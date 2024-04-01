GAZİANTEP SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:14  Güncelleme: 02:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.406
Toplam Seçmen : 1.383.866
Açılan Sandık : 4.368
Açılan Sandık Oranı : % 99,14
Kullanılan Oy : 958.985
Geçerli Oy : 907.892
Katılım Oranı : % 69,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATMA ŞAHİN% 38,54349.929
CHPMUZAFFER ERTÜRK% 28,29256.827
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ YILMAZ% 17,04154.673
DEM PARTİSELMAN TUTUMLU% 5,2747.883
ZAFER PARTİSİMEHMET PAMUK% 2,219.937
DİĞER% 1,9918.047
İYİ PARTİYAŞAR SAĞLAM% 1,7115.541
SAADETAHMET CENGİZ% 1,3712.462
HÜDA PARMEHMET NAKŞİ ERAT% 1,079.691
DEVA PARTİSİEKREM KURT% 0,43.613
BAĞIMSIZRAMAZAN KARABUDAK% 0,262.400
BTPÖMER FARUK BOZTEPE% 0,252.240
DPABDÜLKADİR ÖZ% 0,151.348
DSPMEHMET BOZKURT% 0,141.284
TİPÖMER ATALAY% 0,141.276
YTPSALİH SEZGİN% 0,141.246
TKPFATMA YÜCETAŞ% 0,121.125
ANAPÖNDER BEŞE% 0,121.047
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÖZCAN% 0,111.035
MİLLETALİ GALİP EMRULLAH% 0,1887
VATAN PARTİSİMUSTAFA GÖKÇAYIR% 0,08764
MİLLİ YOLOSMAN DOST% 0,08732
BAĞIMSIZMAHMUT KARALAR% 0,07638
AB PARTİHÜSEYİN İNCE% 0,07623
ABPAYFER AKAY% 0,06577
HAK-PARAYŞE ÇALIŞKAN% 0,06558
APMURAT DENİZ% 0,05457
HKPDENİZ KORKMAZ% 0,05427
TKHABDULLAH TUTUŞ% 0,04334
BAĞIMSIZHASAN ŞAHİN KARACAOĞLU% 0,03291
ARABAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖZDEMİR% 33,345.956
YENİDEN REFAHHASAN DOĞRU% 244.288
CHPHÜSEYİN KILIÇ% 22,193.965
İYİ PARTİERDAL EKİNCİ% 11,021.969
DEM PARTİRİFAT DAĞDELEN% 3,26583
BAĞIMSIZMURAT İLİK% 1,65294
DİĞER% 1,56278
ANAPMEHMET CİHAN DEMİR% 0,85152
SAADETREŞİT ÇELİK% 0,64114
BTPSEYDİ AHMET KARACA% 0,2544
ZAFER PARTİSİRABİA SEÇKİN% 0,2240
DEVA PARTİSİMEHMET ÇINAR% 0,2239
HÜDA PARAHMET GÖRGEL% 0,2137
MİLLETALİ EMRULLAH İNCEARIK% 0,236
DPTURGAY SARIOĞLU% 0,0917
VATAN PARTİSİALİ GÖKÇAYIR% 0,0916
GELECEK PARTİSİÖZLEM BALİM% 0,0712
AB PARTİEMİNE İLHAN% 0,0712
ABPRECAİ YEGEN% 0,047
BAĞIMSIZİBRAHİM KOCA% 0,036
İSLAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,77
Katılım Oranı : % 80,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL VURAL% 34,211.502
CHPOKAN ÖZTÜRK% 29,8410.037
YENİDEN REFAHMURAT MUSTAFA SELİMOĞLU% 25,348.523
İYİ PARTİHACER BÜLBÜL% 5,341.797
DİĞER% 1,8606
DEM PARTİMEHMET GÜLLÜ AYDIN% 0,97327
DEVA PARTİSİBEKİR YÜCEL% 0,74249
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÖZTÜRK% 0,68229
HÜDA PARMEHMET ŞİMŞEK% 0,1758
BAĞIMSIZSÜLEYMAN YILMAZ% 0,1344
DSPNİYAZİ İNCEARIK% 0,1343
GELECEK PARTİSİALİ DEMİR% 0,1241
