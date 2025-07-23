GÜNDEM / 23 Temmuz 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 23 Temmuz 2025

23.07.2025 09:10
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenecek Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un babası Muharrem Aygun?'un cenaze törenine katılacak, Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

(Edirne/13.24/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlıkta "Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), ikinci gününde devam edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tüketici güven endeksini, 2024 yılı "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler yapılacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak ve Ukrayna temsilcisi hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile bir futbolcu basın toplantısında soruları yanıtlayacak. RAMS Başakşehir hazırlıklarını tamamlayacak. Cherno More teknik direktörü Ilian Iliev basın toplantısı düzenleyecek. Cherno More son antrenmanını gerçekleştirecek.

(Razgrad/18.30/19.00/18.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Polonya'da düzenlenecek 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nın ilk gününde, çeyrek finalde İtalya-ABD ve Polonya-Çin maçları yapılacak.

(Lodz/17.30/21.00) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray, Summer Series Upper Austria turnuvası kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Cagliari ile Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampını tamamlayacak.

(Linz/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Fenerbahçe, Portekiz'de devam eden yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al İttihad ekibiyle karşılaşacak.

(Albufeira/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

(Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM / 23 Temmuz 2025 - Son Dakika

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