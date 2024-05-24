Gençlik ve Spor Bakanlığı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na hazırlık sürecini değerlendirdi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, yeni oluşturdukları "acil tespit sistemiyle" tüm federasyonların, sporcuların, antrenörlerin ve spor destek elemanlarının ihtiyaçlarını anında tespit edip giderebildiklerini söyledi.

Veli Ozan Çakır, mart ayında atandığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde yaptığı çalışmalar, Türkiye'nin 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefleri ve olimpik sporcuların hazırlık süreci hakkında Anadolu Ajansı Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulundu.

Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için federasyonlarla yoğun hazırlık içerisinde olduklarını vurgulayan Çakır, "Olimpiyatlar yüz yıl önce 1924'te yine Paris'te yapılmıştı. O olimpiyatın bizim için özel anlamı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz yaşı dolmadan katıldığı ilk oyunlar olmasıdır. Yüz yıl sonra yine Paris'te, üstelik de Tokyo'da madalya rekorumuzu kırdıktan olimpiyat ve paralimpik oyunlarda zirve yaşadıktan sonra olacağız. Amacımız bu başarıyı devam ettirmek, özellikle de altın madalya sayımızı arttırmak. Şu anda hem kota sayılarımızı arttırmak hem farklı spor dallarında katılım sağlayabilmek için yoğun çaba içerisindeyiz. Paralimpikte 80, olimpikte 100 sporcuyla katılma hedefimiz var. Tabii bundan sonraki oyunlarda bu sayıları ciddi oranda arttırmaya dönük projelerimiz de hazır ve yapılması gerekenleri de planladık." ifadelerini kullandı.

Paris 2024'e hazırlanan olimpik milli sporcuların kamplardaki performansının "gayet iyi" olduğunu aktaran Çakır, "Sporcularımızı yakından takip ediyoruz. Yeni oluşturduğumuz sistemle tüm federasyonlarımızın, sporcularımızın, antrenörlerimizin ve spor destek elemanlarımızın ihtiyaçlarını anında tespit edip giderebiliyoruz. Bu da sporcularımızın çok daha konforlu, çok daha verimli ve daha bilimsel metotlarla hazırlanmalarını sağlıyor. Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndan umutluyuz. Tokyo'da iki tarafta ikişer altınımız vardı. Bunu arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

Uluslararası spor otoritelerinin Türkiye beklentisi

Veli Ozan Çakır, olimpiyat ve paralimpik oyunlarında ülke sıralamasının altın madalyaya göre yapıldığına dikkati çekerek, uluslararası spor otoritelerinin Türkiye'nin Paris 2024'te madalya sayısını arttıracağı beklentisinde olduğunu dile getirdi.

Madalya sayısındaki artış hedefine dair "verilere göre" konuştuklarına işaret eden Çakır, şöyle devam etti:

"Paris'te hedefimiz altın madalya sayımızı arttırmak, gerçekten umutluyuz. Bunları söylerken verilere bakarak konuşuyoruz. Uluslararası tahmin sitelerinden de Türkiye'den sadece bizim değil yabancı spor otoritelerinin de benzer performans beklediği görülebilir. Bizim de hazırlıklarımız zaten bu beklentiyi boşa çıkarmamak için. Oradaki süreç çok farklı. Özellikle oyunlar köyündeki sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Dünya bir numarası sporcuların, yıllardır yenilmemiş, girdiği kıta, dünya şampiyonalarında hep birinci olmuş sporcuların madalya alamadan ya da final göremeden döndüğü de olur. Ülkeler, sporcular bunu yaşayabilir. Oradaki mental süreçlerin, psikolojik süreçlerin de çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de hazırlıklarımız var. Uyguladığımız olimpik paralimpik havuz takibi sistemi sayesinde yeterli sayıda destek elemanıyla zaten sporcularımızın bu süreçlerini yakından takip ediyoruz.

Orada da yani oyunlar esnasında da biz bu süreçleri çok iyi takip ve koordine edersek sporcularımızın dış etkenlerden az etkilenmesini yani maksimum odaklanmayı sağlayabilirsek başarabiliriz. Sporcularımızın fizyolojik hazırlıkları da çok önemli. Sakatlık risklerinin minimize edilmesi, performansların maksimum seviyeye çıkarılması için çalışan federasyonlarımızın teknik ekip ve uzman kadroları, akademisyenler, hareket antrenmanında kendini yetiştirmiş bilim insanları, spor bilimlerini güncel takip eden donanımlı personelimiz mevcut. Bu süreçler iyi koordine edildiğinde bizim beklentimiz orada 3 altın madalya ama sporda biliyorsunuz beklenti bitmez. Futbolda 3-0 öne geçtiğinizde yeter demiyorsanız biz de dördüncü altın, beşinci altın umarım alırız. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. Paris 2024'te önceliğimiz ilk 30 ülke içinde yer almak, olabilirse ki bunu görüyoruz, ilk 20'de olmayı çok istiyoruz. Türkiye'ye de bu yakışır. Sonrasında da sürekli ilk 20'de kalma niyetindeyiz."

