Gözaltı Sayısı 22'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltı Sayısı 22'ye Yükseldi

Gözaltı Sayısı 22\'ye Yükseldi
21.05.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 22'YE ÇIKTI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir şantiyede cesedi bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı.

'EN BAŞINDAN BERİ OLAYIN ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİK'

Dorukhan Büyükışık'ın babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, en başından beri olayın örtbas edilmeye çalışıldığını söyledi. Büyükışık, "Çok uzun yıllardır verilen bir mücadele var. Bu mücadelenin ardından iki dava başlamıştı. 13 sanık tutuksuz yargılanırken, bugün yeni bir gelişmeye uyandık ve aralarında bu 13 kişinin de bulunduğu insanların olduğu 26 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Yargılanan siviller kasten öldürme, polisler ise görevi kötüye kullanma ve delil karartma suçlamasıyla yargılanıyorlardı. Biz bir ek suç duyurusunda bulunmuştuk. Adalet Bakanımız, İzmir Cumhuriyet Başsavcımız, başsavcı vekillerimiz ve savcılarımız şunu gördüler; şu ana kadar yapılmış olan iki kasten öldürme duruşmasında sanıkların ve tanıkların tamamı yalan beyanda bulundular. Biz bu yalan beyan tanıklarını da kendilerine götürüp, gerçekleriyle birlikte delillerle birlikte teslim ettik. Olay gecesi şantiyeden bekçi kulübelerinin, kameraların yerlerinden sökülerek kaldırıldığını, kamera kayıt cihazlarının yok edildiğini, bunların yerine sahte belgeler üretildiğini defalarca gösterdik. O gün görev yapan polisler bile birden fazla delil ve sahte resmi belge, olay yeri krokisi üreterek bu cinayeti örtmeye çalıştılar" dedi.

'DEFALARCA YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ'

Oğlu Dorukhan'ın defalarca kez yerinin değiştirildiğini belirten Büyükışık, "Bazı yeni tanıklar cinayeti kendi gözleriyle gördüklerini, Dorukan' başka yerde öldürülüp, yukarıya taşındığını söylediler. Gece saatleri boyunca buraya birçok polis memurunun geldiğini, bu polis memurlarının bizzat Dorukan'ı buradan yukarıya taşıdığını, elbiselerini düzelttiğini ifade ettiler. Dorukan'ımızı gördüğümüzde C blok inşaatının önünde, başı demir korkulukların altında ve bir beton istinat duvarı üzerindeydi. Binadan 10 metre uzaktaydı. Bunun imkansız bir olay olduğunu zaten o fotoğrafı, o videoyu izleyen herkes fark ediyordu. Ama bir başka tanık ortaya çıktı. Dedi ki, "Ben o gün sizin oğlunuzu sırtüstü o demirlerin altına yatarken görmedim. Yüzüstü yatıyordu" dedi. Mahkeme başkanı da ellerindeki fotoğrafın öyle olmadığını söyledi ve tanıktan göstermesini istedi. Dorukhan'ın defalarca yerini değiştirip, defalarca pozisyon vermişler. Aynı şeyi adli tıp uzmanı Doktor Gökhan Batuk söyledi. Oğlumu orada o pozisyonda görmediğini söyledi. Başka yerde başka pozisyonda muayene yaptığını söyledi. Dorukhan'ımızın gerini gece boyunca bir değil onlarca defa değiştirmişler. Ben bunu hep söylüyordum" diye konuştu.

'BU MÜCADELEYİ SİZLER İÇİN VERİYORUZ'

Adli tıp kurumu uzmanları hakkında da şikayetçi olduklarını vurgulayan Ethem Büyükışık, "62 adli tıp uzmanı sahtekarlık yapıp 5 kere sahte adli tıp raporu verdi. Dönemin İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanı en büyük sahtekardır. İlk sahte raporu o verdi. Şimdi onun hakkında da soruşturma açıldı. Devleti temizleyelim, arındıralım. Bunun siyasi görüşü, ideolojisi, partisi olmaz. Hepimizin evladı var. Biz evladımızı kaybettik. Artık geriye dönüp, kendimiz için bir şey yapamayız. Ama biz ileriye bakıp toplum için bir şey yapabiliriz. Sizlerin evlatlarını korumak için, daha adil bir devlet düzeni kurulması için, hukuk düzeni kurulması için elimizden geleni yapabiliriz. Şu an bunu yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin evlatları ve torunları için biz bu mücadeleyi yürütüyoruz" dedi.

'DERİN BİR NEFES ALDIM AMA HUZURA KAVUŞMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE ÇOK ZAMAN VAR'

Hukuk mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizen Ethem Büyükışık, şöyle devam etti:

"Şu an bizim hesabımıza göre 100'ün üzerinde kamu görevlisi var. Bu 100'ün üzerindeki kamu görevlisinin ibreti alem için en büyük cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz. Korkarak devlet temizlenmez, korkarak devlet yönetilmez. O yüzden Adalet Bakanımıza, sayın İzmir Cumhuriyet Başsavcımıza çok teşekkür ediyorum. Bu davada korkmadan hareket ettiler. Bugün ben derin bir nefes aldım ama daha huzura kavuşmak için önümüzde çok zaman olduğunu düşünüyorum. Yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım. Ölene kadar peşlerindeyim."

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltı Sayısı 22'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
Milyarder ailede skandal iddia Erkek kardeş “ağabeyim beni istismar ediyor“ deyince kovdular Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldılar Tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldılar
10 yıllık sır perdesi kalktı Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti 10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:46
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum’da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:24:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Gözaltı Sayısı 22'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.