ANAPHATİCE SİBEL ÖLÇAL% 0,1137
MİLLETMEHMET MUSTAFA YAKAR% 0,1136
BTPÖMER MURAT KARACA% 0,133
HKPKEMAL KAYA% 0,0826
HAK-PARİSMAİL AKDOĞAN% 0,0825
VATAN PARTİSİCUMA DAL% 0,0620
KARKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜZEL% 50,063.194
MHPBÜLENT TİRYAKİ% 44,382.832
İYİ PARTİMEHMET POLAT% 2,3147
YENİDEN REFAHAHMET KILIÇPARLAR% 1,170
HÜDA PARALİ KEMAL KILIÇPARLAR% 0,4126
ZAFER PARTİSİNİLGÜN BALCI% 0,319
DEM PARTİDİLAN COŞKUN% 0,2818
MİLLETSABAHADDİN KARAKUŞ% 0,2415
SAADETABDULLAH ÖZTÜRK% 0,2214
BÜYÜK BİRLİKAHMET YILMAZ% 0,213
DEVA PARTİSİORUÇ FATİH ERBİLİCİ% 0,138
GELECEK PARTİSİMEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK% 0,117
ANAPGÖKHAN TOSUN% 0,096
DSPMUHAMMED DAĞCI% 0,096
BTPCAN AKIN% 0,032
DPGÖKHAN BÜYÜK% 0,032
VATAN PARTİSİSEVGİ GÖREN% 0,032
NİZİP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ DOĞAN% 37,7828.125
AK PARTİHACİ FEVZİ AKDOĞAN% 31,9523.782
YENİDEN REFAHMUSTAFA DOKTOROĞLU% 22,6116.829
DEM PARTİYUSUF GÜLER% 2,471.838
HÜDA PARBAYRAM ÇAKAR% 1,04774
SAADETÖMER YILMAZ% 0,95709
İYİ PARTİGİZEM BÜŞRA BİLGİÇ% 0,83615
DİĞER% 0,64480
ZAFER PARTİSİŞAHMERAN ŞEKER% 0,4301
BÜYÜK BİRLİKŞERİF KAYA% 0,38282
GELECEK PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,18131
DEVA PARTİSİEROL ONGUR% 0,16120
ANAPHASAN TOSUN% 0,1291
DPAHMET HAKAN AKFIRAT% 0,1181
DSPHÜSEYİN TOPALOĞLU% 0,177
BTPENES BOZKURT% 0,0964
APAYHAN ŞİMŞEK% 0,0857
VATAN PARTİSİEMRAH YILDIZ% 0,0433
MİLLETİBRAHİM HALİL EMRULLAH% 0,0431
BAĞIMSIZADNAN SÖNMEZ% 0,0323
NURDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILDIRIR% 47,599.188
YENİDEN REFAHHASAN DİLEK% 46,759.025
CHPMUSTAFA ÇETİN% 2,64510
SAADETERHAN ÖZÇOBAN% 0,5198
DEM PARTİMÜSLÜM DENİZHAN% 0,4791
DİĞER% 0,4180
İYİ PARTİİLHAN TEK% 0,4179
ZAFER PARTİSİYAĞMUR ALBAYRAM% 0,3567
HÜDA PARSAİT CİHANGİR% 0,2548
DEVA PARTİSİRUKİYE KILIÇKIRAN% 0,1734
ANAPULAŞ GEZER% 0,1325
DSPMUSTAFA BARNA% 0,119
BTPSÜLEYMAN KILINÇ% 0,0815
DPKEREM YILMAZ% 0,0611
VATAN PARTİSİLEYLA DAL% 0,059
HKPŞAHİN ÖZDEMİR% 0,024
MİLLETASIM BARIK% 0,013
OĞUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHBEKİR ÖZTEKİN% 37,447.496
MHPMEHMET SAİT KILIÇ% 32,266.460
CHPAHMET BOZGEYİK% 20,294.062
İYİ PARTİMEHMET KILINÇ% 3,61722
SAADETCEBBAR DİNÇ% 1,12225
DEVA PARTİSİMEHMET BOZKURT% 1,1221
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇAPKUR% 0,78157
APZERAFETTİN YILDIRIM% 0,57114
DEM PARTİYILMAZ MELET% 0,4591
BTPHASAN KURT% 0,3775
HÜDA PARADİL KÖK% 0,3775
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN TAŞDEMİR% 0,3264
DİĞER% 0,3162
DSPYAKUP ÖZTÜRKMEN% 0,2244
ANAPEREN GÜLERİM% 0,1937
DPSÜLEYMAN MERCAN% 0,1835
MİLLETMEHMET EKİNCİ% 0,1427
MİLLİ YOLADNAN BOZKIROĞLU% 0,120
