GAZİANTEP SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:56  Güncelleme: 04:57
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.406
Toplam Seçmen : 1.383.866
Açılan Sandık : 4.405
Açılan Sandık Oranı : % 99,98
Kullanılan Oy : 979.206
Geçerli Oy : 923.640
Katılım Oranı : % 70,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATMA ŞAHİN% 38,8358.398
CHPMUZAFFER ERTÜRK% 28,11259.596
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ YILMAZ% 17,22159.078
DEM PARTİSELMAN TUTUMLU% 5,4450.282
ZAFER PARTİSİMEHMET PAMUK% 2,5423.464
İYİ PARTİYAŞAR SAĞLAM% 1,7215.909
HÜDA PARMEHMET NAKŞİ ERAT% 1,4713.574
SAADETAHMET CENGİZ% 1,3912.800
DEVA PARTİSİEKREM KURT% 0,514.719
BAĞIMSIZRAMAZAN KARABUDAK% 0,322.982
BTPÖMER FARUK BOZTEPE% 0,312.874
DPABDÜLKADİR ÖZ% 0,181.666
DSPMEHMET BOZKURT% 0,171.595
YTPSALİH SEZGİN% 0,171.573
TİPÖMER ATALAY% 0,171.570
DİĞER% 0,171.537
TKPFATMA YÜCETAŞ% 0,151.342
ANAPÖNDER BEŞE% 0,141.304
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÖZCAN% 0,141.291
MİLLETALİ GALİP EMRULLAH% 0,121.123
VATAN PARTİSİMUSTAFA GÖKÇAYIR% 0,11973
MİLLİ YOLOSMAN DOST% 0,1881
ABPAYFER AKAY% 0,09869
BAĞIMSIZMAHMUT KARALAR% 0,09840
AB PARTİHÜSEYİN İNCE% 0,08759
HAK-PARAYŞE ÇALIŞKAN% 0,08726
APMURAT DENİZ% 0,06579
HKPDENİZ KORKMAZ% 0,06524
TKHABDULLAH TUTUŞ% 0,05409
BAĞIMSIZHASAN ŞAHİN KARACAOĞLU% 0,04403
ARABAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖZDEMİR% 32,975.992
YENİDEN REFAHHASAN DOĞRU% 26,164.753
CHPHÜSEYİN KILIÇ% 21,853.970
İYİ PARTİERDAL EKİNCİ% 11,212.038
DEM PARTİRİFAT DAĞDELEN% 3,44625
BAĞIMSIZMURAT İLİK% 1,84335
SAADETREŞİT ÇELİK% 0,67121
BTPSEYDİ AHMET KARACA% 0,2851
DEVA PARTİSİMEHMET ÇINAR% 0,2545
ZAFER PARTİSİRABİA SEÇKİN% 0,2444
MİLLETALİ EMRULLAH İNCEARIK% 0,2443
HÜDA PARAHMET GÖRGEL% 0,2342
ANAPMEHMET CİHAN DEMİR% 0,1731
GELECEK PARTİSİÖZLEM BALİM% 0,1222
VATAN PARTİSİALİ GÖKÇAYIR% 0,0916
AB PARTİEMİNE İLHAN% 0,0814
ABPRECAİ YEGEN% 0,0712
BAĞIMSIZİBRAHİM KOCA% 0,059
DPTURGAY SARIOĞLU% 0,048
İSLAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL VURAL% 33,9511.568
CHPOKAN ÖZTÜRK% 30,6810.454
YENİDEN REFAHMURAT MUSTAFA SELİMOĞLU% 268.861
İYİ PARTİHACER BÜLBÜL% 5,471.864
DEM PARTİMEHMET GÜLLÜ AYDIN% 1,06361
DEVA PARTİSİBEKİR YÜCEL% 0,81276
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÖZTÜRK% 0,77261
HÜDA PARMEHMET ŞİMŞEK% 0,2173
DSPNİYAZİ İNCEARIK% 0,1449
BAĞIMSIZSÜLEYMAN YILMAZ% 0,1449
HAK-PARİSMAİL AKDOĞAN% 0,1446
GELECEK PARTİSİALİ DEMİR% 0,1343
MİLLETMEHMET MUSTAFA YAKAR% 0,1241
ANAPHATİCE SİBEL ÖLÇAL% 0,1240
BTPÖMER MURAT KARACA% 0,1240
