GAZİANTEP SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.406
|Toplam Seçmen
|:
|1.383.866
|Açılan Sandık
|:
|4.405
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,98
|Kullanılan Oy
|:
|979.206
|Geçerli Oy
|:
|923.640
|Katılım Oranı
|:
|% 70,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATMA ŞAHİN
|% 38,8
|358.398
|CHP
|MUZAFFER ERTÜRK
|% 28,11
|259.596
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ YILMAZ
|% 17,22
|159.078
|DEM PARTİ
|SELMAN TUTUMLU
|% 5,44
|50.282
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET PAMUK
|% 2,54
|23.464
|İYİ PARTİ
|YAŞAR SAĞLAM
|% 1,72
|15.909
|HÜDA PAR
|MEHMET NAKŞİ ERAT
|% 1,47
|13.574
|SAADET
|AHMET CENGİZ
|% 1,39
|12.800
|DEVA PARTİSİ
|EKREM KURT
|% 0,51
|4.719
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN KARABUDAK
|% 0,32
|2.982
|BTP
|ÖMER FARUK BOZTEPE
|% 0,31
|2.874
|DP
|ABDÜLKADİR ÖZ
|% 0,18
|1.666
|DSP
|MEHMET BOZKURT
|% 0,17
|1.595
|YTP
|SALİH SEZGİN
|% 0,17
|1.573
|TİP
|ÖMER ATALAY
|% 0,17
|1.570
|DİĞER
|% 0,17
|1.537
|TKP
|FATMA YÜCETAŞ
|% 0,15
|1.342
|ANAP
|ÖNDER BEŞE
|% 0,14
|1.304
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÖZCAN
|% 0,14
|1.291
|MİLLET
|ALİ GALİP EMRULLAH
|% 0,12
|1.123
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA GÖKÇAYIR
|% 0,11
|973
|MİLLİ YOL
|OSMAN DOST
|% 0,1
|881
|ABP
|AYFER AKAY
|% 0,09
|869
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT KARALAR
|% 0,09
|840
|AB PARTİ
|HÜSEYİN İNCE
|% 0,08
|759
|HAK-PAR
|AYŞE ÇALIŞKAN
|% 0,08
|726
|AP
|MURAT DENİZ
|% 0,06
|579
|HKP
|DENİZ KORKMAZ
|% 0,06
|524
|TKH
|ABDULLAH TUTUŞ
|% 0,05
|409
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU
|% 0,04
|403
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 32,97
|5.992
|YENİDEN REFAH
|HASAN DOĞRU
|% 26,16
|4.753
|CHP
|HÜSEYİN KILIÇ
|% 21,85
|3.970
|İYİ PARTİ
|ERDAL EKİNCİ
|% 11,21
|2.038
|DEM PARTİ
|RİFAT DAĞDELEN
|% 3,44
|625
|BAĞIMSIZ
|MURAT İLİK
|% 1,84
|335
|SAADET
|REŞİT ÇELİK
|% 0,67
|121
|BTP
|SEYDİ AHMET KARACA
|% 0,28
|51
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÇINAR
|% 0,25
|45
|ZAFER PARTİSİ
|RABİA SEÇKİN
|% 0,24
|44
|MİLLET
|ALİ EMRULLAH İNCEARIK
|% 0,24
|43
|HÜDA PAR
|AHMET GÖRGEL
|% 0,23
|42
|ANAP
|MEHMET CİHAN DEMİR
|% 0,17
|31
|GELECEK PARTİSİ
|ÖZLEM BALİM
|% 0,12
|22
|VATAN PARTİSİ
|ALİ GÖKÇAYIR
|% 0,09
|16
|AB PARTİ
|EMİNE İLHAN
|% 0,08
|14
|ABP
|RECAİ YEGEN
|% 0,07
|12
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM KOCA
|% 0,05
|9
|DP
|TURGAY SARIOĞLU
|% 0,04
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KEMAL VURAL
|% 33,95
|11.568
|CHP
|OKAN ÖZTÜRK
|% 30,68
|10.454
|YENİDEN REFAH
|MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU
|% 26
|8.861
|İYİ PARTİ
|HACER BÜLBÜL
|% 5,47
|1.864
|DEM PARTİ
|MEHMET GÜLLÜ AYDIN
|% 1,06
|361
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR YÜCEL
|% 0,81
|276
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|% 0,77
|261
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞİMŞEK
|% 0,21
|73
|DSP
|NİYAZİ İNCEARIK
|% 0,14
|49
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN YILMAZ
|% 0,14
|49
|HAK-PAR
|İSMAİL AKDOĞAN
|% 0,14
|46
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ DEMİR
|% 0,13
|43
|MİLLET
|MEHMET MUSTAFA YAKAR
|% 0,12
|41
|ANAP
|HATİCE SİBEL ÖLÇAL
|% 0,12
|40
|BTP
|ÖMER MURAT KARACA
|% 0,12
