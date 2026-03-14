GÜNDEM / 14 Mart 2026
GÜNDEM / 14 Mart 2026

14.03.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Midyat'ta toplu açılış ve temel atma törenine, Bingöl'de Yaşar Turhan Anadolu Lisesi'nin açılışına, Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi'nin temel atma törenine ve iftar programına iştirak edecek.

(Mardin/11.30/Bingöl/14.30/15.30/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Uşak/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Midyat Kültür ve Kongre Merkezi'nin temel atma törenine katılacak, Batman Valiliğini ziyaret edecek, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek "vefa iftarı"na iştirak edecek.

(Mardin/15.00/Batman/17.00/18.28) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Hakkari/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "vefa iftarı"na katılacak.

(Uşak/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Azez Kızılay ile Afrin Tenzile Ana yetimhanelerini ve Halep Valiliğini ziyaret edecek, İbn Abbas Camisi'nde düzenlenecek iftarda yer alacak.

(Suriye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin il başkanlığınca düzenlenecek iftara katılacak.

(Aydın/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığının iftar programına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfının iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ve Dörtyol-Şarkikaraağaç Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak ve il koordinasyon toplantısına iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı ile Belediyeye ziyaret gerçekleştirecek, Isparta Genç İş Adamları Derneğinin iftar programında bulunacak.

(Isparta/15.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valiliğini ziyaret edecek, spor tesislerinde incelemelerde bulunacak, iftara katılıp gençlerle bir araya gelecek.

(Rize/14.30/15.00/18.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/13.30/Trabzon/16.00/İzmir/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 31. haftası, Adana Demirspor-Serikspor ve Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/13.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 28. haftası 5 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarının 25. haftası, 14 maçla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Safiport Erokspor-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Glint Manisa Basket ve Karşıyaka-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

7- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürecek, Avustralya-Macaristan, Arjantin-Kanada ve Japonya-Türkiye karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son hafta müsabakaları oynanacak; Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin-Göztepe, Beşiktaş-Kuzeyboru, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Zerenspor-İlbank ve Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/13.00/14.00/14.00/16.00/Ankara/14.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı dördüncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor maçları oynanacak.

(Bursa/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı dördüncü haftasında Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor ve Göztepe-MC Sistem Yurdum müsabakaları yapılacak.

(Eskişehir/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

11- Sutopu Avrupa Challenger Kupası 8'li Final'e üçüncü gününde yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

12- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan başkanlık seçimi, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Formula 1'de 2026 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Şanghay/10.00) (Fotoğraflı)

Kaynak: AA

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı, Diplomasi, 14 Mart, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 09:59:19.
