GÜNDEM / 24 Şubat 2026

24 Şubat 2026

24.02.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar yapacak.

(Ankara/14.00/18.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek, "Büyükelçiler ile İftar" programına katılacak.

(TBMM/12.00/15.30/16.30/18.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan'da "Aile Odaklı Zirve" kapsamında düzenlenecek "Dünya Genelinde Aile Odaklı İşbirliğinin Önemi" paneline katılacak, Sırbistan Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Jelena Zaric Kovacevic ve ABD merkezli Kadın Sağlığı Enstitüsü Başkanı Valerie Huber ile ikili görüşmeler yapacak.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Vakıf Başkanları İftar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/18.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/18.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen "Engelsiz Türkiye Yüzyılı" iftar programına katılacak.

(Ankara/18.41) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Güney Kore 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Seul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" ve "Sektörel Enflasyon Beklentileri" ile 2025 Aralık'a ilişkin "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri"ni açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olacak Galatasaray, son idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, maç öncesi Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00/Torino/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti ve bir oyuncusu, Galatasaray ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanş maçı öncesi Allianz Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Torino/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

