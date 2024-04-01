GİRESUN SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|266
|Toplam Seçmen
|:
|87.432
|Açılan Sandık
|:
|266
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|67.727
|Geçerli Oy
|:
|65.299
|Katılım Oranı
|:
|% 77,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FUAT KÖSE
|% 54,73
|35.736
|AK PARTİ
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|% 37,67
|24.598
|YENİDEN REFAH
|MESUT AYDIN
|% 2,44
|1.597
|İYİ PARTİ
|HARUN CİCİ
|% 1,22
|798
|ZAFER PARTİSİ
|BEDRETTİN ÖZDEMİR
|% 0,88
|572
|SAADET
|ESRA BEKTAŞ
|% 0,86
|560
|DİĞER
|% 0,82
|536
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH KISACIK
|% 0,23
|154
|BTP
|RÜSTEM DERYA ERZİNCAN
|% 0,23
|152
|MEMLEKET
|SUAT ÖNDAŞ
|% 0,21
|138
|DEVA PARTİSİ
|HACI OSMAN UÇAR
|% 0,12
|76
|ANAP
|SEMİH NEFES
|% 0,11
|71
|HÜDA PAR
|RIDVAN CEYLAN
|% 0,1
|64
|TKP
|ANIL ÇINAR
|% 0,09
|58
|DP
|İBRAHİM ÜNYE
|% 0,06
|37
|BAĞIMSIZ
|İNAN ÜNSAL UNAT
|% 0,05
|36
|HKP
|NİHAT GÜLDEMİR
|% 0,05
|30
|DEM PARTİ
|FERİDE KIZGİT
|% 0,04
|27
|DSP
|KOREL KARADAĞ
|% 0,04
|25
|MİLLET
|ABDULLAH ABANOZ
|% 0,03
|19
|TKH
|EFE AHMET ASLAN
|% 0,01
|10
|HAK-PAR
|NÜSRETTİN ÇETİN
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FARUK DEMİRAĞ
|% 30,93
|661
|MHP
|METE METİNYURT
|% 28,5
|609
|YENİDEN REFAH
|AYDIN BODUR
|% 18,16
|388
|İYİ PARTİ
|SUAT AYBAR
|% 15,91
|340
|BÜYÜK BİRLİK
|EYÜP CAMCI
|% 2,25
|48
|SAADET
|DURSUN KILIÇKAYA
|% 2,24
|48
|CHP
|NECATİ KAVUKCU
|% 1,73
|37
|BTP
|KADRİYE AYCI
|% 0,28
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NECMİ SIBIÇ
|% 46,45
|13.019
|AK PARTİ
|EMRULLAH GUGUK
|% 43,67
|12.239
|YENİDEN REFAH
|ÖMER DUMAN
|% 2,96
|830
|İYİ PARTİ
|SELDA KONYA
|% 1,93
|541
|SAADET
|ETHEM AYDIN
|% 1,71
|478
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKAYA
|% 0,94
|263
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA SEMA KARATAŞ
|% 0,84
|235
|BAĞIMSIZ
|ÖZDEMİR KARADENİZ
|% 0,53
|148
|DEVA PARTİSİ
|BİLAL ARTUL
|% 0,3
|83
|BAĞIMSIZ
|SAVAŞ KÜTÜK
|% 0,29
|82
|BTP
|NECDET AYHAN
|% 0,24
|68
|MİLLET
|KENAN SARI
|% 0,14
|40
|DİĞER
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERGÜN BAKIRHAN
|% 49,1
|953
|MHP
|FATİH DÜZ
|% 35,24
|684
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY YENİCE
|% 13,44
|261
|CHP
|UĞUR NAZLI
|% 1,03
|20
|SAADET
|SELAMİ ÖZYURT
|% 0,93
|18
|BTP
|ZEKAİ ÇITLAK
|% 0,26
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SAADET
|TUNCAY KASIM
|% 59,18
|635
|AK PARTİ
|SEDAT KOCA
|% 38,96
|418
|BTP
|NECMİ PARLAYAN
|% 1,49
|16
|BAĞIMSIZ
|TAMER KOCA
|% 0,37
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU
|% 42,78
|1.425
|MHP
|CİHAN ÖZDEMİR
|% 40,95
|1.364
|CHP
|ÖZLEM UZUNER
|% 9,55
|318
|İYİ PARTİ
|MUHARREM ÇOLAK
|% 3,66
|122
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT TALIÇ
|% 2,55
|85
|ANAP
|YILDIZ KASAPOĞLU
|% 0,27
|9
|SAADET
|NURİ AKDEMİR
|% 0,15
|5
|BTP
|ARİF KARAKUŞ
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RÜŞAN ÖZDEN
|% 55,69
|1.325
|MHP
|RESÜL TEKİN
|% 37,91
|902
|CHP
|İRFAN TÜFEKCİ
|% 4,5
|107
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL HAKKI KARAGÖL
|% 1,26
|30
|BTP
|NUMAN AKKOL
|% 0,34
|8
|SAADET
|AHMET MUHAMMET ARAN
|% 0,17
|4
|HKP
|ALPER HALUK DEDE
|% 0,13
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EROL KARADERE
|% 44,84
|5.342
|AK PARTİ
|MUSTAFA KARADERE
|% 33,99
|4.049
|MHP
|İBRAHİM YANIK
|% 15,35
|1.829
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÖZOĞUL
|% 2,13
|254
|YENİDEN REFAH
|MÜZEYYEN KÖKSALDI
|% 1,91
|227
|ZAFER PARTİSİ
|HALİL SOFU
|% 0,61
|73
|SAADET
|SELİM AKKAYA
|% 0,61
|72
|BTP
|ZİYA ÖNAL
|% 0,36
|43