|40
|HKP
|KEMAL KAYA
|% 0,08
|28
|VATAN PARTİSİ
|CUMA DAL
|% 0,06
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA GÜZEL
|% 50,06
|3.194
|MHP
|BÜLENT TİRYAKİ
|% 44,38
|2.832
|İYİ PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 2,3
|147
|YENİDEN REFAH
|AHMET KILIÇPARLAR
|% 1,1
|70
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL KILIÇPARLAR
|% 0,41
|26
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN BALCI
|% 0,3
|19
|DEM PARTİ
|DİLAN COŞKUN
|% 0,28
|18
|MİLLET
|SABAHADDİN KARAKUŞ
|% 0,24
|15
|SAADET
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|% 0,22
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET YILMAZ
|% 0,2
|13
|DEVA PARTİSİ
|ORUÇ FATİH ERBİLİCİ
|% 0,13
|8
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK
|% 0,11
|7
|ANAP
|GÖKHAN TOSUN
|% 0,09
|6
|DSP
|MUHAMMED DAĞCI
|% 0,09
|6
|BTP
|CAN AKIN
|% 0,03
|2
|DP
|GÖKHAN BÜYÜK
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|SEVGİ GÖREN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ DOĞAN
|% 37,9
|28.182
|AK PARTİ
|HACİ FEVZİ AKDOĞAN
|% 31,88
|23.705
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DOKTOROĞLU
|% 22,91
|17.034
|DEM PARTİ
|YUSUF GÜLER
|% 2,59
|1.926
|HÜDA PAR
|BAYRAM ÇAKAR
|% 1,18
|879
|SAADET
|ÖMER YILMAZ
|% 0,95
|706
|İYİ PARTİ
|GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ
|% 0,8
|596
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHMERAN ŞEKER
|% 0,43
|321
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞERİF KAYA
|% 0,29
|215
|GELECEK PARTİSİ
|HASAN ŞİMŞEK
|% 0,21
|152
|DEVA PARTİSİ
|EROL ONGUR
|% 0,19
|139
|ANAP
|HASAN TOSUN
|% 0,13
|92
|DP
|AHMET HAKAN AKFIRAT
|% 0,12
|92
|DSP
|HÜSEYİN TOPALOĞLU
|% 0,12
|86
|BTP
|ENES BOZKURT
|% 0,09
|69
|AP
|AYHAN ŞİMŞEK
|% 0,08
|62
|VATAN PARTİSİ
|EMRAH YILDIZ
|% 0,05
|38
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL EMRULLAH
|% 0,05
|37
|BAĞIMSIZ
|ADNAN SÖNMEZ
|% 0,03
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILDIRIR
|% 47,17
|9.687
|YENİDEN REFAH
|HASAN DİLEK
|% 46,92
|9.636
|CHP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 2,74
|563
|SAADET
|ERHAN ÖZÇOBAN
|% 0,6
|122
|DEM PARTİ
|MÜSLÜM DENİZHAN
|% 0,54
|111
|İYİ PARTİ
|İLHAN TEK
|% 0,47
|97
|ZAFER PARTİSİ
|YAĞMUR ALBAYRAM
|% 0,43
|89
|HÜDA PAR
|SAİT CİHANGİR
|% 0,3
|61
|DEVA PARTİSİ
|RUKİYE KILIÇKIRAN
|% 0,24
|50
|ANAP
|ULAŞ GEZER
|% 0,17
|35
|BTP
|SÜLEYMAN KILINÇ
|% 0,1
|21
|DP
|KEREM YILMAZ
|% 0,1
|21
|DSP
|MUSTAFA BARNA
|% 0,09
|19
|VATAN PARTİSİ
|LEYLA DAL
|% 0,06
|13
|HKP
|ŞAHİN ÖZDEMİR
|% 0,04
|8
|MİLLET
|ASIM BARIK
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|BEKİR ÖZTEKİN
|% 37,44
|7.496
|MHP
|MEHMET SAİT KILIÇ
|% 32,25
|6.456
|CHP
|AHMET BOZGEYİK
|% 20,29
|4.062
|İYİ PARTİ
|MEHMET KILINÇ
|% 3,68
|736
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BOZKURT
|% 1,15
|231
|SAADET
|CEBBAR DİNÇ
|% 1,15
|231
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇAPKUR
|% 0,82
|165
|AP
|ZERAFETTİN YILDIRIM
|% 0,58
|116
|DEM PARTİ
|YILMAZ MELET
|% 0,46
|93
|HÜDA PAR
|ADİL KÖK
|% 0,39
|79
|BTP
|HASAN KURT
|% 0,38
|76
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN TAŞDEMİR
|% 0,35
|69
|DSP
|YAKUP ÖZTÜRKMEN
|% 0,23
|46
|ANAP
|EREN GÜLERİM
|% 0,21
|42
|DP
|SÜLEYMAN MERCAN
|% 0,19
|37
|MİLLET
|MEHMET EKİNCİ
|% 0,14
|27
|VATAN PARTİSİ
|AYŞE BAKIŞGAN
|% 0,11
