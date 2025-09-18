GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2025 - Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2025

18.09.2025 00:15
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/11.00)

2?- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile baş başa görüşecek, Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Toplantısı heyetlerarası görüşmesi ile KEK 12. Toplantısı Protokolü'nün ve diğer belgelerinin imzalanmasına ve basın açıklamasına iştirak edecek. Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'na, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletlerinin Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na ve bu kapsamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yapılacak ortak toplantıya katılacak.

(Bişkek)

3- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Sanayide Kadınların Güçlenmesi: Engelleri Aşmak, Geleceği İnşa Etmek" başlıklı uluslararası konferansa iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'da yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katılacak.

(Balıkesir/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile görüşecek.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

2- İngiltere Başbakanlık Ofisi Chequers'da ikili görüşme gerçekleştirecek ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Keir Starmer ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Aylesbury)

GÜNCEL

1- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı, Baksı Müzesi'ni ziyaret edecek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Tesisi açılışına katılacak, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ziyarette bulunacak.

(Gümüşhane/10.00/11.00/Bayburt/13.15/14.30/16.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt'ta ziyaretlerde bulunacak, Bayburt Kapalı Spor Salonu'nun açılışını yapacak ve Muş'ta Gençlik ve Spor Buluşması'na katılacak.

(Bayburt/11.30/12.00/12.30/14.00/Muş/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Frankfurt/22.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, 3 müsabakayla tamamlanacak.

4- UEFA Kadınlar Avrupa Kupası birinci eleme turu rövanş maçında ABB Fomget, Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

***

Kaynak: AA

Kaynak: AA