HKPKEMAL KAYA% 0,0828
VATAN PARTİSİCUMA DAL% 0,0621
KARKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜZEL% 50,063.194
MHPBÜLENT TİRYAKİ% 44,382.832
İYİ PARTİMEHMET POLAT% 2,3147
YENİDEN REFAHAHMET KILIÇPARLAR% 1,170
HÜDA PARALİ KEMAL KILIÇPARLAR% 0,4126
ZAFER PARTİSİNİLGÜN BALCI% 0,319
DEM PARTİDİLAN COŞKUN% 0,2818
MİLLETSABAHADDİN KARAKUŞ% 0,2415
SAADETABDULLAH ÖZTÜRK% 0,2214
BÜYÜK BİRLİKAHMET YILMAZ% 0,213
DEVA PARTİSİORUÇ FATİH ERBİLİCİ% 0,138
GELECEK PARTİSİMEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK% 0,117
ANAPGÖKHAN TOSUN% 0,096
DSPMUHAMMED DAĞCI% 0,096
BTPCAN AKIN% 0,032
DPGÖKHAN BÜYÜK% 0,032
VATAN PARTİSİSEVGİ GÖREN% 0,032
NİZİP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ DOĞAN% 37,928.182
AK PARTİHACİ FEVZİ AKDOĞAN% 31,8823.705
YENİDEN REFAHMUSTAFA DOKTOROĞLU% 22,9117.034
DEM PARTİYUSUF GÜLER% 2,591.926
HÜDA PARBAYRAM ÇAKAR% 1,18879
SAADETÖMER YILMAZ% 0,95706
İYİ PARTİGİZEM BÜŞRA BİLGİÇ% 0,8596
ZAFER PARTİSİŞAHMERAN ŞEKER% 0,43321
BÜYÜK BİRLİKŞERİF KAYA% 0,29215
GELECEK PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,21152
DEVA PARTİSİEROL ONGUR% 0,19139
ANAPHASAN TOSUN% 0,1392
DPAHMET HAKAN AKFIRAT% 0,1292
DSPHÜSEYİN TOPALOĞLU% 0,1286
BTPENES BOZKURT% 0,0969
APAYHAN ŞİMŞEK% 0,0862
VATAN PARTİSİEMRAH YILDIZ% 0,0538
MİLLETİBRAHİM HALİL EMRULLAH% 0,0537
BAĞIMSIZADNAN SÖNMEZ% 0,0325
NURDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILDIRIR% 47,179.687
YENİDEN REFAHHASAN DİLEK% 46,929.636
CHPMUSTAFA ÇETİN% 2,74563
SAADETERHAN ÖZÇOBAN% 0,6122
DEM PARTİMÜSLÜM DENİZHAN% 0,54111
İYİ PARTİİLHAN TEK% 0,4797
ZAFER PARTİSİYAĞMUR ALBAYRAM% 0,4389
HÜDA PARSAİT CİHANGİR% 0,361
DEVA PARTİSİRUKİYE KILIÇKIRAN% 0,2450
ANAPULAŞ GEZER% 0,1735
BTPSÜLEYMAN KILINÇ% 0,121
DPKEREM YILMAZ% 0,121
DSPMUSTAFA BARNA% 0,0919
VATAN PARTİSİLEYLA DAL% 0,0613
HKPŞAHİN ÖZDEMİR% 0,048
MİLLETASIM BARIK% 0,035
OĞUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHBEKİR ÖZTEKİN% 37,447.496
MHPMEHMET SAİT KILIÇ% 32,256.456
CHPAHMET BOZGEYİK% 20,294.062
İYİ PARTİMEHMET KILINÇ% 3,68736
DEVA PARTİSİMEHMET BOZKURT% 1,15231
SAADETCEBBAR DİNÇ% 1,15231
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇAPKUR% 0,82165
APZERAFETTİN YILDIRIM% 0,58116
DEM PARTİYILMAZ MELET% 0,4693
HÜDA PARADİL KÖK% 0,3979
BTPHASAN KURT% 0,3876
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN TAŞDEMİR% 0,3569
DSPYAKUP ÖZTÜRKMEN% 0,2346
ANAPEREN GÜLERİM% 0,2142
DPSÜLEYMAN MERCAN% 0,1937
MİLLETMEHMET EKİNCİ% 0,1427
VATAN PARTİSİAYŞE BAKIŞGAN% 0,1121
MİLLİ YOLADNAN BOZKIROĞLU% 0,120
ABPHÜSEYİN BULUT% 0,0816
ŞAHİNBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 67,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU% 55,24216.163
CHPARKIN BEREKETOĞLU% 21,3683.583
YENİDEN REFAHMEHMET ÖS% 9,3736.684
DEM PARTİYAKUP KOCA% 5,3220.817
ZAFER PARTİSİMİKAİL YILDIZ% 2,6310.310
İYİ PARTİIŞIL KULAKSIZ% 1,415.526
SAADETYILMAZ SAĞÇETİN% 13.929
HÜDA PARORHAN HARAT% 0,863.374
BÜYÜK BİRLİKHÜLYA DEMİR% 0,431.701
DEVA PARTİSİBEKİR SALTAN% 0,411.599
GELECEK PARTİSİSAVAŞ SABRİ ONGUR% 0,311.198
BTPASLI GELDEÇ% 0,24934
MEMLEKETHALİL İBRAHİM ÇIBIK% 0,23910
TİPHARUN YILDIRIM% 0,23905
DPALİ GÜRLER% 0,19746
TKPFATİ BAHAR% 0,18699
DSPKENAN ERDEM% 0,15570
MİLLETMEHMET AKAN% 0,1404
ANAPEBRU ERSAN% 0,09352
VATAN PARTİSİYUSUF GÖREN% 0,09349
MİLLİ YOLALİ DAL% 0,08294
HKPMEHMET YÜCE% 0,07262
DİĞER% 0,0119
ŞEHİTKAMİL

Açılan Sandık Oranı : % 99,94
Katılım Oranı : % 68,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUMUT YILMAZ% 39,59135.484
AK PARTİMUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU% 25,9188.657
YENİDEN REFAHKAMİL YAVUZER% 15,3252.429
DEM PARTİKEMAL İLİK% 5,9920.486
HÜDA PARMUSTAFA KARAKURT% 2,488.491
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VAHDETTİN YÜKSEL% 2,117.207
ZAFER PARTİSİERMAN EBÇEM% 1,796.141
İYİ PARTİSELAMİ DEMİRKOL% 1,555.309
SAADETMEHMET HAYRİ KAMALI% 1,334.546
DEVA PARTİSİOKAN KISACIK% 0,632.140
BTPHALİT BOZKURT% 0,511.739
DİĞER% 0,451.541
BAĞIMSIZMEHMET YILMAZ% 0,41.386
MEMLEKETERCAN AKYOSUN% 0,31.010
DPOMAY KARAATA% 0,2668
ABPCEVDET SOLMAZ% 0,15529
DSPCENGİZ BARNA% 0,15522
ANAPVAKIF DEMİR% 0,14478
TİPTURGUT ÇELİK% 0,14468
MİLLETMETİN DERTLİ% 0,13457
TKPDAMLA ÇINAR% 0,12421
BAĞIMSIZMÜSLÜM ASLAN% 0,11384
BAĞIMSIZHÜSEYİN KIRAN% 0,11379
VATAN PARTİSİSİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU% 0,09314
HKPHATİCE GÜL ESMER% 0,08276
APMUZAFFER PEKMEZCİ% 0,07245
MİLLİ YOLAHMET BURAK KURT% 0,06192
BAĞIMSIZOSMAN BATMAN% 0,05155
BAĞIMSIZYUSUF BÖLÜKLER% 0,04150
YAVUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KAYA% 35,884.483
AK PARTİMUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU% 32,034.001
CHPBEKİR SAKAR% 29,193.647
İYİ PARTİAHMET ÇAKMAK% 0,81101
SAADETFEVZİ KARAKAYA% 0,675
HÜDA PARKENAN YÜKSEK% 0,4759
DEVA PARTİSİHÜSEYİN DAL% 0,3645
ZAFER PARTİSİRAMAZAN BURAK ATEŞ% 0,2329
ABPEMİN AKAY% 0,0911
DSPRAMAZAN KILIÇ% 0,079
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÇAKMAK% 0,068
VATAN PARTİSİHÜSEYİN KOZAN% 0,067
ANAPVAKKAS DEMİR% 0,056
BTPÖMER ÖKELİ% 0,056
MİLLETŞIH TAHİR TAŞDELEN% 0,056

Kaynak: AA

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