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILMAZ
|% 0,2
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BARIŞ GÜDÜK
|% 61,44
|2.919
|CHP
|AHMET LATİF KARADENİZ
|% 33,49
|1.591
|BAĞIMSIZ
|HASAN GÜZEL
|% 1,73
|82
|YENİDEN REFAH
|GALİP USTA
|% 1,28
|61
|BAĞIMSIZ
|HALİL KAYA
|% 0,71
|34
|BTP
|AHMET KURUCU
|% 0,55
|26
|SAADET
|ÖMER FARUK KARACA
|% 0,48
|23
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA PEKDEMİR
|% 0,32
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASBİ DEDE
|% 47,28
|4.393
|AK PARTİ
|AHMET SÜLEYMANOĞLU
|% 40,35
|3.749
|MHP
|HASAN ALİ KODAL
|% 4,85
|451
|İYİ PARTİ
|HACI ÖMER ODABAŞ
|% 3,45
|320
|YENİDEN REFAH
|ŞEREF BAŞKAN
|% 2,26
|210
|ZAFER PARTİSİ
|UĞUR ŞAHİN
|% 0,61
|57
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET USTA
|% 0,52
|48
|SAADET
|HAYATİ FİKRİ TOPKAR
|% 0,45
|42
|BTP
|YAŞAR YETİM
|% 0,23
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYTEKİN BODUROĞLU
|% 54,04
|1.645
|CHP
|AHMET SALİH BAL
|% 42,87
|1.305
|MHP
|NECMİ MERT
|% 2,07
|63
|YENİDEN REFAH
|ADEM KURU
|% 0,82
|25
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,17
|5
|BTP
|FATMA ÖZDEMİR
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TUNCAY MUHAMMET ARIŞAN
|% 35,65
|2.041
|CHP
|METİN ÖZTÜRK
|% 23,79
|1.362
|MHP
|NİHAT YILMAZ
|% 21,75
|1.245
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMÜR
|% 17,31
|991
|SAADET
|FURKAN BAYRAM
|% 0,5
|29
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH GÜLBAHAROĞLU
|% 0,44
|25
|ZAFER PARTİSİ
|EMEL ÖZDEMİR
|% 0,37
|21
|BTP
|ŞABAN ERKAN
|% 0,12
|7
|HKP
|HALE ARSLAN
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MAHMUT ESAT AYYILDIZ
|% 61,32
|3.423
|CHP
|HÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU
|% 33,02
|1.843
|İYİ PARTİ
|EMİN PEKDEMİR
|% 2,31
|129
|SAADET
|METİN ÖZTÜRK
|% 1,43
|80
|YENİDEN REFAH
|CEVDET MELİKOĞLU
|% 1,18
|66
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER ABANUZ
|% 0,63
|35
|BTP
|METİN YAKAN
|% 0,11
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ŞENTÜRK
|% 53,61
|3.141
|MHP
|UĞUR ERASLAN
|% 38,88
|2.278
|CHP
|MURAT KÖMBE
|% 4,78
|280
|İYİ PARTİ
|OSMAN ÇALIŞKAN
|% 0,99
|58
|BAĞIMSIZ
|ERDAL DEMİRALP
|% 0,6
|35
|SAADET
|ORHAN EROĞLU
|% 0,56
|33
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN GARGUN
|% 0,39
|23
|BTP
|FATMA TÜRKER
|% 0,19
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,44
|Katılım Oranı
|:
|% 79,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KARA
|% 38,37
|3.453
|AK PARTİ
|ÖMER HIDIR
|% 30,94
|2.784
|CHP
|BURHAN TAKIR
|% 27,52
|2.477
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA SİNAN KEŞMER
|% 1,29
|116
|DİĞER
|% 0,97
|87
|SAADET
|AYHAN İNAL
|% 0,39
|35
|ZAFER PARTİSİ
|ADİL PATANOĞLU
|% 0,27
|24
|HKP
|HANİFE DEDE
|% 0,13
|12
|BTP
|MEHMET KÜÇÜKHASAN
|% 0,07
|6
|MİLLET
|ABDULLAH SARI
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,95
|Katılım Oranı
|:
|% 79,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR İBAŞ
|% 64,86
|2.344
|AK PARTİ
|ÖMER BAYRAM
|% 24,38
|881
|İYİ PARTİ
|METİN TURGUT
|% 5,86
|212
|CHP
|HALİT TEMÜR
|% 2,96
|107
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ÇAYAN
|% 1,11
|40
|SAADET
|ÖMER FARUK KARABİBER
|% 0,3
|11
|BTP
|TEMEL DURAK
|% 0,28
|10
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT DİZDAROĞLU
|% 0,25
|9
Son Dakika › Güncel › GİRESUN SON - Son Dakika
Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
Kırıkkale Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ahmet Önal kazandı. Önal, seçim zaferinin ardından vatandaşlara hitap ederek, Kırıkkale'nin sorunlarını çözmek için burada olduğunu belirtti.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
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