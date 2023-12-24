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Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini sürdürürken Çağlayan Beldesinde bulunan doğa harikası Girlevik Şelalesi beyaz örtüye büründü. Tatlısu Köyünde vatandaşlar toprak damlı evlerinin bacalarında biriken karları küredi.

24.12.2023 - 10:08,
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Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini sürdürürken Çağlayan Beldesinde bulunan doğa harikası Girlevik Şelalesi beyaz örtüye büründü. Merkeze bağlı Tatlısu Köyünde vatandaşlar toprak damlı evlerinin bacalarında biriken karları küredi.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Erzincan'da yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor. Kar yağışı dolayısıyla Erzincan - Sivas, Erzincan - Gümüşhane - Bayburt ve Erzincan - Erzurum karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı Erzincan şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Çağlayan Beldesinde de görüldü. Lapa lapa yağan kar beldede bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Girlevik Şelalesini beyaz örtüye büründürdü. Beyaza bürünen şelale adeta kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte köylerde yaşayan vatandaşların da kış çilesi başladı. Tatlısu Köyünde toprak damlı evlerin bacalarında biriken kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar evlerinin su çekmemesi için bacalarda kar küreme işine koyuldu.

Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan genelinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gün içerisinde yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde bugün hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek. Kar yağışı yüksek kesimlerde tipi şeklinde, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

"Kuvvetli rüzgar uyarısı"

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Ağrı'da 4, Kars ve Bayburt'ta 7, Erzurum'da 8, Ardahan'da 10, Tunceli'de 5, Muş, Elazığ ve Bingöl'de 3, Malatya ve Hakkari'de 1, Iğdır, Van ve Bitlis'te 2, derece olarak kaydedildi.

Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi
Kaynak: İHA
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