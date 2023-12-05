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Hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de salgın felaketi yaşanıyor - Son Dakika
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Hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de salgın felaketi yaşanıyor

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de su, gıda, ilaç ve hijyen malzemelerindeki eksiklik, salgın felaketine yol açtı. Bölgedeki durumla ilgili bilgi veren Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, ''Gazze'de sadece bir ay içinde çocuklarda görülen ishal vakaları, aynı yaş grubunun 2020 ve 2021 yıllarında kaydedilen ishal vakalarını geçti. Hepatit vakalarında da artış gözlendi'' dedi.

05.12.2023 - 16:20,  Güncelleme: 16:27
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su, gıda, ilaç ve hijyen malzemelerindeki eksiklik nedeniyle salgın felaketi yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Meyle, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş sivillerin kaldığı okul, hastane gibi sığınma merkezlerindeki salgın vakalarının, kelimenin tam anlamıyla felaket düzeye ulaştığını belirtti.

SALGIN HASTALIKLARDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Gazze'de su, gıda, ilaç ve hijyen malzemelerinin çok azaldığına dikkati çeken Meyle, bunun sığınmacılar arasında hastalıkların ve salgınların hızlıca yayılmasına ve bir salgın felaketinin yaşanmasına neden olduğunu dile getirdi. Meyle, yerinden edilenler arasında kayıt altına alınan salgın hastalık vakalarının dikkat çekici bir şekilde arttığının gözlendiğini kaydetti.

Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti

1 AYDA GÖRÜLEN İSHAL VAKALARI 2 YILDA GÖRÜLEN VAKA SAYISINI GEÇTİ

Vakaların "korkunç bir boyuta" ulaştığına işaret eden Meyle, bölgedeki hastalık ve salgın vakalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "117 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası, 5 yaş altı çocuklarda 86 bin ishal ve dehidrasyon (sıvı kaybı) vakası, 26 bin uyuz ve bit, 2 bin 400'den fazla da su çiçeği vakası tespit edildi. Gazze'de sadece bir ay içinde çocuklarda görülen ishal vakaları, aynı yaş grubunun 2020 ve 2021 yıllarında kaydedilen ishal vakalarını geçti. Hepatit vakalarında da artış gözlendi."

Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti

20 HASTANE HİZMET DIŞI

Gazze'deki sağlık sektöründeki sıkıntılara da değinen Meyle, bölgede ilaç sıkıntısı yaşandığını ve yatak kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Meyle, "Hala 20 hastane hizmet dışı. Gazze'nin güneyindeki hastanelerin doluluk oranı yüzde 216'yı geçti. Bunun yanı sıra ciddi anlamda personel, ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı var." dedi.

Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti

GAZZE NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine denk gelen 1,8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini kaydeden Meyle, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de benzeri görülmemiş bir insanlık krizi yaşandığını ve alt yapının tahrip olduğunu ifade etti.

Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti

SALDIRILARDA ÖLENLERİN YÜZDE 70'İNDEN FAZLASI KADIN VE ÇOCUK

Meyle, Gazze'de hayatını kaybedenlerin 15 bin 900'ü, yaralıların sayısının ise 42 bini aştığını belirterek, bunların yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çekti.

Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti
Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti
Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti
Gazze'de şimdi de salgın felaketi! 1 ayda görülen ishal vakaları 2 yılın toplamını geçti
Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de salgın felaketi yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de salgın felaketi yaşanıyor - Son Dakika
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