Görme Engelli Baba ve Oğlu için Türkiye\'nin Dört Bir Yanından Yardım Eli

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ESKİŞEHİR'de 3 yıl önce eşini kaybeden ve yüzde 90 görme engelli oğlu Şükrü Yetim'e (39) evinde kurduğu atölyede yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlayan Parkinson hastası Ahmet Yetim'e (84), DHA'nın haberinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzatıldı. Yetim, "Maketlerim elimde hiç kalmadı. Büyük mercilerden, valimiz, kaymakamlar ve belediyelerden ziyaretlerde bulunuldu. Türkiye'nin dört bir tarafından maket isteyenler ve yardım edenler oldu, Allah razı olsun" dedi.

Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Ahmet Yetim, 2021 yılında eşi Süreyya Yetim'i kaybetti. Ahmet Yetim, eşi öldükten sonra 'optik atrofi' hasarı nedeniyle görme yetisini kaybeden ve yüzde 90 engeli bulunan en küçük çocuğu, metal teknisyeni oğlu Şükrü Yetim (39) ile maddi zorluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. İlerleyen yaşı ve Parkinson hastalığı nedeniyle çalışamayan Yetim, devletin ödediği yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlıyor.

Yetim ailesinin yaşadığı zorlukları Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirmesinin ardından hem kamu kurum ve kuruluşları hem de sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yetim'in evinin çatı onarımına başlarken, ev temizliği ve yeni ev eşyaları için çalışmalar başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Yetim'e gıda ve yakacak yardımı sağlandı. Türkiye'nin birçok noktasından aileye ulaşanlar ise maket evleri satın aldı, maddi yardımda bulundu.

HABERDEN SONRA YÜZÜ GÜLDÜ

Ahmet Yetim, DHA'nın haberinin ardından kendisine ulaşanlar sayesinde yüzünün gülmeye başladığını söyledi. Herkesin yardım etmek için kendisine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Yetim, "Maketlerim elimde hiç kalmadı. Büyük mercilerden, valimiz, kaymakamlar ve belediyelerden ziyaretlerde bulundular. Türkiye'nin dört bir tarafından maket isteyenler ve yardım edenler oldu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Allah razı olsun, evimin çatısını yapmaya başladılar. İçeriyi de yapacaklarmış. İnşallah eşyanın hepsini değiştirecekler. Çoğunlukla maddi yardım gönderiyorlar. İstanbul'dan otomatik testere makinesi gönderdiler, Allah razı olsun, yaptığım ev maketlerinde işim kolaylaştı" dedi.

4 YILLIK EV KİRAMIZ ÖDENDİ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle babasıyla birlikte yaşadıkları zorlu yaşam mücadelesinde artık kendilerini yalnız hissetmedikleri ifade eden Şükrü Yetim ise şunları söyledi:

"Bizlere ulaşmış olan devlet büyüklerimiz, valimize, kaymakamımıza, belediyelerimize, yurdumuzun dört bir yanından büyük küçük demeden bize ulaşarak el uzatan, sesimizi duyan duyarlı vatandaşlarımıza, emeği geçen herkese Allah razı olsun demek istiyorum. Şu anda evimize yardım devam etmekte. Bizim maket yapmak için makinemiz eksikti, tedarik edildi. Çatımızda akan yerler onarılıyor. Sonsuz teşekkürler sunuyorum, bizleri mutlu ettiler, sesimizi duydular ve duyarsız kalmadılar. Vali Beyimiz çatımızı, evin onarılacak yerlerini, eşyalarımızı değiştirecek, temizlenecek, badanasını yaptıracağını söyledi. Bir de iş adamlarımız ve vakıflarımız tarafından evimizin 4 yıllık kirası ödendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum."