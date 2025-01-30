Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Gündemdeki Önemli Etkinlikler

Bugün Türkiye'de siyasi, ekonomik ve sportif birçok önemli toplantı ve etkinlik gerçekleşecek.

30.01.2025 00:47
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı ile MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30/18.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası "Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/09.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara14.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak.

(Amsterdam/23.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.

(Herning/23.00)

3- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

(Enschede/23.00)

4- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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