLLET
|MEHMET AKAN
|% 0,1
|388
|ANAP
|EBRU ERSAN
|% 0,09
|334
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF GÖREN
|% 0,09
|330
|MİLLİ YOL
|ALİ DAL
|% 0,07
|284
|HKP
|MEHMET YÜCE
|% 0,06
|246
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,85
|Katılım Oranı
|:
|% 68,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UMUT YILMAZ
|% 39,48
|132.617
|AK PARTİ
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|% 25,83
|86.762
|YENİDEN REFAH
|KAMİL YAVUZER
|% 15,01
|50.409
|DEM PARTİ
|KEMAL İLİK
|% 6,07
|20.404
|DİĞER
|% 3,91
|13.133
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
|% 2,02
|6.772
|İYİ PARTİ
|SELAMİ DEMİRKOL
|% 1,59
|5.335
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKURT
|% 1,45
|4.882
|SAADET
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|% 1,33
|4.479
|ZAFER PARTİSİ
|ERMAN EBÇEM
|% 1,18
|3.976
|DEVA PARTİSİ
|OKAN KISACIK
|% 0,36
|1.209
|BTP
|HALİT BOZKURT
|% 0,33
|1.102
|BAĞIMSIZ
|MEHMET YILMAZ
|% 0,27
|893
|MEMLEKET
|ERCAN AKYOSUN
|% 0,19
|631
|DP
|OMAY KARAATA
|% 0,12
|417
|ABP
|CEVDET SOLMAZ
|% 0,1
|341
|DSP
|CENGİZ BARNA
|% 0,09
|317
|MİLLET
|METİN DERTLİ
|% 0,09
|288
|TİP
|TURGUT ÇELİK
|% 0,08
|273
|ANAP
|VAKIF DEMİR
|% 0,08
|260
|TKP
|DAMLA ÇINAR
|% 0,08
|256
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KIRAN
|% 0,07
|233
|VATAN PARTİSİ
|SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU
|% 0,06
|196
|BAĞIMSIZ
|MÜSLÜM ASLAN
|% 0,06
|193
|AP
|MUZAFFER PEKMEZCİ
|% 0,04
|150
|MİLLİ YOL
|AHMET BURAK KURT
|% 0,03
|104
|HKP
|HATİCE GÜL ESMER
|% 0,03
|102
|BAĞIMSIZ
|OSMAN BATMAN
|% 0,03
|86
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BÖLÜKLER
|% 0,02
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KAYA
|% 35,99
|4.383
|AK PARTİ
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|% 31,98
|3.894
|CHP
|BEKİR SAKAR
|% 29,45
|3.586
|DİĞER
|% 1,04
|127
|İYİ PARTİ
|AHMET ÇAKMAK
|% 0,5
|61
|SAADET
|FEVZİ KARAKAYA
|% 0,27
|33
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN DAL
|% 0,25
|31
|HÜDA PAR
|KENAN YÜKSEK
|% 0,18
|22
|ZAFER PARTİSİ
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|% 0,11
|13
|ABP
|EMİN AKAY
|% 0,05
|6
|MİLLET
|ŞIH TAHİR TAŞDELEN
|% 0,04
|5
|DSP
|RAMAZAN KILIÇ
|% 0,03
|4
|ANAP
|VAKKAS DEMİR
|% 0,03
|3
|BTP
|ÖMER ÖKELİ
|% 0,03
|3
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÇAKMAK
|% 0,03
|3
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN KOZAN
|% 0,02
|3
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP SON - Son Dakika
Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Önal kazandı. Önal, seçim zaferinin ardından vatandaşlara hitap ederek, Kırıkkale'nin sorunlarını çözmek için burada olduğunu belirtti.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
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