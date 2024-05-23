Günlük Gündem: 09.30 - Ankara\'da suç örgütü davası devam edecek

Güncel

09.30 - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, mayıs ayı tüketici güven endeksini ve birinci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, genel merkezde, 81 il başkanlığı ile eş zamanlı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00- Türk Dünyası Baro Birlikleri, Türkiye Barolar Birliği'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

13.00- Hayvan hakları savunucuları, TBMM Parkı'nda "hayvanları koruma kanunu" ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00- TBMM "İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu" nda akademisyenler dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM "Kadın-Erkek fırsat Eşitliği Komisyonu" nda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Temsilcileri, komisyon üyelerini "Türkiye'nin demografik dönüşüm süreci ve nüfus politikaları" hakkında bilgilendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mayıs ayı politika faizi kararını açıklayacak. (ANKARA)

14.00- Türkiye Katılım Bankaları Birliği – TKBB 23. Olağan Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.15-18.15 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Depremde kaybettikleri yakınları için hukuk mücadelesi veren Adalet Peşinde Aileleri, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

16.30- TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gezi ve 1 Mayıs tutuklularıyla görüştükten sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

- Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazeleri defnedilecek. (MEŞHED/TAHRAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...