GÜNDEM / 13 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, WOW İstanbul Hotel'de 10. Milli İrade İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, Mardin İş Dünyası Buluşması ile AK Parti Mardin İl Başkanlığı Vefa İftarı'na katılacak.

(Mardin/15.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küresel Bakü Forumu kapsamında düzenlenecek "Azerbaycan'da Müzakerelerin Ötesinde: COP'u Hayatta Tutma Savaşı Paneli"ne iştirak edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bitlis'te iftar programına katılacak.

(Muş/16.00/Bitlis/18.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, iftar programına iştirak edecek.

(Bartın/19.01) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"na katılacak.

(Adana/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, kent meydanında düzenlenecek iftar programı ile MHP İl Başkanlığının iftar programına iştirak edecek.

(Aydın/17.20-19.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl ve Tekke belde başkanlıklarını, MHP İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek, sektör temsilcileriyle toplantıya ve partisinin il başkanlığının iftar programına katılacak.

(Gümüşhane/12.00-18.33) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile basın toplantısı düzenleyecek ve derneğin iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/17.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Açılış Töreni ile Halkalı-Ispartakule Demir Yolu Şantiyesi'nde İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endekslerini, şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası, Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

(Belgrad/22.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.