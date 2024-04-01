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GİRESUN SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:24
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MERKEZ

Toplam Sandık : 266
Toplam Seçmen : 87.432
Açılan Sandık : 266
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 67.727
Geçerli Oy : 65.299
Katılım Oranı : % 77,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFUAT KÖSE% 54,7335.736
AK PARTİAYTEKİN ŞENLİKOĞLU% 37,6724.598
YENİDEN REFAHMESUT AYDIN% 2,441.597
İYİ PARTİHARUN CİCİ% 1,22798
ZAFER PARTİSİBEDRETTİN ÖZDEMİR% 0,88572
SAADETESRA BEKTAŞ% 0,86560
DİĞER% 0,82536
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KISACIK% 0,23154
BTPRÜSTEM DERYA ERZİNCAN% 0,23152
MEMLEKETSUAT ÖNDAŞ% 0,21138
DEVA PARTİSİHACI OSMAN UÇAR% 0,1276
ANAPSEMİH NEFES% 0,1171
HÜDA PARRIDVAN CEYLAN% 0,164
TKPANIL ÇINAR% 0,0958
DPİBRAHİM ÜNYE% 0,0637
BAĞIMSIZİNAN ÜNSAL UNAT% 0,0536
HKPNİHAT GÜLDEMİR% 0,0530
DEM PARTİFERİDE KIZGİT% 0,0427
DSPKOREL KARADAĞ% 0,0425
MİLLETABDULLAH ABANOZ% 0,0319
TKHEFE AHMET ASLAN% 0,0110
HAK-PARNÜSRETTİN ÇETİN% 0,015
ALUCRA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFARUK DEMİRAĞ% 30,93661
MHPMETE METİNYURT% 28,5609
YENİDEN REFAHAYDIN BODUR% 18,16388
İYİ PARTİSUAT AYBAR% 15,91340
BÜYÜK BİRLİKEYÜP CAMCI% 2,2548
SAADETDURSUN KILIÇKAYA% 2,2448
CHPNECATİ KAVUKCU% 1,7337
BTPKADRİYE AYCI% 0,286
BULANCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNECMİ SIBIÇ% 46,4513.019
AK PARTİEMRULLAH GUGUK% 43,6712.239
YENİDEN REFAHÖMER DUMAN% 2,96830
İYİ PARTİSELDA KONYA% 1,93541
SAADETETHEM AYDIN% 1,71478
GELECEK PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 0,94263
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA SEMA KARATAŞ% 0,84235
BAĞIMSIZÖZDEMİR KARADENİZ% 0,53148
DEVA PARTİSİBİLAL ARTUL% 0,383
BAĞIMSIZSAVAŞ KÜTÜK% 0,2982
BTPNECDET AYHAN% 0,2468
MİLLETKENAN SARI% 0,1440
DİĞER% 01
ÇAMOLUK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERGÜN BAKIRHAN% 49,1953
MHPFATİH DÜZ% 35,24684
BÜYÜK BİRLİKTURGAY YENİCE% 13,44261
CHPUĞUR NAZLI% 1,0320
SAADETSELAMİ ÖZYURT% 0,9318
BTPZEKAİ ÇITLAK% 0,265
ÇANAKÇI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
SAADETTUNCAY KASIM% 59,18635
AK PARTİSEDAT KOCA% 38,96418
BTPNECMİ PARLAYAN% 1,4916
BAĞIMSIZTAMER KOCA% 0,374
DERELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAZIM ZEKİ ŞENLİKOĞLU% 42,781.425
MHPCİHAN ÖZDEMİR% 40,951.364
CHPÖZLEM UZUNER% 9,55318
İYİ PARTİMUHARREM ÇOLAK% 3,66122
YENİDEN REFAHMAHMUT TALIÇ% 2,5585
ANAPYILDIZ KASAPOĞLU% 0,279
SAADETNURİ AKDEMİR% 0,155
BTPARİF KARAKUŞ% 0,093
DOĞANKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRÜŞAN ÖZDEN% 55,691.325
MHPRESÜL TEKİN% 37,91902
CHPİRFAN TÜFEKCİ% 4,5107
YENİDEN REFAHİSMAİL HAKKI KARAGÖL% 1,2630
BTPNUMAN AKKOL% 0,348
SAADETAHMET MUHAMMET ARAN% 0,174
HKPALPER HALUK DEDE% 0,133
ESPİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEROL KARADERE% 44,845.342
AK PARTİMUSTAFA KARADERE% 33,994.049
MHPİBRAHİM YANIK% 15,351.829
İYİ PARTİMUSTAFA ÖZOĞUL% 2,13254
YENİDEN REFAHMÜZEYYEN KÖKSALDI% 1,91227
ZAFER PARTİSİHALİL SOFU% 0,6173
SAADETSELİM AKKAYA% 0,6172
BTPZİYA ÖNAL% 0,3643
BAĞIMSIZAHMET YILMAZ% 0,224
EYNESİL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBARIŞ GÜDÜK% 61,442.919
CHPAHMET LATİF KARADENİZ% 33,491.591
BAĞIMSIZHASAN GÜZEL% 1,7382
YENİDEN REFAHGALİP USTA% 1,2861
BAĞIMSIZHALİL KAYA% 0,7134
BTPAHMET KURUCU% 0,5526
SAADETÖMER FARUK KARACA% 0,4823
ZAFER PARTİSİMUSTAFA PEKDEMİR% 0,3215
GÖRELE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASBİ DEDE% 47,284.393
AK PARTİAHMET SÜLEYMANOĞLU% 40,353.749
MHPHASAN ALİ KODAL% 4,85451
İYİ PARTİHACI ÖMER ODABAŞ% 3,45320
YENİDEN REFAHŞEREF BAŞKAN% 2,26210
ZAFER PARTİSİUĞUR ŞAHİN% 0,6157
BÜYÜK BİRLİKAHMET USTA% 0,5248
SAADETHAYATİ FİKRİ TOPKAR% 0,4542
BTPYAŞAR YETİM% 0,2321
GÜCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYTEKİN BODUROĞLU% 54,041.645
CHPAHMET SALİH BAL% 42,871.305
MHPNECMİ MERT% 2,0763
YENİDEN REFAHADEM KURU% 0,8225
ZAFER PARTİSİMUSTAFA SOYTÜRK% 0,175
BTPFATMA ÖZDEMİR% 0,031
KEŞAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTUNCAY MUHAMMET ARIŞAN% 35,652.041
CHPMETİN ÖZTÜRK% 23,791.362
MHPNİHAT YILMAZ% 21,751.245
YENİDEN REFAHMEHMET EMÜR% 17,31991
SAADETFURKAN BAYRAM% 0,529
İYİ PARTİABDULLAH GÜLBAHAROĞLU% 0,4425
ZAFER PARTİSİEMEL ÖZDEMİR% 0,3721
BTPŞABAN ERKAN% 0,127
HKPHALE ARSLAN% 0,074
PİRAZİZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMAHMUT ESAT AYYILDIZ% 61,323.423
CHPHÜSEYİN GÖRGÜLÜOĞLU% 33,021.843
İYİ PARTİEMİN PEKDEMİR% 2,31129
SAADETMETİN ÖZTÜRK% 1,4380
YENİDEN REFAHCEVDET MELİKOĞLU% 1,1866
ZAFER PARTİSİALPER ABANUZ% 0,6335
BTPMETİN YAKAN% 0,116
ŞEBİNKARAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ŞENTÜRK% 53,613.141
MHPUĞUR ERASLAN% 38,882.278
CHPMURAT KÖMBE% 4,78280
İYİ PARTİOSMAN ÇALIŞKAN% 0,9958
BAĞIMSIZERDAL DEMİRALP% 0,635
SAADETORHAN EROĞLU% 0,5633
DEVA PARTİSİHAKAN GARGUN% 0,3923
BTPFATMA TÜRKER% 0,1911
TİREBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 84,44
Katılım Oranı : % 79,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİBÜLENT KARA% 38,373.453
AK PARTİÖMER HIDIR% 30,942.784
CHPBURHAN TAKIR% 27,522.477
YENİDEN REFAHMUSTAFA SİNAN KEŞMER% 1,29116
DİĞER% 0,9787
SAADETAYHAN İNAL% 0,3935
ZAFER PARTİSİADİL PATANOĞLU% 0,2724
HKPHANİFE DEDE% 0,1312
BTPMEHMET KÜÇÜKHASAN% 0,076
MİLLETABDULLAH SARI% 0,055
YAĞLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 80,95
Katılım Oranı : % 79,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYAŞAR İBAŞ% 64,862.344
AK PARTİÖMER BAYRAM% 24,38881
İYİ PARTİMETİN TURGUT% 5,86212
CHPHALİT TEMÜR% 2,96107
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ÇAYAN% 1,1140
SAADETÖMER FARUK KARABİBER% 0,311
BTPTEMEL DURAK% 0,2810
ZAFER PARTİSİMAHMUT DİZDAROĞLU% 0,259

Kaynak: AA

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