Gülizar Biçer Karaca'dan Tutuklama Tepkisi

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Menajer Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına tepki gösterdi. Karaca X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşadığımız AKP'nin toplumsal muhalefeti yok ederek tam zamanlı otoriter bir rejim inşa etme arzusunun göstergeleri" ifadesini kullandı.

Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklama kararına bir tepki de TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'dan geldi.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tutuklama kararını eleştiren CHP'li Karaca şunları ifade etti:

"Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla, iktidarın yargıyı kullanma politikasının hem derinleştiğine hem de genişlediğine şahit oluyoruz. Bu süreç, yalnızca bireye yönelik bir cezalandırma değil, iktidarın kültürel ve siyasi alanları tamamen ele geçirme stratejisinin bir parçası. Bu tutuklama çok katmanlı. Milyarlarca dolarlık sektörde kültürel üretimi kontrol etmek ve bu alandaki özerk aktörleri tasfiye ederek kendi ideolojik propagandasını, hegemonyasını pekiştirmek, bu hamlenin temel hedeflerinden biri. Devamla; sanat ve kültür dünyasını susturma çabasında, sadece ekonomik bir alanı ele geçirme hırsı değil, muhalif sesleri toplumun her kademesinde bastırma arzusu da var.

"Bu topraklarda karanlığa karşı umut, her zaman galip gelmiştir"

Gezi başlığı toplumsal muhalefete yönelik bir gözdağı burada. Bu hamle, geçmişin direniş hafızasını kriminalize ederek bugünün ve geleceğin olası itirazlarını susturmayı hedefliyor. Her nokta; iktidarın hukuki süreçleri hedefe yönelik bir biçimde yönettiğini gösteriyor. Sadece bugün yaşadığımız; Ayşe Barım'ın tutuklanması, Ekrem İmamoğlu'na, Halk Tv ve Barış Pehlivan'a yönelik ardı ardına açılan soruşturmalar, AKP'nin her türlü kurumsal ve toplumsal muhalefeti yok ederek tam zamanlı otoriter bir rejim inşa etme arzusunun göstergeleri. AKP, yargıyı silah, hukuku esir, demokrasiyi düşman ilan ederek otoriter düzenini pekiştirmeye çalışıyor. Ancak bu topraklarda baskıya karşı direniş, karanlığa karşı umut, her zaman galip gelmiştir. Yine öyle olacak."