|21
|MİLLİ YOL
|ADNAN BOZKIROĞLU
|% 0,1
|20
|ABP
|HÜSEYİN BULUT
|% 0,08
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 67,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU
|% 55,24
|216.163
|CHP
|ARKIN BEREKETOĞLU
|% 21,36
|83.583
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÖS
|% 9,37
|36.684
|DEM PARTİ
|YAKUP KOCA
|% 5,32
|20.817
|ZAFER PARTİSİ
|MİKAİL YILDIZ
|% 2,63
|10.310
|İYİ PARTİ
|IŞIL KULAKSIZ
|% 1,41
|5.526
|SAADET
|YILMAZ SAĞÇETİN
|% 1
|3.929
|HÜDA PAR
|ORHAN HARAT
|% 0,86
|3.374
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜLYA DEMİR
|% 0,43
|1.701
|DEVA PARTİSİ
|BEKİR SALTAN
|% 0,41
|1.599
|GELECEK PARTİSİ
|SAVAŞ SABRİ ONGUR
|% 0,31
|1.198
|BTP
|ASLI GELDEÇ
|% 0,24
|934
|MEMLEKET
|HALİL İBRAHİM ÇIBIK
|% 0,23
|910
|TİP
|HARUN YILDIRIM
|% 0,23
|905
|DP
|ALİ GÜRLER
|% 0,19
|746
|TKP
|FATİ BAHAR
|% 0,18
|699
|DSP
|KENAN ERDEM
|% 0,15
|570
|MİLLET
|MEHMET AKAN
|% 0,1
|404
|ANAP
|EBRU ERSAN
|% 0,09
|352
|VATAN PARTİSİ
|YUSUF GÖREN
|% 0,09
|349
|MİLLİ YOL
|ALİ DAL
|% 0,08
|294
|HKP
|MEHMET YÜCE
|% 0,07
|262
|DİĞER
|% 0,01
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,94
|Katılım Oranı
|:
|% 68,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|UMUT YILMAZ
|% 39,59
|135.484
|AK PARTİ
|MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU
|% 25,91
|88.657
|YENİDEN REFAH
|KAMİL YAVUZER
|% 15,32
|52.429
|DEM PARTİ
|KEMAL İLİK
|% 5,99
|20.486
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKURT
|% 2,48
|8.491
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL
|% 2,11
|7.207
|ZAFER PARTİSİ
|ERMAN EBÇEM
|% 1,79
|6.141
|İYİ PARTİ
|SELAMİ DEMİRKOL
|% 1,55
|5.309
|SAADET
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|% 1,33
|4.546
|DEVA PARTİSİ
|OKAN KISACIK
|% 0,63
|2.140
|BTP
|HALİT BOZKURT
|% 0,51
|1.739
|DİĞER
|% 0,45
|1.541
|BAĞIMSIZ
|MEHMET YILMAZ
|% 0,4
|1.386
|MEMLEKET
|ERCAN AKYOSUN
|% 0,3
|1.010
|DP
|OMAY KARAATA
|% 0,2
|668
|ABP
|CEVDET SOLMAZ
|% 0,15
|529
|DSP
|CENGİZ BARNA
|% 0,15
|522
|ANAP
|VAKIF DEMİR
|% 0,14
|478
|TİP
|TURGUT ÇELİK
|% 0,14
|468
|MİLLET
|METİN DERTLİ
|% 0,13
|457
|TKP
|DAMLA ÇINAR
|% 0,12
|421
|BAĞIMSIZ
|MÜSLÜM ASLAN
|% 0,11
|384
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KIRAN
|% 0,11
|379
|VATAN PARTİSİ
|SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU
|% 0,09
|314
|HKP
|HATİCE GÜL ESMER
|% 0,08
|276
|AP
|MUZAFFER PEKMEZCİ
|% 0,07
|245
|MİLLİ YOL
|AHMET BURAK KURT
|% 0,06
|192
|BAĞIMSIZ
|OSMAN BATMAN
|% 0,05
|155
|BAĞIMSIZ
|YUSUF BÖLÜKLER
|% 0,04
|150
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KAYA
|% 35,88
|4.483
|AK PARTİ
|MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU
|% 32,03
|4.001
|CHP
|BEKİR SAKAR
|% 29,19
|3.647
|İYİ PARTİ
|AHMET ÇAKMAK
|% 0,81
|101
|SAADET
|FEVZİ KARAKAYA
|% 0,6
|75
|HÜDA PAR
|KENAN YÜKSEK
|% 0,47
|59
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN DAL
|% 0,36
|45
|ZAFER PARTİSİ
|RAMAZAN BURAK ATEŞ
|% 0,23
|29
|ABP
|EMİN AKAY
|% 0,09
|11
|DSP
|RAMAZAN KILIÇ
|% 0,07
|9
|GELECEK PARTİSİ
|HÜSEYİN ÇAKMAK
|% 0,06
|8
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN KOZAN
|% 0,06
|7
|ANAP
|VAKKAS DEMİR
|% 0,05
|6
|BTP
|ÖMER ÖKELİ
|% 0,05
|6
|MİLLET
|ŞIH TAHİR TAŞDELEN
|% 0,05
|6
Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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