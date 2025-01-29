GÜNDEM / 29 Ocak 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşecek, Kalkınma Planı Lansmanı ve Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Serdarlı köyünde gençlerle bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatında incelemede bulunacak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek, UİD Kongresi'ne iştirak edecek.

(Lefkoşa/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni Yol ve İYİ Parti grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Üçlü İş Forumu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla üçlü mekanizma toplantısının ikincisi düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapılacak maç öncesi Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Amsterdam/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Ajax'ın teknik direktörü Francesco Farioli ile bir oyuncusu, Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı yapacak.

(Amsterdam/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacağı müsabaka öncesi son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland maçı öncesi müsabakanın oynanacağı MCH Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Herning/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi MCH Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Herning/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak Beşiktaş, son idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile bir oyuncusu, Twente maçı öncesi müsabakanın oynanacağı de Grolsch Veste stadında basın toplantısı düzenleyecek.

(Enschede/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir oyuncusu, Beşiktaş maçı öncesi de Grolsch Veste stadında basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Enschede/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında; Türk Telekom, İtalya'nın Umana Reyer takımını ağırlayacak, Beşiktaş Fibabanka ise İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibine konuk olacak.

(Ankara/19.30/Las Palmas/23.00) (Fotoğraflı)

11- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçlarında; Galatasaray, Litvanya'nın Rytas Vilnius, Manisa Basket ise İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/20.30/Malaga/22.30)

12- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu beşinci maçında TOFAŞ, Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

13- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Halkbank ise İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Perugia/22.45) (Fotoğraflı)

14- Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Ziraat Bankart, İspanya'nın Guaguas takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

15- CEV Erkekler Challenge Kupası 4'lü finaller turu (çeyrek final) rövanş maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.