"Türkiye'nin gücü gençliği"

Veli Ozan Çakır, Avrupa kıtasının en fazla genç nüfusa sahip ülkesinin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin gücü gençliği, Bakanlığımızın yeni sloganlarından biri. Gençliğimizi çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 16 milyonu aşan sayıda sporcusunun olduğu bilgisini veren Çakır, "Burada ciddi bir sayıya ulaştık. Lisanslı sporcu sayımız da 8 milyonun üstünde ki burada biliyorsunuz hani birden fazla lisans çıkartabiliyor. Bir sporcu birden fazla sporda da aktif olabiliyor. Tekil kişi olarak baktığımızda 4 milyon 700 bin lisanslı sporcu. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz ama spor yetinebileceğiniz bir alan değil. Yani sürekli yaptığınızı geliştirmek istiyorsunuz. Kulüpleşmede de çok iyi gidiyoruz, 25 bin 280 kulübümüz, 101 spor şirketimiz var. Nüfusa göre lisanslı sporcu ve kulüp sayısında güzel noktalara ulaştık. Yetinirsek geriye gitmiş oluruz. Amacımız sayıyı sürekli arttırmak. Sadece kağıt üzerinde arttırmak da değil. Sahada da bunun karşılığını görecek adımlar atıyoruz."

Türkiye'nin "çok ciddi sayıda" spor tesisine sahip olduğunu ifade eden Veli Ozan Çakır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle 2000'lerin başıyla kıyasladığınızda burada çok ciddi bir sıçrama görüyoruz. Muazzam tesisler yaptık. Her yeri tesislerle donattık. Yeter bu kadar demiyoruz. Türkiye'nin nüfusuna, potansiyeline göre, gelişen imkanları, artan gücüne göre biz de tesisleşme hamlemizi sürdürüyoruz. Avrupa'nın en yeni, iyi tesislerine sahibiz. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Uluslararası medyada Türkiye'nin tesislerinin hazır durumu, İtalya'nın ise tesislerini hazırlama yönündeki gayretleri yer alıyor. Konya'dan Samsun'a, Trabzon'dan Erzurum'a, Mersin'den İzmir'e çok büyük spor organizasyonlarına, çoklu spor organizasyonlarına imza attık. "

Türk sporunun sürdürülebilir başarıya ulaştığını, Tokyo'da ise okçuluk ve cimnastikte ilk madalyaların kazanıldığını dile getiren Çakır, "Eminim ki en az bir yeni branşta, daha önce olimpiyat madalyası almadığımız en az bir branşta daha olimpiyat madalyasını ülkemiz hanesine yazdıracağız." dedi.

Sporun kamu kurumlarının uyacağı tasarruf tedbirlerinden olumsuz etkilenmeyeceğini anlatan Çakır, "Burada belli hizmetleri durdurma noktasına getirecek bir şeyler söz konusu değil. Bugüne kadar bize verilen bütçeleri elimizden geldiğince titiz, verimli kullanmaya çalışıyorduk. Bundan sonra da bu devam edecek. Ciddi bütçeler sağlıyoruz federasyonlarımıza ama çok titiz şekilde denetlemelerimizi de sürdürüyoruz. Kullanılan bütçeler ve bunun karşılığında gelen başarılara da baktığımızda verimli şekilde kullandığımızı ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim."

Ankara Stadı

Ankara Stadı'nın Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün "konusu" olduğunu belirten Veli Ozan Çakır, "Umut ediyorum ki önümüzdeki yıl bitmeden Türk sporuna kazandırılmış olacak." dedi.

Ankaralı sporseverlerin hem stadı hem de çevresinde yapılacak branş tesislerini heyecanla beklediğini anlatan Çakır, "Federasyonumuz, Avrupa Konferans Ligi finalinin stadın hazır olması durumunda, ki hazır olacaktır hiç şüphesiz, burada oynanacağını açıkladı. Ankara, birçok organizasyona ev sahipliği yapıyordu ama futbolda da böyle majör bir organizasyonun finalinin Ankara'da oynanacak olması bizler için de heyecan verici, umut verici bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Paris Olimpiyatları öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da organize edilecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edeceğini hatırlatan Çakır, "Umut ediyorum önce orada, sonrasında da Paris'te Türk sporuna büyük gurur yaşatacağız. İnsanlarımızdan sporcularımızı desteklemelerini istiyoruz. İnsanlarımızı, fiziksel hareket ve egzersizi yani sporu yaşamlarının merkezine koymaya davet ediyoruz. Umarım bu yaz yaşatacağımız gurur, elde edeceğimiz başarılarla insanlarımızın daha fazla spora odaklanmasını sağlarız." temennileriyle sözlerini tamamladı.