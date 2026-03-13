GÜNDEM / 13 Mart 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM / 13 Mart 2026

13.03.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, WOW İstanbul Hotel'de 10. Milli İrade İftar Programı'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, WOW İstanbul Hotel'de 10. Milli İrade İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, Mardin İş Dünyası Buluşması ile AK Parti Mardin İl Başkanlığı Vefa İftarı'na katılacak.

(Mardin/15.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küresel Bakü Forumu kapsamında düzenlenecek "Azerbaycan'da Müzakerelerin Ötesinde: COP'u Hayatta Tutma Savaşı Paneli"ne iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bitlis'te iftar programına katılacak.

(Muş/16.00/Bitlis/18.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, iftar programına iştirak edecek.

(Bartın/19.01) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"na katılacak.

(Adana/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, kent meydanında düzenlenecek iftar programı ile MHP İl Başkanlığının iftar programına iştirak edecek.

(Aydın/17.20-19.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl ve Tekke belde başkanlıklarını, MHP İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle toplantıya ve partisinin il başkanlığının iftar programına katılacak.

(Gümüşhane/12.00-18.33) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile basın toplantısı düzenleyecek ve derneğin iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/17.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Açılış Töreni ile Halkalı-Ispartakule Demir Yolu Şantiyesi'nde İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endekslerini, şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

(Belgrad/22.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 13 Mart 2026 - Son Dakika

“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti "Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Memurluktan istifa edip bu işe başladı Tanesini 1 milyona liraya satıyor Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Sürücülerin aklı karıştı Akaryakıta indirim sonrası yeni zam Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam
Yabancı VAR gelecek mi TFF’den net açıklama Yabancı VAR gelecek mi? TFF'den net açıklama
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
İran’dan ABD’ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Amrabat’tan Fenerbahçe’ye çok kötü haber Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor Petrol piyasasında kritik eşik: Hürmüz gerilimi ve ABD hamlesi enerji dengelerini değiştiriyor

09:19
Kendi ağzıyla söyledi İşte düdük astırılan Arda Kardeşler’in tuttuğu takım
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
05:50
Adana ve Batman’da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
05:28
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü
ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
05:00
Tokat’ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
04:18
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 09:24:41. #7.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 13 Mart 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.