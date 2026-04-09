Güneş Yıldıztan Cinayeti: Aile Meclisi Kararıyla Öldürüldü
Güneş Yıldıztan Cinayeti: Aile Meclisi Kararıyla Öldürüldü

09.04.2026 13:12
Kocaeli'de Güneş Yıldıztan'ın 2017'de 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.

KOCAELİ'de 'aile meclisi kararıyla' öldürüldüğü 7 yıl sonra ortaya çıkan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede olaya ilişkin ayrıntılara yer verildi. Yıldıztan'ın öldürüldüğü 2017 yılında eşi Nihat Yıldıztan'ın zina' gerekçesiyle açtığı boşanma davasına hiç katılmadığı, 2 yıl sonra da resmi boşanmanın gerçekleştiği ortaya çıktı. Yapılan DNA testinde ise evlilik birliği içinde doğan 4 çocuktan 3'ünün babasının Nihat Yıldıztan değil, kardeşi Saim Yıldıztan olduğu tespit edildi. 4'üncü çocuğun babasının ise ne Nihat ne de Saim olduğu belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2024'te 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan'ın 2017 yılında öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Yıldıztan'ın 2017 yılından itibaren resmi herhangi bir işlem kaydı olmadığını belirledi. Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti. Bu kapsamda 4 ay süren çalışmada, Yıldıztan'ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50'den fazla kişinin ifadesi alındı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul ve Van'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, sorgularında Güneş Yıldıztan'ın 'aile meclisi kararıyla' öldürüldüğünü söyledi.

Şüphelilerden Nihat Yıldıztan ve aile bireylerinin aralarında bulunduğu 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 7'si soruşturma sürecinde tahliye olurken, Nihat Yıldıztan(42), Saim Yıldıztan (36), Muhsin Yıldıztan (34) ve B.Y.'nin (32) tutukluluğu devam etti.

19 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan iddianameyle 11 sanık hakkında Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar hakkında 'Töre saiki ile kasten öldürme', 'Azmettirme' ve 'Yardım etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cesedine ulaşılamayan Güneş Yıldıztan'ın öldürüldükten sonra yakıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

'ÖLDÜKTEN 2 YIL SONRA BOŞANMIŞ'

İddianamede, olaya ilişkin detaylar yer aldı. İddianameye göre, Güneş Yıldıztan kaybolmadan kısa süre önce, 18 Aralık 2017'de Kocaeli Darıca'da polise başvurarak eşi Nihat Yıldıztan'dan şikayetçi oldu. Güneş Yıldıztan, eşinin vücudunda sigara söndürdüğünü ve darbedildiğini belirterek kadın sığınma evine yerleşti. Yıldıztan, 25 Aralık 2017'de eşiyle barıştığını söyleyerek kurumdan ayrıldı. Kayıtlara göre Nihat Yıldıztan, 20 Aralık 2017'de 'zina' gerekçesiyle açtığı boşanma davasını sürdürdü ve Güneş'in, hayatta olmadığı 29 Eylül 2019 tarihinde resmi boşanma gerçekleşti. Güneş'in hiçbir duruşmaya katılmadığı tespit edildi.

'NAMUSUMUZU TEMİZLEYECEĞİZ'

İddianamede, bir tanığın tutuksuz sanıklardan S.Y.'nin "Güneş bizim şerefimizi ayaklar altına aldı, namusumuzu kirletti, namusumuzu temizleyeceğiz. Güneş'i öldüreceğiz" ifadeleri de yer aldı. İddianamede ayrıca, maktulün 4 çocuğuna DNA testi yapıldığı ve rapor sonucuna göre, evlilik birliği içinde doğan 4 çocuktan 3'ünün babasının Nihat Yıldıztan değil, kardeşi Saim Yıldıztan olduğu ortaya çıktı. 4'üncü çocuğun babasının ise ne Nihat ne de Saim olduğu belirlendi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Davanın ilk duruşması 27 Mart'ta Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşmaya, tutuklu sanıklar Nihat, Saim, Muhsin ve B.Y. (32) ile tutuksuz sanıklar O.Y., B.Y., S.Y. F.Y., A.Y., M.Z.Y. ve M.Y. ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti; sanıklar Muhsin ve Saim Yıldıztan'ın tutukluluk hallerinin devamına oy birliğiyle, Nihat Yıldıztan'ın tutukluluğuna ise oy çokluğuyla karar verdi. Heyet, sanık B.Y.'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
