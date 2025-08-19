GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2025 - Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2025

19.08.2025 00:10
6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darüsselam Kudüs" Tanıtım Programı'na katılacak, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sındırgı Belediyesini, ?CHP Sındırgı İlçe Başkanlığını, Sındırgı Kaymakamlığını ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni, depremden etkilenen çadırlardaki vatandaşları ziyaret edecek.

(Balıkesir/13.00/13.30/14.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılacak.

(TBMM/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek. AK Parti İl Başkanlığını, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünü, Kütahya Kültür ve Sanat Derneğini, esnafı, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneğini ziyaret edecek Tekin, şehit aileleriyle buluşacak.

(Kütahya/10.00-17.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak.

(Yozgat/10.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, organize sanayi bölgesinde temel atma törenine katılacak.

(Erzincan/11.00-11.30-12.00-12.30-13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye- Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bükreş)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistikleri ile temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Darüsselam Kudüs" Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Nesine firması arasındaki Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig resmi sponsorluğu, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu'nun katılımıyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynanacak ilk maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, son idmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/15.00/18.00)

3- Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbaçe'ye konuk olacakları ilk müsabaka öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.15/19.00)

4- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi elemeleri, Bulgaristan'ın Samokov kentinde başlayacak. Bursaspor Basketbol, 2. Grup çeyrek finalinde Almanya'nın Lowen Braunschweig takımıyla karşılaşacak.

(Samokov/18.45)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00/14.00)