VATAN PARTİSİAYŞE BAKIŞGAN% 0,120
ABPHÜSEYİN BULUT% 0,0815
ŞAHİNBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 66,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU% 55,27211.963
CHPARKIN BEREKETOĞLU% 21,4882.360
YENİDEN REFAHMEHMET ÖS% 9,3535.841
DEM PARTİYAKUP KOCA% 5,2119.971
ZAFER PARTİSİMİKAİL YILDIZ% 2,6110.028
İYİ PARTİIŞIL KULAKSIZ% 1,415.405
SAADETYILMAZ SAĞÇETİN% 13.819
HÜDA PARORHAN HARAT% 0,83.070
BÜYÜK BİRLİKHÜLYA DEMİR% 0,431.657
DEVA PARTİSİBEKİR SALTAN% 0,41.525
GELECEK PARTİSİSAVAŞ SABRİ ONGUR% 0,31.158
BTPASLI GELDEÇ% 0,23898
TİPHARUN YILDIRIM% 0,23882
MEMLEKETHALİL İBRAHİM ÇIBIK% 0,22860
DPALİ GÜRLER% 0,19724
TKPFATİ BAHAR% 0,18682
DİĞER% 0,14556
DSPKENAN ERDEM% 0,14527
MİLLETMEHMET AKAN% 0,1388
ANAPEBRU ERSAN% 0,09334
VATAN PARTİSİYUSUF GÖREN% 0,09330
MİLLİ YOLALİ DAL% 0,07284
HKPMEHMET YÜCE% 0,06246
ŞEHİTKAMİL

Açılan Sandık Oranı : % 97,85
Katılım Oranı : % 68,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUMUT YILMAZ% 39,48132.617
AK PARTİMUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU% 25,8386.762
YENİDEN REFAHKAMİL YAVUZER% 15,0150.409
DEM PARTİKEMAL İLİK% 6,0720.404
DİĞER% 3,9113.133
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VAHDETTİN YÜKSEL% 2,026.772
İYİ PARTİSELAMİ DEMİRKOL% 1,595.335
HÜDA PARMUSTAFA KARAKURT% 1,454.882
SAADETMEHMET HAYRİ KAMALI% 1,334.479
ZAFER PARTİSİERMAN EBÇEM% 1,183.976
DEVA PARTİSİOKAN KISACIK% 0,361.209
BTPHALİT BOZKURT% 0,331.102
BAĞIMSIZMEHMET YILMAZ% 0,27893
MEMLEKETERCAN AKYOSUN% 0,19631
DPOMAY KARAATA% 0,12417
ABPCEVDET SOLMAZ% 0,1341
DSPCENGİZ BARNA% 0,09317
MİLLETMETİN DERTLİ% 0,09288
TİPTURGUT ÇELİK% 0,08273
ANAPVAKIF DEMİR% 0,08260
TKPDAMLA ÇINAR% 0,08256
BAĞIMSIZHÜSEYİN KIRAN% 0,07233
VATAN PARTİSİSİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU% 0,06196
BAĞIMSIZMÜSLÜM ASLAN% 0,06193
APMUZAFFER PEKMEZCİ% 0,04150
MİLLİ YOLAHMET BURAK KURT% 0,03104
HKPHATİCE GÜL ESMER% 0,03102
BAĞIMSIZOSMAN BATMAN% 0,0386
BAĞIMSIZYUSUF BÖLÜKLER% 0,0281
YAVUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KAYA% 35,994.383
AK PARTİMUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU% 31,983.894
CHPBEKİR SAKAR% 29,453.586
DİĞER% 1,04127
İYİ PARTİAHMET ÇAKMAK% 0,561
SAADETFEVZİ KARAKAYA% 0,2733
DEVA PARTİSİHÜSEYİN DAL% 0,2531
HÜDA PARKENAN YÜKSEK% 0,1822
ZAFER PARTİSİRAMAZAN BURAK ATEŞ% 0,1113
ABPEMİN AKAY% 0,056
MİLLETŞIH TAHİR TAŞDELEN% 0,045
DSPRAMAZAN KILIÇ% 0,034
ANAPVAKKAS DEMİR% 0,033
BTPÖMER ÖKELİ% 0,033
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÇAKMAK% 0,033
VATAN PARTİSİHÜSEYİN KOZAN% 0,023

Kaynak: AA

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