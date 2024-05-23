Günlük Gündem: 09.30 - Ankara'da suç örgütü davası devam edecek - Son Dakika
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Günlük Gündem: 09.30 - Ankara'da suç örgütü davası devam edecek

Günlük Gündem: 09.30 - Ankara\'da suç örgütü davası devam edecek

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın duruşması devam edecek. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek ve TÜİK, tüketici güven endeksini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

23.05.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
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09.30 - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, mayıs ayı tüketici güven endeksini ve birinci çeyrek yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, genel merkezde, 81 il başkanlığı ile eş zamanlı basın açıklaması yapacak.  (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00- Türk Dünyası Baro Birlikleri, Türkiye Barolar Birliği'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

13.00- Hayvan hakları savunucuları, TBMM Parkı'nda "hayvanları koruma kanunu" ile ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

14.00- TBMM "İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu" nda akademisyenler dinlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM "Kadın-Erkek fırsat Eşitliği Komisyonu" nda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Temsilcileri, komisyon üyelerini "Türkiye'nin demografik dönüşüm süreci ve nüfus politikaları" hakkında bilgilendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- TBMM Genel Kurulu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, mayıs ayı politika faizi kararını açıklayacak. (ANKARA)

14.00- Türkiye Katılım Bankaları Birliği – TKBB 23. Olağan Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.15-18.15 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Depremde kaybettikleri yakınları için hukuk mücadelesi veren Adalet Peşinde Aileleri, TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

16.30- TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gezi ve 1 Mayıs tutuklularıyla görüştükten sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

- Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın cenazeleri defnedilecek. (MEŞHED/TAHRAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Günlük Gündem: 09.30 - Ankara'da suç örgütü davası devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük Gündem: 09.30 - Ankara'da suç örgütü davası devam edecek - Son Dakika
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